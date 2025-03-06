Neue Snowflake-Bereitstellungen: Kapstadt demnächst verfügbar

Der Global Innovation Index stuft Südafrika als Nummer eins in Sachen Innovation in Afrika ein, wobei Südafrika das führende Finanzzentrum des Kontinents und einen wachsenden Technologieplatz beherbergt. Aus diesem Grund verpflichtet sich Snowflake, diese neue Cloud-Region auf den Markt zu bringen, um die Einhaltung regionaler Standards durch das lokale Hosting von Kundendaten zu verbessern.

Snowflake konzentriert sich darauf, unsere Kunden bei der Verbesserung der Einhaltung regionaler Standards zu unterstützen, indem Daten lokal gehostet werden, ohne Kompromisse bei Performance oder Innovation einzugehen. Mit der Bereitstellung von AWS Kapstadt behalten Kunden die Kontrolle über ihre Daten, wahren die Datensicherheit und schaffen Vertrauen bei ihren Endkund:innen. Diese Bereitstellungen bieten auch regionalen Kunden die Flexibilität, Daten näher bei sich zu haben und gleichzeitig die Leistungsfähigkeit der globalen Snowflake AI Data Cloud zu nutzen.