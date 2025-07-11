Nuevas implementaciones de Snowflake: Ciudad del Cabo, Sudáfrica

El Global Innovation Index sitúa a Sudáfrica en el primer puesto en innovación en África, con Sudáfrica como principal centro financiero del continente y centro tecnológico en crecimiento. Debido a esto, Snowflake se compromete a lanzar esta nueva región de nube para mejorar el cumplimiento de los estándares regionales por parte de los clientes al alojar los datos de los clientes localmente.

Snowflake se centra en ayudar a sus clientes a mejorar el cumplimiento de los estándares regionales alojando datos localmente, sin comprometer el rendimiento ni la innovación. La implementación de AWS en Ciudad del Cabo permitirá a los clientes conservar el control sobre sus datos, mantener la seguridad de los datos y fomentar la confianza con sus clientes finales. Estas implementaciones también ofrecerán a los clientes regionales la flexibilidad de mantener los datos más cerca de casa sin dejar de aprovechar la potencia del AI Data Cloud global de Snowflake.