Snowflake presenta una startup: Alquant

Nel mondo degli investimenti finanziari, i dati sono la chiave del successo, ma trasformare informazioni eterogenee in insight realmente utilizzabili è tutt’altro che semplice.

Alquant, fintech e quantitative asset manager svizzero, nasce proprio per risolvere questa sfida. La sua missione è chiara: eliminare le barriere tecnologiche nell’asset management e portare le idee di investimento sul mercato più rapidamente. La piattaforma completa copre l’intero ciclo di vita, dalla ricerca quantitativa iniziale fino ai prodotti pronti per il reporting verso i clienti, integrando in modo fluido creazione, gestione e distribuzione delle strategie di investimento.

Abbiamo parlato con Valentin Moullet, Co-Founder e CTO di Alquant, per scoprire di più sulla sua startup e sul ruolo che Snowflake svolge nel raggiungimento dei suoi obiettivi.

Come descriveresti Alquant in una sola frase?

Alquant è una fintech svizzera che sta trasformando il modo in cui le strategie di investimento vengono create, gestite e distribuite.

Cosa ti ispira come founder?

Mi ispira l’incontro tra rigore scientifico e applicazione concreta. Con una formazione ingegneristica e accademica all’EPFL in Svizzera, ho sempre amato i problemi complessi. Ma non volevo che le soluzioni restassero chiuse in un paper di ricerca; voglio vederle generare valore reale.

Come co-founder, hai l’opportunità di trasformare le tue idee in realtà. In Alquant significa aiutare gli investitori a preservare il capitale grazie ad algoritmi intelligenti, automatizzare processi ripetitivi e sviluppare software che consenta di esplorare i prodotti di investimento in modo intuitivo.

Quale problema risolve Alquant?

Nel 2018 abbiamo avviato Alquant come gestore quantitativo e ci siamo scontrati con molte difficoltà in attività che pensavamo dovessero essere semplici. Per esempio sviluppare strategie basate su dati di qualità, gestirle quotidianamente e presentarle in modo intuitivo a clienti e prospect.

Abbiamo creato strumenti interni per risolvere queste criticità e, dopo aver ricevuto richieste da altri operatori del settore, abbiamo deciso di aprire la piattaforma, proporre questi strumenti in modalità white label e offrirli a chi affronta le stesse sfide. Oggi siamo sia asset manager sia software provider, e di fatto il nostro cliente più esigente.

In che modo Snowflake si inserisce nello stack di Alquant? Quale ruolo svolge?

Snowflake è il nostro sistema nervoso centrale. È al cuore di tutto ciò che facciamo con i dati.

Siamo un team snello di soli tre data engineer e non possiamo permetterci un database administrator dedicato o complesse attività DevOps. Snowflake è la nostra single source of truth. Acquisisce continuamente dati durante la giornata, li archivia in modo sicuro e li rende immediatamente disponibili ai nostri ricercatori quantitativi e alle applicazioni rivolte ai clienti.

Qual è l’aspetto più innovativo del vostro utilizzo dei dati?

Il settore in cui operiamo è pieno di rumore: esistono moltissime fonti dati, alcune più affidabili di altre, dalle quali occorre estrarre insight.

Ogni strategia che sviluppiamo si basa su grandi volumi di dati provenienti da fonti diverse, che trasformiamo in prodotti intelligenti ma accessibili. La parte più affascinante è proprio questa alchimia: prendere dati complessi e disomogenei e distillarli in strategie di investimento solide e comprensibili.

In che modo Snowflake vi consente di spingervi oltre nel vostro settore?

Snowflake ci offre una scalabilità “zero ops”. In passato, eseguire modelli quantitativi complessi su questi volumi di dati avrebbe richiesto un’infrastruttura on-prem molto onerosa o una gestione SQL estremamente complessa. Con Snowflake possiamo concentrare le nostre energie sugli algoritmi e sul nostro software proprietario, non sull’infrastruttura sottostante. Non dobbiamo occuparci di ciò che non vogliamo gestire. Questo permette al nostro piccolo team di gestire un’ampia gamma di prodotti di investimento per moltissimi clienti con una velocità che le banche tradizionali non riescono a eguagliare.

Come founder e innovatore, qual è la tua visione sull’evoluzione rapidissima dell’AI? In che modo cambierà ciò che Alquant può fare?

L’AI non è una novità per Alquant. La finanza quantitativa è un ambito naturalmente affine all’AI e fin dal primo giorno abbiamo esplorato il machine learning per la generazione di segnali. L’AI generativa, però, sta trasformando il modo in cui comunichiamo i dati.

Immaginiamo un futuro in cui non ci limiteremo a fornire grafici ai clienti, ma offriremo una narrazione interattiva generata dall’AI che spiega, ad esempio, perché un portafoglio è stato ribilanciato. In questo modo colmeremo il divario tra la matematica “black box” e la fiducia delle persone.

Qual è il consiglio più prezioso che hai ricevuto su come gestire una startup?

È un cliché per una buona ragione: “Fai cose che non scalano, finché non sei costretto a scalarle”.

All’inizio abbiamo cercato di automatizzare tutto alla perfezione. Poi abbiamo capito che è fondamentale seguire manualmente i primi clienti per comprendere davvero le loro esigenze. Solo quando le comprendi puoi definire e offrire l’80% del tuo prodotto. Per il restante 20%, è importante lasciare spazio all’adattamento man mano che impari.

Con più clienti e maggiore visibilità, inizi a capire quali sono i modelli operativi più efficaci. Essere flessibili all’inizio è essenziale; la scalabilità può venire dopo.

Qual è una lezione che hai imparato a tue spese?

Ho sempre pensato che la tecnologia migliore o l’idea migliore avrebbero ottenuto automaticamente più riconoscimento e nuovi clienti. In realtà, spesso è la distribuzione a fare la differenza.

All’inizio abbiamo dedicato troppo tempo a perfezionare i nostri modelli, convinti che i risultati parlassero da soli. Alla fine abbiamo capito che dovevamo investire più tempo nella strategia di go-to-market e nel far conoscere le nostre soluzioni.

Quando immagini il futuro del tuo settore, dove vedi Alquant?

Vedo Alquant diventare il partner di riferimento per il lancio, la gestione e la distribuzione di prodotti di investimento. Vogliamo che il nostro motore di rischio e la nostra infrastruttura dati supportino i portafogli di banche, fondi pensione e family office. L’obiettivo è essere il livello invisibile che rende gli investimenti più sicuri e, in generale, più interessanti per investitori e gestori.

Scopri di più su Alquant su www.alquant.com. Se sei una startup che sviluppa su Snowflake, scopri il programma Snowflake for Startups e come Snowflake può supportare i tuoi obiettivi.