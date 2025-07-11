Nuevas implementaciones de Snowflake: Ciudad del Cabo, Sudáfrica

Snowflake tiene el placer de anunciar un nuevo capítulo en la historia de la infraestructura del AI Data Cloud en África comprometiéndose a respaldar AWS en Ciudad del Cabo para julio de 2025.
Respaldar el cumplimiento de los clientes con la residencia de datos regional
El Global Innovation Index sitúa a Sudáfrica en el primer puesto en innovación en África, con Sudáfrica como principal centro financiero del continente y centro tecnológico en crecimiento. Debido a esto, Snowflake se compromete a lanzar esta nueva región de nube para mejorar el cumplimiento de los estándares regionales por parte de los clientes al alojar los datos de los clientes localmente.
Snowflake se centra en ayudar a sus clientes a mejorar el cumplimiento de los estándares regionales alojando datos localmente, sin comprometer el rendimiento ni la innovación. La implementación de AWS en Ciudad del Cabo permitirá a los clientes conservar el control sobre sus datos, mantener la seguridad de los datos y fomentar la confianza con sus clientes finales. Estas implementaciones también ofrecerán a los clientes regionales la flexibilidad de mantener los datos más cerca de casa sin dejar de aprovechar la potencia del AI Data Cloud global de Snowflake.
Inversión continua en nuestro ecosistema de canales y colaboración con AWS
La inversión de Snowflake en el mercado sudafricano incluye ofrecer a nuestros partners de integración de sistemas nuestra iniciativa One Million Minds, diseñada para capacitar a estudiantes de todo el mundo con habilidades y formación en IA de vanguardia. Al continuar esta expansión con nuestros partners, Snowflake prevé que el crecimiento a escala de nuestra plataforma de AI Data Cloud posicionará a los integradores de sistemas locales, AWS y Snowflake a la vanguardia de la transformación digital de África.
“Estamos encantados de ampliar nuestra colaboración con Snowflake y traer las potentes capacidades del AI Data Cloud a África. Esta inversión estratégica marcada por el lanzamiento de la primera región de nube de Snowflake en África sobre infraestructura de AWS marca un hito significativo en nuestro compromiso conjunto para impulsar la innovación y la transformación digital en toda la región. Al combinar los robustos servicios de nube de AWS con la plataforma de datos vanguardista de Snowflake, capacitamos a las empresas africanas para que aprovechen el máximo potencial de sus datos, aceleren el crecimiento y compitan a nivel global. Esta expansión pone de manifiesto nuestra visión compartida sobre el futuro de la computación en la nube y refuerza nuestro compromiso para respaldar el ecosistema tecnológico de rápida evolución de África”. — Jyoti Ball, General Manager, Sub-Saharan Africa de AWS.
Capacitar a los clientes con datos avanzados y soluciones de IA y ML
Esta expansión abrirá nuevas posibilidades a los clientes de Snowflake para impulsar la innovación a través de analíticas avanzadas, aplicaciones de IA y aprendizaje automático. Al acercar los datos a sus usuarios finales, los clientes de Snowflake en Sudáfrica pueden reducir la latencia y optimizar el rendimiento de los workloads críticos.
Compromiso con la expansión global
El lanzamiento de las implementaciones de Snowflake pone de relieve el compromiso continuo de Snowflake por capacitar a los clientes globales con una experiencia uniforme en todos los proveedores de nube y regiones. Esta nueva implementación regional ofrece a las empresas una mayor flexibilidad para elegir la opción de implementación que mejor se adapte a sus necesidades operativas y normativas, al tiempo que les permite aprovechar el conjunto completo de servicios en la nube de Snowflake.