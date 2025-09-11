Snowflakeのお客様やパートナーにとって、今は可能性の時代です。今こそ、データとAIが成長、イノベーション、リーダーシップのための新たな機会を生み出します。Snowflakeのパートナーは、深い専門知識と革新的なソリューションでSnowflake AIデータクラウドを生き生きと稼働させ、お客様を成功に導く数々の原動力となっています。AIデータクラウドの将来性は無限大ですが、この環境の中でお客様を成功に導くためには、アジャイルでエンパワメントされ、整合性のとれたパートナーエコシステムが必要です。

加速するお客様のニーズを先取りするためには、Snowflakeパートナーネットワーク（SPN）が継続的に進化する必要があります。26年度上半期では、、私たちはコラボレーションを深め、エコシステムを強化するために、全社的に大規模な投資を行って参りました。

SPN Learn： 弊社は、初心者向けの基礎知識やプロフェッショナルサービスコースを含む、パートナー様に成功をもたらすツールを提供するように設計されたプラットフォーム、SPN Learnの提供を開始しました。このプラットフォームは、オンデマンドのトレーニングと認定資格を提供し、SnowflakeパートナーがSnowflakeの最新機能やベストプラクティスについて、これまで以上に簡単に把握できるようになっております。

AIデータクラウドサービスパートナープログラムの強化： Snowflakeは、AIデータクラウドサービスのパートナープログラムを新しいティア構造で強化し、評価・発展のための道筋を明確にしました。また、Service Registration Incentive（SRI）も導入しました。これは、パートナー様が顧客エンゲージメントを成功に導くためのインセンティブを獲得する新たな方法です。

コミュニティをまとめる：私たちは、パートナー様がSnowflakeチームと直接対話するためのさまざまなパートナー中心のイベントを開催しました。たとえば、四半期に一度開催されるウェビナーシリーズであるSPN Pulse、対面式のイベントシリーズであるSPN Connect、Snowflake Summitでのパートナー感謝レセプションやパートナーアワードなどです。これらのイベントは、パートナー様がSnowflakeコミュニティ全体とつながり、学び、成功を祝うための貴重な機会を提供します。この先、このようなイベントがまだまだたくさんあります。

これはほんのさわりにすぎません現在、私たちは、お客様の成功への道筋を整備し、Snowflake AIデータクラウドをすべての人が利用できるようにするために、Snowflakeパートナーネットワーク再販プログラムを再構築しています。

SPN再販プログラムは、適格なパートナー様が構築するソリューションの一部としてSnowflakeをエンドユーザーに再販することを認定するものです。リセーラーの中でも特に高いパフォーマンスを発揮するのは、SnowflakeのAIデータクラウドのパワーをアピールし、調達から展開、顧客の成功、更新に至るまでの顧客のライフサイクル全体を管理する、技術的およびビジネス的な専門知識を備えた企業です。このプログラムの重要な要素は、現場とのコラボレーションを強化し、円滑で協調的なプロセスを実現することです。Snowflakeとパートナーの双方が連携して共通のお客様に最大限の価値を提供できるよう、セールスチームの目標とパートナーチームの目標を一致させてきました。

SPN再販プログラムの真の強みは、Snowflakeプラットフォーム自体にあります。Snowflakeのリセーラーは、単に製品を販売するだけではありません。データによって可能となる可能性を再定義するプラットフォームをお客様に提供しています。Snowflakeプラットフォームは、接続が容易で信頼性が高く、あらゆるビジネスにとって非常に魅力的なソリューションです。

Easy（簡単）： Snowflakeプラットフォームは使いやすさで知られています。使いやすいインターフェイスにより、ビジネスニーズに合わせてスケーリングし、プラットフォーム管理を自動化してデータのある場所でAIを実行するフルマネージドサービスを通じて、お客様は貴重な時間とコストを節約できます。これは、リセーラーにとっては、販売サイクルが短縮し、顧客にとってより満足できる価値に迅速にたどり着けることを意味します。

Connected（つながる）： Snowflakeのエコシステムは広大で、常に拡大しています。Snowflake AIデータクラウドは、顧客を何千ものビジネスクリティカルなアプリケーション、データサービス、ユーザーと接続します。リセーラーは、この豊富なエコシステムを活用して、SnowflakeプラットフォームだけでなくAIデータクラウド全体へのゲートウェイも顧客に提供できます。

Trusted（信頼される）：Snowflakeの評価は、組み込みのエンドツーエンド暗号化、多要素認証、コンプライアンス認証を備えた、安全で信頼性の高いプラットフォームの提供に基づいています。これらの機能は、リセーラーにとって非常に有用です。顧客が最も機密度の高いデータをAIデータクラウドに移行できるという確信を得られるからです。

Snowflakeは、パートナーがかつてないほどの機会を活用し、革新的なソリューションを構築して提供し、コネクテッドエコシステムで成功するための未来に向けた基盤を構築しています。Snowflakeの投資は、Snowflake AIデータクラウドによって共通のお客様がさらなる成功を収められるよう支援しながら、パートナーとともに長期的な成長を促進するように設計されています。

SPN再販プログラムにご参加ください。新たな収益源の開拓、ビジネスポートフォリオの拡大、お客様の長期的な成長の促進が実現します。

Snowflakeパートナーになりませんか？今すぐSnowflakeパートナーネットワークにアクセス