Für die Kunden und Partner von Snowflake ist es ein Zeitalter der Möglichkeiten. Es ist eine Zeit, in der Daten und KI neue Möglichkeiten für Wachstum, Innovation und Führung schaffen. Unsere Partner sind der Motor für unzählige Kundenerfolge und erwecken die Snowflake AI Data Cloud mit fundiertem Fachwissen und innovativen Lösungen zum Leben. Das Versprechen der AI Data Cloud ist endlos. Doch um Kunden in dieser Landschaft erfolgreich zu unterstützen, braucht es ein Partnerökosystem, das agil, selbstbestimmt und vollständig ausgerichtet ist.

Das Snowflake Partner Network (SPN) muss sich ständig weiterentwickeln, um den wachsenden Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden. Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 26 haben wir umfangreiche Investitionen getätigt, um unsere Zusammenarbeit zu vertiefen und unser Ökosystem zu stärken.

SPN Learn: Wir haben SPN Learn eingeführt, eine Plattform, die Partner mit Tools für den Erfolg ausstattet, darunter Anfänger-Essentials und Professional-Services-Kurse. Diese Plattform bietet On-Demand-Schulungen und Zertifizierungen, sodass Snowflake-Partner sich leichter als je zuvor mit den neuesten Snowflake-Funktionen und Best Practices vertraut machen können.

Erweiterungen des Partnerprogramms von AI Data Cloud Services: Wir haben das Partnerprogramm AI Data Cloud Services mit einer neuen Stufenstruktur ausgestattet, die klarere Wege für Fortschritt und Anerkennung bietet. Außerdem haben wir den Service Registration Incentive (SRI) eingeführt, eine neue Möglichkeit für Partner, Anreize für erfolgreiche Kundeninteraktionen zu erhalten.

Zusammenführung der Community: Wir veranstalteten eine Vielzahl von Partner-zentrierten Veranstaltungen, bei denen Partner direkt mit dem Snowflake-Team interagieren konnten, wie z. B. SPN Pulse, unsere vierteljährliche Webinar-Reihe, SPN Connect, unsere persönliche Veranstaltungsreihe, und die Partner Appreciation Reception und Partner Awards während des Snowflake Summit. Diese Events bieten Partnern wertvolle Möglichkeiten, sich mit der gesamten Snowflake-Community zu vernetzen, zu lernen und ihren Erfolg zu feiern. Es gibt noch viele weitere Veranstaltungen wie diese am Horizont!

Aber das ist erst der Anfang. Jetzt gestalten wir das Snowflake Partner Network Resale Program neu, um unseren Kunden den Weg zum Erfolg zu erleichtern und die Snowflake AI Data Cloud für alle noch zugänglicher zu machen.

Das SPN Resale Program autorisiert qualifizierte Partner, Snowflake als Teil der von ihnen entwickelten Lösungen an Endkunden weiterzuverkaufen. Die leistungsstärksten Reseller sind in der Regel diejenigen, die über ein starkes technisches und geschäftliches Fachwissen verfügen, um die Leistungsfähigkeit der Snowflake AI Data Cloud zu demonstrieren und den gesamten Kundenlebenszyklus von der Beschaffung bis zur Bereitstellung, dem Kundenerfolg und den Verlängerungen zu verwalten. Ein wichtiges Element dieses Programms ist unser Engagement, die Zusammenarbeit mit dem Außendienst zu stärken und einen reibungslosen und kollaborativen Prozess zu gewährleisten. Wir haben die Ziele unserer Vertriebsteams mit denen unserer Partner abgestimmt, sodass sowohl Snowflake als auch unsere Partner zusammenarbeiten, um unseren gemeinsamen Kunden den maximalen Wert zu bieten.

Die wahre Kraft des SPN Resale Program liegt in der Plattform von Snowflake selbst. Snowflake-Reseller verkaufen nicht nur ein Produkt, sondern bieten Kunden eine Plattform, die neu definiert, was mit Daten möglich ist. Die Plattform von Snowflake zeichnet sich durch ihre Einfachheit, Vernetzung und Zuverlässigkeit aus und ist damit eine äußerst überzeugende Lösung für jedes Unternehmen.

Einfach: Die Plattform von Snowflake ist für ihre Benutzerfreundlichkeit bekannt. Seine benutzerfreundliche Oberfläche ermöglicht es Kunden, wertvolle Zeit und Geld zu sparen mit einem vollständig verwalteten Service, der an die Geschäftsanforderungen skaliert, das Plattformmanagement automatisiert und KI zu Ihren Daten bringt. Für einen Reseller bedeutet das einen schnelleren Verkaufszyklus und zufriedenere Kunden, die schnell einen Mehrwert erzielen können.

Vernetzt: Das Ökosystem von Snowflake ist riesig und wächst ständig. Die Snowflake AI Data Cloud verbindet Kunden mit Tausenden von geschäftskritischen Anwendungen, Datendiensten und Nutzenden. Reseller können dieses umfangreiche Ökosystem nutzen und ihren Kunden nicht nur die Plattform von Snowflake, sondern auch ein Tor zur gesamten AI Data Cloud bieten.

Zuverlässig: Der Ruf von Snowflake beruht auf dem Angebot einer sicheren und zuverlässigen Plattform mit integrierter End-to-End-Verschlüsselung, Multi-Faktor-Authentifizierung und Compliance-Zertifizierung. Diese Funktionen sind für Reseller äußerst leistungsstark, da sie Kunden das Vertrauen geben, ihre sensibelsten Daten in die AI Data Cloud zu übertragen.

Wir schaffen den Grundstein für eine Zukunft, in der unsere Partner nie dagewesene Chancen nutzen, innovative Lösungen entwickeln und bereitstellen und in einem vernetzten Ökosystem erfolgreich sein können. Unsere Investitionen zielen darauf ab, langfristiges Wachstum mit unseren Partnern zu fördern und gemeinsamen Kunden zu helfen, mit der Snowflake AI Data Cloud noch mehr Erfolg zu erzielen.

Nehmen Sie am SPN Resale Program teil, um neue Einnahmequellen zu erschließen, Ihr Geschäftsportfolio zu erweitern und das langfristige Wachstum unserer Kunden voranzutreiben.

Möchten Sie Snowflake-Partner werden? Besuchen Sie noch heute das Snowflake Partner Network.