AI generativa: una nuova ricerca rivela che gli early adopter ottengono un ROI del 41%

L’AI generativa è destinata a restare e sta già creando valore tangibile per le aziende. Le organizzazioni che hanno implementato per prime le soluzioni Gen AI in tutto il mondo stanno scoprendo sia risultati straordinari che sfide significative. Le domande chiave ora si concentrano sull’entità del valore effettivamente offerto dalla Gen AI e su come ogni azienda può elaborare una strategia di Gen AI ottimale.

Per comprendere l’impatto reale della Gen AI, abbiamo intervistato più di 3300 organizzazioni in tutto il mondo e identificato 1900 early adopter che hanno fatto progressi con la Gen AI. I risultati, descritti nel nostro nuovo report “The Radical ROI of Gen AI”, rivelano prove convincenti: il 92% di questi early adopter dichiara rendimenti positivi. La maggior parte di chi ha quantificato il proprio ROI ha ottenuto un ritorno medio del 41%, una cifra che sta portando ad aumentare gli investimenti nell’infrastruttura dati (81% degli early adopter), nei LLM (78%), nel software di supporto (83%) e nell’acquisizione di talenti (76%).

Queste sono medie globali. Il report fornisce informazioni chiave su otto regioni globali specifiche e sei settori principali. Qui presenterò in anteprima altri dati globali, ma per approfondimenti su regioni o settori verticali specifici, leggi il report completo.

Dal codice al customer care

L’AI generativa sta producendo risultati impressionanti in tutta l’organizzazione, con impatti “rivoluzionari” o “significativi” riscontrati in percentuali costantemente superiori al 75%. Nei settori tecnici, la tecnologia sta rivoluzionando il modo di lavorare dei team: il 54% dei team di sviluppo utilizza la Gen AI per migliorare la qualità del codice e il rilevamento dei bug, mentre il 70% dei team IT Operations la utilizza per ottimizzare l’infrastruttura e l’analisi dei costi. I team di sicurezza non sono molto indietro, con il 65% di loro concentrati sul miglioramento della postura di sicurezza e la riduzione dei tempi di risposta agli incidenti.

La Gen AI è altrettanto trasformativa nelle funzioni customer-facing. Mentre l’adozione nelle vendite rimane relativamente bassa (38%), chi la utilizza registra sostanziali miglioramenti in termini di crescita del fatturato e precisione delle previsioni. I team marketing (adozione al 44%) registrano tassi di engagement più elevati grazie alla generazione di contenuti personalizzati, mentre il customer service (adozione al 56%) migliora i punteggi di soddisfazione grazie ai chatbot e alla gestione delle conoscenze basati sull’AI.

Anche i dipartimenti tradizionalmente meno incentrati sulla tecnologia registrano buoni rendimenti. Le risorse umane stanno utilizzando la Gen AI per semplificare tutto, dal reclutamento alla gestione delle prestazioni, e il 60% riferisce assunzioni di qualità superiore. Nel procurement, il 76% degli utenti segnala cambiamenti o impatti significativi, in particolare nell’analisi dei dati e nella gestione dei contratti. Il settore manifatturiero registra un miglioramento della previsione della domanda e della programmazione della manutenzione, con il 79% degli utenti che riferisce vantaggi sostanziali.