Novas implementações do Snowflake: Cidade do Cabo, África do Sul (em breve)

É com satisfação que a Snowflake anuncia um novo capítulo em sua história de infraestrutura do AI Data Cloud na África, com o compromisso de oferecer suporte à AWS na Cidade do Cabo até julho de 2025.
Suporte à conformidade dos clientes com residência de dados regionais
No continente africano, a África do Sul está em primeiro lugar no ranking do Global Innovation Index (Índice global de inovação), hospedando o principal hub financeiro do continente e um hub de tecnologia em pleno desenvolvimento. Por esse motivo, a Snowflake está comprometida em lançar essa nova região de nuvem para melhorar a conformidade dos clientes com os padrões regionais ao hospedar os dados deles localmente.
O foco da Snowflake está em ajudar seus clientes a melhorar a conformidade com os padrões regionais, hospedando dados localmente, sem comprometer o desempenho ou a inovação. A implementação da AWS na Cidade do Cabo vai permitir aos clientes manter o controle e a segurança dos seus dados, aumentando a confiança de seus clientes finais. Essas implantações também fornecem aos clientes regionais a flexibilidade de manter os dados mais próximos deles, aproveitando o poder do Snowflake AI Data Cloud global.
Investimento contínuo em nosso ecossistema de canais e na parceria com a AWS
O investimento da Snowflake no mercado sul-africano inclui a capacitação de nossos parceiros de integração de sistemas com a nossa iniciativa One Million Minds, voltada para capacitar alunos em todo o mundo a obter habilidades e treinamento de IA de última geração. Por meio dessa expansão com nossos parceiros, a Snowflake prevê que o crescimento dimensionável em escala de nossa plataforma AI Data Cloud posicionará os integradores de sistemas locais, AWS e Snowflake, como líderes da transformação digital da África.
"Estamos muito felizes em expandir nossa parceria com a Snowflake e trazer os seus incríveis recursos de nuvem de dados para a África. Esse investimento estratégico no lançamento da primeira região de nuvem da Snowflake na África, na infraestrutura da AWS, é um marco em nosso compromisso comum de motivar a inovação e a transformação digital em toda a região. Ao combinar os sólidos serviços de nuvem da AWS com a plataforma de dados de última geração da Snowflake, damos a chance às empresas do continente africano de liberar todo o potencial de seus dados, promover o crescimento e competir em escala global. Expandir dessa forma demonstra a nossa visão compartilhada com o futuro da computação na nuvem, reforçando nossa dedicação em apoiar o ecossistema tecnológico em rápida evolução da África." Jyoti Ball, General Manager, Sub-Saharan Africa at AWS
Capacitação dos clientes com soluções avançadas de dados e IA/ML
Essa expansão vai trazer novas possibilidades para que os clientes Snowflake promovam a inovação por meio de aplicações avançadas de aprendizado de máquina, IA e análise de dados. Ao manter os dados perto dos usuários finais, os clientes Snowflake na África do Sul podem reduzir a latência e otimizar o desempenho para cargas de trabalho críticas.
Compromisso com a expansão global
O lançamento dessas implementações do Snowflake afirma o compromisso contínuo da Snowflake com a capacitação dos clientes globais com uma experiência consistente em diferentes regiões e provedores de nuvem. Essa nova implementação regional oferece às empresas mais flexibilidade para escolher o método de implementação que melhor se adapte às suas necessidades operacionais e regulatórias, ao mesmo tempo em que viabiliza o uso do conjunto completo de serviços de nuvem da Snowflake.