Snowflake presenta una startup: PrettyDamnQuick

Secondo il Baymard Institute, il tasso medio di abbandono del carrello nell’ecommerce, pari al 70%, genera ogni anno perdite di ricavi per centinaia di miliardi di dollari. PrettyDamnQuick nasce per aiutare i retailer a recuperare questi ricavi persi, sostituendo un approccio one-size-fits-all al checkout con un’esperienza progettata per essere più personalizzata e redditizia. Abbiamo parlato con il fondatore di PrettyDamnQuick, Avi Moskowitz, per scoprire come Snowflake, in esecuzione su Amazon Web Services (AWS), abbia contribuito a trasformare la sua visione in realtà.

Descrivi PrettyDamnQuick in una sola frase.

PrettyDamnQuick aiuta i brand ecommerce a ottenere tassi di conversione superiori del 15%–25% e un valore medio dell’ordine più alto del 20%–30%, trasformando il checkout statico in un’esperienza dinamica e personalizzata.

Cosa ti ispira come founder?

La nostra missione è rendere semplice per i commercianti di ecommerce avere successo. Le difficoltà che ho affrontato come fondatore di un brand online di birra artigianale hanno spinto me e il mio co-fondatore, Liran, a focalizzarci ossessivamente su questo tema. Mi sono reso conto che mancavano gli strumenti necessari per offrire l’esperienza di checkout perfetta, così ci siamo focalizzati totalmente su come consentire a brand indipendenti come il nostro di offrire esperienze simili a quelle di Amazon.

Quale problema risolve PrettyDamnQuick?

La maggior parte dei brand investe molto nella segmentazione. Testano e personalizzano annunci, email e landing page. Ma ignorano il passaggio più critico: il checkout. Tutti gli acquirenti ricevono la stessa esperienza standardizzata e i brand finiscono per navigare a vista, senza visibilità né strumenti per capire cosa funzioni davvero.

Il checkout rimane la principale fonte di abbandono, costando ai brand negli Stati Uniti e nell’UE circa 270 miliardi di dollari all’anno in ricavi persi ma recuperabili. Programmi di consegna, soglie di prezzo e incentivi influenzano direttamente conversioni e marginalità. Non si tratta quindi solo di ottenere visibilità su ciò che accade nel checkout, ma anche di comprendere il singolo cliente e tutti i criteri che influenzano una decisione di acquisto.

In che modo Snowflake si inserisce nello stack di PrettyDamnQuick? Che ruolo svolge?

I dati che raccogliamo sono complessi e provengono da numerose fonti, che si tratti dei nostri clienti, dei loro clienti, dei corrieri o dei sistemi ERP. Ogni aspetto di questi dati influisce sull’esperienza del cliente finale, quindi avevamo bisogno di un repository centrale per adottare un approccio olistico all’esplorazione dei dati.

Snowflake è la spina dorsale del nostro stack analitico. Lo utilizziamo per alimentare tutto, dal nostro motore di ottimizzazione e le analisi quasi in tempo reale fino alle dashboard esterne su cui i brand fanno affidamento per monitorare le performance.

Come data lake, è straordinario. È ciò che ci consente di eseguire esperimenti con oltre 1.600 punti dati su più di un miliardo di checkout all’anno. Non dobbiamo mai preoccuparci della scalabilità o della complessità di integrazione di nuove fonti. E una volta che i dati sono centralizzati, possiamo sfruttare strumenti come Snowflake Cortex AI e Snowflake Intelligence per metterli davvero al lavoro.

Qual è la cosa più interessante che la tua azienda fa con i dati?

Eseguiamo test A/B su larga scala nel checkout, analizzando milioni di transazioni per capire come condizioni di consegna, soglie di prezzo e incentivi influenzino conversioni e margini. Utilizzando un livello Snowflake Intelligence, chiunque in PrettyDamnQuick può far emergere istantaneamente insight tramite linguaggio naturale, mentre il nostro sistema prescrittivo indica ai customer success manager esattamente quali test eseguire per ottenere i maggiori incrementi di profitto. Di fatto, stiamo trasformando il checkout in un motore di profitto vivo, che si adatta in tempo reale.

In che modo Snowflake vi consente di spingervi oltre nel vostro settore?

Snowflake ci permette di muoverci alla velocità che i merchant si aspettano — davvero molto rapidamente. Ciò che facciamo non sarebbe stato possibile con i database legacy che utilizzavamo in precedenza. Erano giardini recintati. Con Snowflake, invece, possiamo trasformare istantaneamente dati frammentati su checkout e consegne in insight puliti e interrogabili, offrendo ai brand risposte rapide su cosa funziona, cosa incide negativamente sui margini e cosa favorisce gli acquisti ripetuti. La sua agilità ci consente di innovare più velocemente, distribuire rapidamente nuovi prodotti dati e integrare l’AI sia nelle operazioni sia nelle esperienze rivolte ai clienti.

Come founder e innovatore, qual è la tua visione sul panorama AI in rapida evoluzione? In che modo cambierà ciò che PrettyDamnQuick potrà fare?

L’AI sta riscrivendo le regole dell’ecommerce. Man mano che gli agenti iniziano a prendere decisioni di acquisto per conto dei consumatori, il momento più importante per un brand diventa il checkout. È lì che si conquistano o si perdono fiducia, fedeltà e profitto. PrettyDamnQuick sta costruendo il livello di intelligence per questa nuova era, trasformando il checkout da passaggio statico a sistema adattivo che comprende chi sta acquistando e cosa conta di più in tempo reale. Più velocemente si muove l’AI, più diventa critico il nostro ruolo.

Qual è il consiglio più prezioso che hai ricevuto su come gestire una startup?

Concentrarsi su progressi chiari e misurabili, non sulla perfezione. All’inizio è facile inseguire la visione di prodotto “ideale”. La strada migliore è rilasciare, imparare e iterare presso i clienti il più rapidamente possibile, prestando grande attenzione all’evoluzione delle loro esigenze. Se il processo viene eseguito correttamente, sembrerà di costruire un aereo mentre lo si sta già pilotando.

Qual è una lezione che hai imparato a caro prezzo?

Una lezione appresa con difficoltà è l’importanza di conoscere davvero il proprio Ideal Customer Profile (ICP). All’inizio pensavamo che ampliare il bacino avrebbe favorito la crescita, ma in realtà ha disperso le nostre risorse e rallentato l’avanzamento. Quando siamo diventati disciplinati nel lavoro sull’ICP, tutto è cambiato: i cicli di vendita si sono accorciati, il customer success è migliorato e la crescita è diventata molto più prevedibile.

Quando immagini il futuro del tuo settore, dove vedi PrettyDamnQuick?

Vediamo PrettyDamnQuick come il livello di profitto intelligente e adattivo dell’ecommerce. In futuro, saremo il tessuto connettivo: un’esperienza di checkout autonoma che elabora milioni di punti dati per offrire istantaneamente il checkout ottimale a ogni singolo acquirente.

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