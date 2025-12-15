Baymard Instituteによると、オンライン小売業界の平均カート放棄率は70%で、毎年数千億ドルの収益損失につながっています。PrettyDamnQuickは、小売企業が失った収益を取り戻すための支援を行っています。この支援は、汎用的な決済アプローチを、よりパーソナライズされた収益性の高い体験に置き換えるものです。私たちは、PrettyDamnQuickの創業者であるAvi Moskowitzに話を聞き、Amazon Web Services（AWS）上で実行されるSnowflakeが、彼のビジョンの実現にどのように役立ったかを聞きました。

PrettyDamnQuickを簡潔に説明してください。

PrettyDamnQuickは、静的な決済を動的なパーソナライズされた体験に変換することで、Eコマースブランドがコンバージョンを15～25%、平均注文額を20～30%向上できるように支援します。

創業者としてのインスピレーションは何ですか？

私たちのミッションは、Eコマースの加盟店が簡単に成功を収められるようにすることです。オンラインクラフトビールブランドの創業者としての苦闘から、共同創業者のLiranと私はこれに夢中になりました。完璧な決済体験を提供するためにはツールが足りないと気づいた私たちは、私たちのような独立系ブランドがAmazonのような体験を提供できるようにしたいと熱狂しました。

PrettyDamnQuickはどのような問題を解決しますか？

ほとんどのブランドはセグメンテーションに多額の投資をしています。広告、Eメール、ランディングページのテストとパーソナライゼーションを行います。しかし、それらは最も重要なステップである会計を無視します。買い物客は皆、同じ画一的な体験を得られます。ブランドは結局、何が実際に機能しているのかを把握できず、何もわからないまま終わります。

Checkoutは依然として最大の放棄源であり、米国とEUのブランドは毎年、2,700億ドル程の回収可能な逸失収益を損失しています。デリバリスケジュール、価格閾値、インセンティブはすべて、コンバージョン率とマージンを動かします。ですから、単にレジで起きていることを可視化するだけでなく、個々の顧客や購入に影響するすべての基準を理解することも重要です。

SnowflakeはPrettyDamnクイックスタックにどのように組み込まれていますか？そしてどのような役割を果たしていますか？

私たちが収集するデータは複雑で、そのソースはお客様、その顧客、運送会社、ERPシステムなど、さまざまです。そのデータのあらゆる側面がエンドユーザーに影響を与えるため、データ探索への包括的なアプローチを可能にするために、一元化されたリポジトリが必要でした。

Snowflakeはアナリティクススタックのバックボーンです。私たちは、最適化エンジン、ニアリアルタイム分析、ブランドがパフォーマンスを追跡するために使用している外部ダッシュボードなど、あらゆるものを強化しています。

データレイクとしては驚異的です。おかげで、年間10億件のレジで1,600以上のデータポイントの実験を実行できるようになりました。スケーリングや新しいソースへの接続の難しさについて心配する必要はありません。データを1か所に集約できたら、Snowflake Cortex AIやSnowflake Intelligenceなどのツールをすべて活用してデータを活用できるようになります。

御社がデータに関して行っている最もクールな取り組みは何ですか？

私たちは大規模な決済A/Bテストを実施し、数百万件のトランザクションを分析して、配送の約束、価格しきい値、インセンティブがコンバージョンとマージンをどのように移動するかを確認しています。PrettyDamnQuickでは、Snowflakeのインテリジェンスレイヤーを使用することで、誰もが自然言語を使用してインサイトをほぼ瞬時に明らかにできます。また、当社の処方システムは、カスタマーサクセスマネージャーに、最大利益を得るために実行するテストを正確に指示します。チェックアウトは、本質的にリアルタイムで適応するライブ収益エンジンに変わります。

Snowflakeは、どのようにして事業の限界を押し広げていますか？

Snowflakeのおかげで、加盟店が期待する”pretty damn quickly”なスピードで進めました。これまでのレガシーデータベースでは実現できなかったことです。壁に囲まれた庭です。しかし、Snowflakeを使用することで、断片化したレジデータや配送データをクリーンでクエリ可能なインサイトに瞬時に変換し、ブランドに何が効果的か、何が利益に悪影響を与えているのか、何がリピート購入を促進するのかについての迅速な回答を提供できます。そのアジリティにより、新しいデータプロダクトの迅速なイノベーションと展開が可能になり、業務と顧客向け体験の両方にAIを組み込むことができます。

創業者でありイノベーターとして、急速に変化するAI情勢についてどのように考えていますか？PrettyDamnQuickの機能はどのように変化しますか？

AIはEコマースのルールを書き換えています。エージェントが消費者に代わって購入の意思決定を行うようになると、ブランドの最も重要な瞬間が決済になります。信頼、忠誠心、利益が勝敗を分けるのです。PrettyDamnQuickは、この新しい時代のインテリジェンスレイヤーを構築し、レジを静的なステップから、誰が何を購入し、何が最重要かをリアルタイムに把握できる適応型システムに変えようとしています。AIの動きが早ければ早いほど、私たちの役割は重要性を増します。

スタートアップ企業の経営について、最も価値のあるアドバイスは何ですか。

完璧ではなく、明確な測定可能な進捗に焦点を当てる。初期段階では、「理想的な」製品ビジョンを追い求めがちです。より良い方法は、変化するニーズに細心の注意を払いながら、できるだけ迅速に出荷、学習、顧客とのイテレーションを行うことです。うまくいけば、操縦しながら飛行機を組み立てているように感じるでしょう。

大変だったことを1点挙げると何でしたか？

苦労して学んだのは、理想的な顧客プロファイル（ICP）を本当に把握することの重要性です。初期の段階では、網を広げれば成長が促進されると考えられていましたが、リソースが薄く分散して成長が鈍化していました。ICPが規律化された後は、すべてがクリックされました。セールスサイクルが短縮し、お客様の成功が改善し、成長の予測可能性が格段に向上しました。

業界の未来を想像するとき、どこにPrettyDamnQuickがあると思いますか？

PrettyDamnQuickは、Eコマースのインテリジェントで適応力のある利益レイヤーであると考えています。将来的には、私たちは結合組織になります。つまり、数百万のデータポイントをクランチして、すべての買い物客に最適なチェックアウトを瞬時に提供する自律型チェックアウト体験です。

PrettyDamnQuickの詳細については、prettydamnquick.comを参照してください。Snowflakeを基盤とするスタートアップ企業の場合は、Snowflake for StartupsプログラムでSnowflakeが目標をどのようにサポートできるかを確認し、2026 Snowflake Startup Challengeにぜひご参加ください。