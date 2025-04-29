5 ottimi motivi per diventare Snowflake Academia Educator

Nel nostro mondo frenetico basato su dati e AI, insegnare le competenze necessarie per avere successo nel settore è più critico che mai. Se insegni data science, data engineering o business intelligence presso un istituto accreditato senza scopo di lucro, il programma Snowflake for Academia offre un'opportunità unica per migliorare la tua esperienza di insegnamento, fornendo agli studenti le competenze di cui hanno bisogno per distinguersi nel mercato del lavoro.
Ecco i cinque motivi principali per cui dovresti pensare a diventare un istruttore Snowflake.
1. Risorse didattiche complete gratuite e organizzazione senza problemi: Insegnare l’intelligenza artificiale e il machine learning, la data science, le app e le tecnologie per il data cloud non dovrebbero impantanarsi in sfide logistiche. Con il programma Snowflake for Academia, gli istruttori accedono gratuitamente al nostro completo Educator Toolkit e alla piattaforma Snowflake, che include:
Curriculum pronto per l’uso, con diapositive, laboratori e programmi predefiniti
Un ambiente di laboratorio completo di tutto senza installazione di software
Formazione degli istruttori e supporto globale
Supporto e preparazione alla certificazione
Questa configurazione, risorse e supporto semplificati consentono agli insegnanti di concentrarsi sulla creazione di valore per gli studenti invece di risolvere problemi tecnici o sviluppare materiali. Come spiega l’istruttore Nate della University of St. Thomas: “Adoro il programma accademico offerto da Snowflake. È un pacchetto completo, che va da alcune diapositive campione alle attività di laboratorio e al provisioning dell’ambiente.”
“Il programma mi ha aiutato a passare dall’avere zero materiali all’offerta di valore reale ai miei studenti.”
“Mi piace molto il programma accademico offerto da Snowflake. È un pacchetto completo, con slide di esempio, compiti di laboratorio e il provisioning dell'ambiente.” — Nate, Adjunct Instructor, University of St. Thomas
2. Accesso a tecnologie dati all’avanguardia: Snowflake è ampiamente utilizzato da più di 10.000 aziende in diversi settori come healthcare, servizi finanziari e retail. Molte aziende stanno adottando Snowflake per la sua potente piattaforma Data Cloud, le analisi, le app e le solide funzionalità AI. Incorporando Snowflake nel tuo curriculum, aiuti i tuoi studenti ad acquisire l’esperienza e le competenze essenziali che i datori di lavoro stanno attivamente cercando.
Gli studenti del corso di data warehouse di Nate esplorano argomenti fondamentali come SQL e la gestione dei database e approfondiscono anche argomenti all'avanguardia come:
Architettura Snowflake e caricamento dei dati
Intelligenza artificiale e analisi dei dati avanzate
Interrogazione e dati semi-strutturati
Concetti di data engineering
3. Flessibilità per far evolvere il tuo curriculum: Con l’evoluzione della tecnologia, aumentano anche le esigenze del settore. Il programma Snowflake for Academia offre una vasta gamma di argomenti, consentendo agli istruttori di personalizzare i propri corsi in base alle esigenze del settore. Sia che tu intenda concentrarti sui fondamenti SQL o sul data engineering avanzato basato sull’AI, la flessibilità di Snowflake consente di adattare facilmente il tuo curriculum nel tempo.
Nate spiega: “Posso concentrarmi su alcune aree e saltarne altre se necessario. Se ho bisogno di evolvere il corso, ho tutto quello che mi serve per farlo.”
4. Supporto per lo sviluppo professionale e la certificazione: Snowflake non è solo per gli studenti: diventare istruttore consente anche di migliorare le proprie competenze. Come parte del programma Academia, gli istruttori hanno accesso a:
Crediti Snowflake gratuiti per corsi di formazione e certificazione
Aggiornamenti didattici continui per stare al passo con le tecnologie emergenti
Certificazioni riconosciute del settore che aggiungono credibilità alle tue competenze
Nate racconta: “Ho seguito sia i corsi fondamentali che quelli di data engineering e mi sono divertito molto. Questo ha un effetto moltiplicatore: miglioro le mie competenze e poi le trasmetto ai miei studenti.”
“[Il curriculum] è un vero e proprio catalizzatore di conoscenze: miglioro le mie abilità e poi le trasmetto ai miei studenti.” — Nate, Adjunct Instructor, University of St. Thomas
5. Preparazione degli studenti per il successo professionale: L’integrazione di Snowflake nel curriculum offre agli studenti un vantaggio competitivo nel mercato del lavoro. Il programma prevede:
Esperienza pratica con l’AI, la piattaforma dati cloud leader di Snowflake,
data set del mondo reale e altro ancora
Supporto alle certificazioni di settore per convalidare le competenze degli studenti
Progetti pratici per rafforzare curriculum e portfolio
Nate sottolinea: “Sono davvero concentrato sulla preparazione dei miei studenti per il mercato del lavoro. Incoraggiarli a perseguire la certificazione e completare progetti nel mondo reale con Snowflake è un vantaggio nella loro carriera.”
Iscriviti subito al programma Snowflake for Academia
Diventare Snowflake Educator non significa solo insegnare: significa dare forza alla prossima generazione di professionisti dell’intelligenza artificiale e dei dati. Con risorse gratuite, formazione pratica e supporto per curriculum allineati al settore, il programma Academia rende più facile che mai fornire un'istruzione di alta qualità migliorando al contempo le tue competenze. Ti unisci anche a una community in crescita di istruttori e partner accademici da tutto il mondo, che condividono competenze, lezioni apprese e cameratismo. Vale la pena notare che il programma richiede insegnanti provenienti da istituti scolastici senza scopo di lucro, accreditati e che concedono un diploma.
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