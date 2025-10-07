Better Together: Snowflake Partner Network si evolve per l'era dell'AI Data Cloud

Per i clienti e i partner Snowflake, questa è l’era delle infinite possibilità. È il momento in cui i dati e l'AI creano nuove opportunità per crescere, innovare e guidare il mercato. I nostri partner sono stati il motore dietro innumerevoli successi dei clienti, portando in vita l'AI Data Cloud Snowflake con profonda esperienza e soluzioni innovative. La promessa dell'AI Data Cloud è infinita, ma aiutare i clienti a navigare con successo in questo panorama richiede un ecosistema di partner che sia agile, potenziato e completamente allineato.

Per rimanere al passo con le crescenti esigenze dei nostri clienti, il nostro Snowflake Partner Network (SPN) deve evolversi continuamente. Durante la prima metà dell'anno fiscale 2026, abbiamo effettuato investimenti significativi in tutti i settori per approfondire le collaborazioni e potenziare il nostro ecosistema.

SPN Learn: Abbiamo lanciato SPN Learn, una piattaforma progettata per fornire ai partner strumenti per il successo, inclusi corsi essenziali per principianti e servizi professionali. Questa piattaforma offre formazione e certificazioni on-demand, rendendo più facile che mai per i partner Snowflake aggiornarsi sulle ultime funzionalità e migliori pratiche di Snowflake.

Miglioramenti al programma AI Data Cloud Services Partner: Abbiamo potenziato il programma per i partner dei servizi AI Data Cloud con una nuova struttura di livelli, offrendo percorsi più chiari per l'avanzamento e il riconoscimento. Abbiamo anche introdotto il Service Registration Incentive (SRI), un nuovo modo per i partner di guadagnare incentivi per guidare l’engagement dei clienti.

Insieme nella community di partner: Abbiamo ospitato una varietà di eventi centrati sui partner per consentire ai partner di interagire direttamente con il team di Snowflake, come SPN Pulse, la nostra serie di webinar trimestrali; SPN Connect, la nostra serie di eventi in presenza; e il Partner Appreciation Reception and Partner Awards durante lo Snowflake Summit. Questi eventi offrono opportunità preziose per i partner di connettersi, apprendere e celebrare il loro successo con l'intera comunità di Snowflake. Ci sono molti altri eventi come questi all'orizzonte!

Ma questo è solo l'inizio. Ora, stiamo riprogettando il nostro Snowflake Partner Network Resale Program per semplificare il percorso dei clienti verso il successo e rendere l'AI Data Cloud Snowflake ancora più accessibile per tutti.

SPN Resale Program autorizza i partner qualificati a rivendere Snowflake ai clienti finali come parte delle soluzioni da loro progettate. I rivenditori con le migliori prestazioni sono tipicamente quelli che hanno una forte competenza tecnica e commerciale con cui dimostrano la potenza dell'AI Data Cloud Snowflake e gestiscono l'intero ciclo di vita del cliente, dall'acquisto e il deployment fino al successo del cliente e ai rinnovi. Un elemento chiave di questo programma è il nostro impegno a rafforzare la collaborazione con il field, garantendo un processo fluido e collaborativo. Abbiamo allineato gli obiettivi dei nostri team di vendita con quelli dei nostri partner in modo che sia Snowflake che i nostri partner lavorino insieme per offrire il massimo valore ai nostri clienti comuni.

Il vero potere del nostro SPN Resale Program risiede nella piattaforma Snowflake stessa. I rivenditori Snowflake non vendono solo un prodotto; offrono ai clienti una piattaforma che ridefinisce ciò che è possibile fare con i dati. La piattaforma Snowflake si distingue perché è facile, connessa e affidabile: questo la rende una soluzione altamente convincente per qualsiasi azienda.

Semplice. La piattaforma Snowflake è nota per la sua facilità d'uso. La sua interfaccia intuitiva consente ai clienti di risparmiare tempo e denaro preziosi con un servizio completamente gestito che si adatta alle esigenze aziendali, automatizza la gestione della piattaforma e porta l'AI dove risiedono i dati. Per un rivenditore, questo significa un ciclo di vendita più veloce e clienti più soddisfatti che possono ottenere valore rapidamente.

Connessa. L'ecosistema Snowflake è vasto e in continua espansione. L'AI Data Cloud Snowflake collega i clienti a migliaia di applicazioni business-critical, servizi dati e utenti. I rivenditori possono attingere a questo ricco ecosistema, offrendo ai loro clienti non solo la piattaforma Snowflake ma anche un gateway all'intero AI Data Cloud.

Affidabile. La reputazione di Snowflake si basa sull'offerta di una piattaforma sicura e affidabile, con crittografia end-to-end integrata, autenticazione multi-fattore e certificazioni di conformità. Queste capacità sono potenti per i rivenditori, poiché danno ai clienti la fiducia di spostare i loro dati più sensibili nell'AI Data Cloud.

Stiamo gettando le basi per un futuro in cui i nostri partner potranno capitalizzare opportunità senza precedenti, costruire e offrire soluzioni innovative e prosperare in un ecosistema connesso. I nostri investimenti sono progettati per alimentare la crescita a lungo termine con i nostri partner, aiutando nel contempo i clienti di entrambi a raggiungere un successo ancora maggiore con l'AI Data Cloud Snowflake.

Unisciti all’SPN Resale Program per sbloccare nuovi flussi di entrate, espandere il tuo portafoglio aziendale e alimentare la crescita a lungo termine per i nostri clienti.

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