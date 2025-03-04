Nuova distribuzione Snowflake a Città del Capo, Sudafrica

Snowflake è lieta di annunciare un nuovo capitolo della sua infrastruttura AI Data Cloud in Africa impegnandosi a supportare AWS a Città del Capo entro luglio 2025.
Supportare la conformità dei clienti con residenza dei dati regionale
Il Global Innovation Index classifica il Sudafrica al primo posto per innovazione in Africa, con il Sudafrica che ospita il principale polo finanziario del continente e un polo tecnologico in crescita. Per questo, Snowflake si sta impegnando a lanciare questa nuova regione cloud per migliorare la conformità dei clienti agli standard regionali ospitando localmente i loro dati.
Snowflake si impegna ad aiutare i suoi clienti a migliorare la conformità agli standard regionali ospitando i dati localmente, senza compromettere le prestazioni o l’innovazione. L’implementazione di AWS Cape Town consentirà ai clienti di mantenere il controllo sui propri dati, mantenere la sicurezza dei dati e coltivare la fiducia dei clienti finali. Queste distribuzioni offriranno inoltre ai clienti della region la flessibilità necessaria per conservare i dati più vicini a casa, sfruttando al contempo la potenza dell’AI Data Cloud Snowflake globale.
Investimenti continui nell’ecosistema di canale e nella partnership AWS
L’investimento di Snowflake nel mercato sudafricano include l’offerta della nostra iniziativa One Million Minds ai system integrator partner, progettata per fornire a livello globale competenze e formazione all’avanguardia nel campo dell’intelligenza artificiale. Perseguendo questa espansione insieme ai nostri partner, Snowflake prevede che la crescita su vasta scala della nostra piattaforma AI Data Cloud posizionerà i system integrator locali, AWS e Snowflake in prima linea nella trasformazione digitale africana.
"We are thrilled to expand our partnership with Snowflake and bring their powerful Data Cloud capabilities to Africa. This strategic investment in launching Snowflake's first cloud region in Africa on AWS infrastructure marks a significant milestone in our joint commitment to driving innovation and digital transformation across the region. By combining AWS's robust cloud services with Snowflake's cutting-edge data platform, we empower African businesses to unlock the full potential of their data, accelerate growth and compete on a global scale. This expansion demonstrates our shared vision for the future of cloud computing and reinforces our dedication to supporting Africa's rapidly evolving tech ecosystem." — Jyoti Ball, General Manager, Sub-Saharan Africa at AWS.
Offrire ai clienti soluzioni avanzate per dati e AI/ML
Questa espansione aprirà le porte a nuove possibilità per i clienti Snowflake di promuovere l’innovazione attraverso applicazioni avanzate di analisi, AI e machine learning. Avvicinando i dati agli utenti finali, i clienti Snowflake in Sudafrica possono ridurre la latenza e ottimizzare le prestazioni per i workload critici.
L’impegno per l’espansione globale
Il lancio delle distribuzioni Snowflake evidenzia il costante impegno di Snowflake a offrire ai clienti globali un’esperienza coerente tra cloud provider e regioni. Questa nuova implementazione regionale offre alle aziende una maggiore flessibilità nella scelta dell’opzione di distribuzione più adatta alle proprie esigenze operative e normative, consentendo al contempo di sfruttare la suite completa di servizi cloud di Snowflake.