Snowflake offre alle aziende un’AI più intelligente e governata

Snowflake Intelligence democratizza i dati e gli insight, consentendo a chiunque di ragionare, decidere e agire con sicurezza. Gli utenti possono analizzare, ragionare e ottenere risposte verificate da tutti i dati, dal contesto aziendale e da una ricca semantica in un unico ambiente affidabile.

I clienti possono utilizzare Snowflake Intelligence per ottenere risposte su tutti i dati, compresi i dati non strutturati, con Agentic Document Analytics (presto in private preview). Gli utenti non sono più limitati dal RAG tradizionale, in cui vengono campionati solo decine di documenti per query, ma possono analizzare migliaia di documenti con una sola query. Ora puoi porre domande efficaci sui tuoi documenti, in modo da poter passare da "Come reimpostare la password?" a "Mostrami un numero di menzioni settimanali per area di prodotto nei ticket di assistenza clienti degli ultimi sei mesi".

Snowflake Intelligence mette anche l’autopilota al tuo livello semantico (presto in public preview), adattandosi all’evoluzione della tua azienda e aiutandoti a ottenere insight più rapidamente. Imparando dai dati di utilizzo aggiornati e dalla cronologia delle query, evidenzia automaticamente le nuove query verificate per la revisione e perfeziona continuamente la comprensione delle metriche, delle definizioni e della logica aziendale. Snowflake può importare automaticamente il contesto da strumenti come Tableau, SQL inserito manualmente e altre piattaforme BI in arrivo a breve, avviando e migliorando continuamente i tuoi modelli semantici. Questo si traduce in modelli di migliore qualità, time to value più rapido e insight affidabili fin dal primo giorno.

Snowflake Intelligence fornisce tutte le tue conoscenze aziendali con un solo agente enterprise di fiducia, eliminando le barriere tra domande e insight e consentendo ai dipendenti di esplorare, ragionare e innovare insieme.

Creare data agent affidabili arricchiti di contesto

Snowflake fornisce potenti strumenti per creare data agent affidabili e pronti per la produzione che consentono di recuperare in modo più accurato tutti i dati strutturati e non strutturati. Questi agenti sono facilmente accessibili tramite l’interfaccia per il linguaggio naturale preintegrata in Snowflake Intelligence o all’interno di architetture multiagente personalizzate utilizzando la Snowflake Cortex Agents API (in GA).

Cortex Agents orchestra le informazioni provenienti da fonti di dati strutturati e non strutturati per fornire gli insight. Gli agenti suddividono le query complesse, recuperano i dati pertinenti e generano risposte precise utilizzando Snowflake Cortex Search e Snowflake Cortex Analyst. I clienti possono scegliere tra diversi LLM pronti all’uso come OpenAI GPT e Anthropic Claude per l’orchestrazione. Questo garantisce precisione, efficienza e governance in ogni fase.

Snowflake semplifica la creazione di agenti che forniscono insight specifici per ogni settore e sensibili al contesto. Con le Snowflake Cortex Knowledge Extensions e la condivisione di viste semantiche (entrambe disponibili per tutti i clienti), le aziende possono arricchire le interazioni degli agenti con contesto e conoscenze provenienti da provider e publisher terzi, il tutto garantendo al contempo la protezione della proprietà intellettuale e la corretta attribuzione ai proprietari dei contenuti. Alcuni dei più recenti editori e provider di dati pronti per l’AI disponibili sul Marketplace Snowflake sono Alation, Allium, The Associated Press, CARTO, CB Insights, Cotality, Crisp, Crunchbase, Deutsche Börse, Equilar, FactSet, Flipside Crypto, Investopedia, IPinfo, LSEG, MSCI, NASDAQ, Nordot, Truestar e The Washington Post. Inoltre, Snowflake fornisce una serie di fonti di dati pubblici pronti per l’AI sul Marketplace Snowflake, tra cui risultati finanziari, studi clinici, ricerche mediche e documentazione Snowflake.

Vogliamo che i tuoi agenti e le tue applicazioni in Snowflake siano interoperabili e connessi agli altri sistemi. MCP è diventato il metodo standard per connettere e integrare gli strumenti ad agenti. Il server MCP gestito Snowflake (in GA) consente di connettersi in modo sicuro agli agenti Cortex, Cortex Analyst e Cortex Search utilizzando il protocollo MCP. Questo consente agli altri sistemi e architetture multiagente di recuperare un contesto aziendale di alta qualità tramite Snowflake AI, senza che i dati debbano mai uscire dal perimetro di governance sicura di Snowflake.

Per supportare workload AI di produzione ad alte prestazioni, le Snowflake Interactive Tables and Warehouses (presto in GA) forniscono il layer di servizio in meno di un secondo per potenziare esperienze basate sugli agenti con concorrenza elevata e velocità costante.

Crea pipeline AI multimodali con prestazioni più veloci

Snowflake sta ripensando l’analisi dei dati con Cortex AISQL (in GA), consentendo di creare pipeline AI che funzionano con testo, documenti, immagini, audio e video, sempre utilizzando il familiare SQL e senza la necessità di servizi AI separati. Dalle funzioni pronte per la produzione per l’analisi multimodale dei dati su vasta scala, come AI_COMPLETE, AI_TRANSCRIBE e AI_CLASSIFY, alle funzioni specifiche per i documenti, come AI_PARSE_DOC e AI_EXTRACT, gli sviluppatori possono affrontare casi d’uso complessi su qualsiasi scala. Per un'esperienza no-code, gli utenti possono caricare i file direttamente nell'intuitivo Document AI Playground (public preview)per estrarre o analizzare le informazioni e generare automaticamente il corrispondente codice Cortex AISQL. Grazie al supporto di Dynamic Table per Cortex AISQL, gli insight basati sull’AI rimangono costantemente aggiornati grazie ad aggiornamenti incrementali.

Cortex AISQL rende l’elaborazione AI accessibile a tutti gli utenti SQL, consentendo al contempo di creare pipeline AI con facilità, semplificando il processo di sviluppo per una consegna più rapida e una migliore esperienza di sviluppo. Inoltre, fornisce pipeline AI ad alte prestazioni. Sulla base di codice proof-of-concept utilizzando modelli di dimensioni simili, i risultati di runtime Cortex AISQL hanno mostrato un runtime di query da 3 a 7 volte più veloce rispetto alle pipeline manuali, grazie alle ottimizzazioni delle prestazioni integrate direttamente nel motore di Snowflake. Questo aumento delle prestazioni si traduce in una riduzione dei costi di calcolo e un time to value più rapido.