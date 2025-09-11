Snowflake의 고객과 파트너에게 있어 지금은 가능성의 시대입니다. 데이터와 AI가 성장, 혁신 및 리드를 위한 새로운 기회를 창출하는 시기라고도 할 수 있습니다. Snowflake의 여러 파트너는 수많은 고객 성공의 원동력으로써, 깊은 전문 지식과 혁신적인 솔루션으로 Snowflake AI 데이터 클라우드를 실현해 왔습니다. AI 데이터 클라우드의 가능성은 무한합니다. 하지만, 고객이 이를 탐색할 수 있도록 성공적으로 도우려면 민첩하고, 권한이 부여되며, 완전히 준비된 파트너 생태계가 필요합니다.

고객의 가속화되는 요구에 대비하려면, Snowflake Partner Network(SPN)는 지속적으로 진화해야 합니다. FY26의 첫 반기 동안, 우리는 협업을 심화하고 생태계를 강화하기 위해 전반적으로 상당한 투자를 실행했습니다.

SPN Learn: Snowflake는 성공에 필요한 도구를 파트너에게 제공하도록 설계된 플랫폼인 SPN Learn을 출시했으며, 이는 초급 필수 과정부터 전문 서비스 과정까지 포함하고 있습니다. 이 플랫폼은 온디맨드 학습 및 자격 인증을 제공하여 Snowflake 파트너가 최신 Snowflake 기능 및 모범 사례에 대해 쉽게 이해할 수 있도록 지원합니다.

AI 데이터 클라우드 서비스 파트너 프로그램 개선 사항: Snowflake는 AI 데이터 클라우드 서비스 파트너 프로그램을 새로운 계층 구조로 향상하여, 발전 및 인정에 도움이 되는 더 명확한 경로를 제공합니다. 또한, 새로운 인센티브 제도인 Service Registration Incentive(SRI)를 도입하여 파트너가 성공적인 고객 참여를 이끌어냈을 때 보상을 받을 수 있도록 했습니다.

커뮤니티의 힘을 한데 결합: Snowflake는 파트너가 Snowflake 팀과 직접 소통할 수 있도록 다양한 파트너 중심 이벤트를 주최했습니다. 여기에는 분기별 웨비나 시리즈인 SPN Pulse, 대면 이벤트 시리즈인 SPN Connect, 그리고 Snowflake Summit에서 열리는 Partner Appreciation Reception 및 Partner Awards 등이 포함됩니다. 이러한 이벤트는 파트너가 전체 Snowflake 커뮤니티와 함께 소통하고 배우며 서로 성공을 축하할 수 있는 귀중한 기회를 제공합니다. 앞으로도 이와 같은 이벤트를 더 많이 실시할 예정입니다.

하지만 이는 시작에 불과합니다. Snowflake는 고객의 성공 경로를 간소화하고 모든 사람이 Snowflake AI 데이터 클라우드에 훨씬 더 쉽게 접근할 수 있도록 Snowflake Partner Network Resale Program을 재구상하고 있습니다.

SPN Resale Program은 자격을 갖춘 파트너가 구축하는 솔루션의 일부로서 최종 고객에게 Snowflake를 재판매할 수 있도록 권한을 부여합니다. 가장 성과가 높은 리셀러는 강력한 기술 및 비즈니스 전문 지식을 보유한 파트너로, 일반적으로 Snowflake의 AI 데이터 클라우드가 가진 힘을 보여주고 조달에서 배포, 고객 성공 및 계약 갱신에 이르기까지 고객 수명 주기 전반을 관리할 수 있습니다. 이 프로그램의 핵심 요소에는 현장과의 협업을 강화하려는 Snowflake의 의지가 담겨 있으며, 이로써 원활하고 협력적인 프로세스를 보장합니다. 우리는 영업 팀과 파트너의 목표를 일치시켜, Snowflake와 파트너가 함께 협력하여 공동 고객에게 최대 가치를 제공하도록 했습니다.

SPN Resale Program의 진정한 힘은 Snowflake 플랫폼 자체에 있습니다. Snowflake 리셀러는 단순히 제품을 판매하는 것이 아니라 고객에게 데이터로 실현 가능한 것을 재정의하는 플랫폼을 제공합니다. Snowflake 플랫폼은 편의성, 연결성, 신뢰성을 갖추고 있어 모든 비즈니스에 매우 매력적인 솔루션이 될 수 있습니다.

편의성: Snowflake 플랫폼은 높은 사용 편의성으로 잘 알려져 있습니다. Snowflake의 사용자 친화적인 인터페이스는 비즈니스 요구에 맞춰 확장되고, 플랫폼 관리를 자동화하며, AI를 데이터에 적용하는 완전 관리형 서비스를 통해 고객이 귀중한 시간과 비용을 절약할 수 있도록 지원합니다. 이는 리셀러에게 더 빠른 영업 주기를 제공하고, 가치를 신속하게 실현하는 만족도 높은 고객을 확보할 수 있도록 지원합니다.

연결성: Snowflake의 생태계는 방대하며 지속적으로 확장하고 있습니다. Snowflake AI 데이터 클라우드는 고객을 수천 개의 비즈니스 크리티컬 애플리케이션, 데이터 서비스 및 사용자와 연결합니다. 리셀러는 Snowflake의 풍부한 생태계를 활용하여 고객에게 Snowflake 플랫폼뿐만 아니라 전체 AI 데이터 클라우드에 대한 게이트웨이를 제공합니다.

신뢰성: Snowflake는 내장형 엔드투엔드 암호화, 멀티 팩터 인증 및 규정 준수 인증을 갖춘 안전하고 신뢰할 수 있는 플랫폼을 제공하는 것으로 알려져 있습니다. 이러한 기능은 고객이 가장 민감한 데이터를 AI 데이터 클라우드로 이동해도 문제가 없다는 신뢰를 제공하므로 리셀러에게 강력한 수단이 됩니다.

Snowflake는 파트너가 전례 없는 기회를 활용하고, 혁신적인 솔루션을 구축 및 제공하여 연결된 생태계에서 성공을 거둘 수 있도록 미래를 위한 기반을 마련하고 있습니다. 우리의 투자는 파트너와의 장기적인 성장을 촉진하는 동시에, 공동 고객이 Snowflake AI 데이터 클라우드를 통해 훨씬 더 큰 성공을 거둘 수 있도록 지원하기 위해 설계되었습니다.

SPN Resale Program에 참여하여 새로운 수익원을 활성화하고 비즈니스 포트폴리오를 확장하며 고객을 위한 장기 성장을 촉진하세요.

Snowflake 파트너가 되는 데 관심이 있으신가요? 지금 바로 Snowflake Partner Network를 방문하세요.