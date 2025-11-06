Snowflake, 거버넌스가 적용된 지능형 엔터프라이즈 AI 솔루션 제공

Snowflake Intelligence는 데이터와 인사이트를 민주화하여, 모든 사람이 확신을 가지고 추론하고, 결정하며, 행동할 수 있도록 지원합니다. 사용자는 하나의 신뢰할 수 있는 환경에서 모든 데이터, 비즈니스 컨텍스트 및 풍부한 의미론적 정보를 활용하여 분석, 추론하며 검증된 답변을 얻을 수 있습니다.

또한, 고객은 Snowflake Intelligence와 함께 Agentic Document Analytics(곧 PrPr 예정)를 활용하여 비정형 데이터를 포함한 모든 데이터에 대해서도 답변을 얻을 수 있습니다. 사용자는 이제 기존 RAG의 제한을 받지 않으며, 쿼리당 수십 개의 문서만 샘플링되는 것이 아니라, 하나의 쿼리를 통해 수천 개에 이르는 문서를 분석할 수 있습니다. 즉, Snowflake Intelligence를 활용하면 '비밀번호를 초기화하는 방법은 무엇인가요?'와 같은 단순한 질문이 아닌, '지난 6개월 동안 고객 지원 티켓에서 주간 언급 수를 제품 영역별로 보여주세요.'와 같은 복잡한 질문을 할 수 있습니다.

이뿐만 아니라, Snowflake Intelligence는 시맨틱 계층을 자율 운영(곧 PuPr 예정)하여, 비즈니스가 발전함에 따라 적응하며 인사이트를 더 빠르게 확보할 수 있도록 지원합니다. 나아가, 실시간 사용 데이터와 쿼리 이력을 학습함으로써, 검토할 새로운 검증 쿼리를 자동으로 제시하고, 지표, 정의 및 비즈니스 로직에 대한 이해를 지속적으로 개선합니다. Snowflake는 Tableau와 같은 도구에서 컨텍스트를 자동으로 가져오고, 수동으로 입력된 SQL 및 곧 등장할 더 많은 BI 플랫폼을 통해 시맨틱 모델의 빠른 시작과 지속적인 개선을 돕습니다. 이러한 기능은 더 높은 품질의 모델을 제공하고, 가치 실현 시간을 단축하며, 초기 단계부터 신뢰할 수 있는 인사이트를 확보하도록 지원합니다.

신뢰할 수 있는 하나의 엔터프라이즈 에이전트를 통해 모든 지식을 제공함으로써, Snowflake Intelligence는 질문과 인사이트 간의 장벽을 제거하여 직원들이 함께 탐색, 추론 및 혁신할 수 있도록 돕습니다.

신뢰할 수 있으며 컨텍스트가 풍부한 에이전트 구축

Snowflake는 모든 정형 및 비정형 데이터를 보다 정확하게 검색할 수 있도록, 신뢰할 수 있으며 프로덕션에 대응 가능한 데이터 에이전트를 구축하기 위한 강력한 도구를 제공합니다. 이러한 에이전트는 Snowflake Intelligence의 사전 구축된 자연어 인터페이스를 통해 쉽게 액세스할 수 있으며, Snowflake Cortex Agents API(GA로 공개)를 활용하여 맞춤형 멀티 에이전트 아키텍처에 통합할 수도 있습니다.

Cortex Agents는 정형 및 비정형 데이터 소스 전반에서 정보를 오케스트레이션하여 인사이트를 제공합니다. Cortex Agents는 Snowflake Cortex Search, Snowflake Cortex Analyst를 통해 복잡한 쿼리를 분석하고, 관련 데이터를 검색하며, 정확한 답변을 생성합니다. 고객은 OpenAI GPT나 Anthropic Claude와 같은 즉시 활용 가능한 LLM 중에서 선택하여 오케스트레이션을 수행할 수도 있습니다. 이는 각 단계에서 정확성, 효율성 및 거버넌스를 보장합니다.

Snowflake를 활용하면, 도메인 특정 및 컨텍스트 인식 인사이트를 제공하는 에이전트를 더 쉽게 구축할 수 있습니다. 또한, 기업은 Snowflake Cortex Knowledge Extensions 및 시맨틱 뷰 공유(모두 GA로 공개)를 통해 에이전트의 상호작용을 서드 파티 제공자와 퍼블리셔의 컨텍스트 및 지식으로 보강할 수 있습니다. 이 과정에서 지식재산권을 보호하고 콘텐츠 소유자에게 적절한 출처 표시를 지원할 수 있습니다. Snowflake Marketplace에서 사용할 수 있는 최신 AI 준비 데이터 공급자 및 출판사에는 Alation, Allium, The Associated Press, CARTO, CB Insights, Cotality, Crisp, Crunchbase, Deutsche Börse, Equilar, FactSet, Flipside Crypto, Investopedia, IPinfo, LSEG, MSCI, NASDAQ, Nordot, Truestar 및 The Washington Post가 포함됩니다. 또한, Snowflake는 Snowflake Marketplace를 통해 실적 발표, 임상 시험, 의료 연구 및 Snowflake 설명서 등에 AI에 적합한 다양한 공개 데이터 소스를 제공합니다.

Snowflake에서 에이전트 및 애플리케이션을 구축할 때, 다른 시스템과의 상호운용성 및 연결성이 확보되었는지 확인하고자 합니다. MCP는 에이전트 도구가 연결하고 통합하는 표준 방법으로 자리 잡았습니다. Snowflake 관리형 MCP 서버(GA로 공개)는 Cortex Agents, Cortex Analyst 및 Cortex Search에 MCP 프로토콜을 사용하여 안전한 연결을 보장합니다. 이에 따라 다른 시스템과 멀티 에이전트 아키텍처가 Snowflake AI를 통해 고품질 비즈니스 컨텍스트를 검색할 수 있게 되며, 데이터는 Snowflake의 안전한 거버넌스 경계를 벗어나지 않습니다.

Snowflake Interactive Table 및 Snowflake Warehouses(곧 GA 예정)는 고성능 및 프로덕션급 AI 워크로드를 지원하기 위해, 1초 미만의 서빙 레이어를 높은 동시성과 일관된 속도로 제공하여 에이전트 기반 경험을 구현합니다.

더 빠른 성능으로 멀티 모달 AI 파이프라인 구축

Snowflake는 Cortex AISQL(GA로 공개)로 데이터 분석을 재구상하고 있습니다. 이를 활용하면 별도의 AI 서비스 없이 익숙한 SQL만으로 텍스트, 문서, 이미지, 오디오 및 비디오 등 다양한 데이터 유형을 처리하는 AI 파이프라인을 생성할 수 있습니다. 대규모 멀티 모달 데이터 분석을 위한 AI_COMPLETE, AI_TRANSCRIBE 및 AI_CLASSIFY와 같은 프로덕션에 적합한 기능부터 AI_PARSE_DOC 및 AI_EXTRACT 등의 문서 분석 전용 기능을 활용하면, 개발자는 모든 규모의 복잡한 사용 사례를 처리할 수 있습니다. 노코드의 경우, 사용자는 직관적인 Document AI Playground(PuPr)에 파일을 직접 업로드하여 정보를 추출하거나 구문 분석을 수행하고 관련 Cortex AISQL 코드를 자동으로 생성할 수 있습니다. 또한, Cortex AISQL에 Dynamic Table을 지원함으로써 AI 기반 인사이트는 점진적 업데이트를 통해 지속적으로 최신 상태를 유지합니다.

Cortex AISQL은 모든 SQL 사용자가 AI 처리를 수행할 수 있도록 하며, AI 파이프라인을 손쉽게 구축할 수 있도록 지원하여 개발 프로세스를 간소화하고, 더 빠른 전달과 개선된 개발자 경험을 실현합니다. 이뿐만 아니라, 고성능 AI 파이프라인을 제공합니다. 유사한 크기의 모델을 사용한 PoC 코드를 기반으로, Cortex AISQL의 쿼리 런타임 결과는 수동 파이프라인 대비 3배에서 7배 더 빠르며, 이는 Snowflake 엔진에 직접 내장된 성능 최적화에 따른 것입니다. 이러한 성능 향상은 더 낮은 계산 비용과 더 빠른 가치 실현 시간으로 이어집니다.