Novas implementações do Snowflake: Cidade do Cabo, África do Sul (em breve)

No continente africano, a África do Sul está em primeiro lugar no ranking do Global Innovation Index (Índice global de inovação), hospedando o principal hub financeiro do continente e um hub de tecnologia em pleno desenvolvimento. Por esse motivo, a Snowflake está comprometida em lançar essa nova região de nuvem para melhorar a conformidade dos clientes com os padrões regionais ao hospedar os dados deles localmente.

O foco da Snowflake está em ajudar seus clientes a melhorar a conformidade com os padrões regionais, hospedando dados localmente, sem comprometer o desempenho ou a inovação. A implementação da AWS na Cidade do Cabo vai permitir aos clientes manter o controle e a segurança dos seus dados, aumentando a confiança de seus clientes finais. Essas implantações também fornecem aos clientes regionais a flexibilidade de manter os dados mais próximos deles, aproveitando o poder do Snowflake AI Data Cloud global.