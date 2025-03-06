Neue Snowflake-Bereitstellungen: Kapstadt demnächst verfügbar
Snowflake freut sich, ein brandneues Kapitel der Infrastrukturgeschichte der AI Data Cloud in Afrika anzukündigen, indem es sich verpflichtet, ab Juli 2025 AWS in Kapstadt zu unterstützen.
Unterstützung von Kunden bei der Einhaltung regionaler Datenresidenz
Der Global Innovation Index stuft Südafrika als Nummer eins in Sachen Innovation in Afrika ein, wobei Südafrika das führende Finanzzentrum des Kontinents und einen wachsenden Technologieplatz beherbergt. Aus diesem Grund verpflichtet sich Snowflake, diese neue Cloud-Region auf den Markt zu bringen, um die Einhaltung regionaler Standards durch das lokale Hosting von Kundendaten zu verbessern.
Snowflake konzentriert sich darauf, unsere Kunden bei der Verbesserung der Einhaltung regionaler Standards zu unterstützen, indem Daten lokal gehostet werden, ohne Kompromisse bei Performance oder Innovation einzugehen. Mit der Bereitstellung von AWS Kapstadt behalten Kunden die Kontrolle über ihre Daten, wahren die Datensicherheit und schaffen Vertrauen bei ihren Endkund:innen. Diese Bereitstellungen bieten auch regionalen Kunden die Flexibilität, Daten näher bei sich zu haben und gleichzeitig die Leistungsfähigkeit der globalen Snowflake AI Data Cloud zu nutzen.
Kontinuierliche Investitionen in unser Channel-Ökosystem und die AWS-Partnerschaft
Zur Investition von Snowflake in den südafrikanischen Markt gehört auch die Unterstützung unserer Systemintegrationspartner mit unserer Initiative „One Million Minds“, mit der Lernende weltweit modernste KI-Kenntnisse und Schulungen erhalten. Durch diese Erweiterung mit unseren Partnern plant Snowflake, dass das skalierbare Wachstum unserer AI Data Cloud-Plattform lokale Systemintegratoren, AWS und Snowflake an die Spitze der digitalen Transformation Afrikas stellen wird.
"We are thrilled to expand our partnership with Snowflake and bring their powerful Data Cloud capabilities to Africa. This strategic investment in launching Snowflake's first cloud region in Africa on AWS infrastructure marks a significant milestone in our joint commitment to driving innovation and digital transformation across the region. By combining AWS's robust cloud services with Snowflake's cutting-edge data platform, we empower African businesses to unlock the full potential of their data, accelerate growth and compete on a global scale. This expansion demonstrates our shared vision for the future of cloud computing and reinforces our dedication to supporting Africa's rapidly evolving tech ecosystem." — Jyoti Ball, General Manager, Sub-Saharan Africa at AWS.
Unterstützung von Kunden mit fortschrittlichen Daten- und KI/ML-Lösungen
Diese Erweiterung eröffnet Snowflake-Kunden neue Möglichkeiten, Innovationen durch fortschrittliche Analytics, KI und maschinelles Lernen zu fördern. Indem Snowflake-Kunden in Südafrika Daten näher an ihre Endbenutzenden bringen, können sie für kritische Workloads die Latenz verringern und die Performance optimieren.
Engagement für globale Expansion
Die Einführung der Snowflake-Bereitstellungen unterstreicht das anhaltende Engagement von Snowflake, globalen Kunden über verschiedene Cloud-Anbieter und Regionen hinweg eine einheitliche Erfahrung zu bieten. Diese neue regionale Implementierung bietet Unternehmen mehr Flexibilität bei der Auswahl der Bereitstellungsoption, die ihren betrieblichen und regulatorischen Anforderungen am besten entspricht, und versetzt sie in die Lage, die gesamte Suite von Snowflake Cloud Services zu nutzen.