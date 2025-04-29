5 ottimi motivi per diventare Snowflake Academia Educator

2. Accesso a tecnologie dati all’avanguardia: Snowflake è ampiamente utilizzato da più di 10.000 aziende in diversi settori come healthcare, servizi finanziari e retail. Molte aziende stanno adottando Snowflake per la sua potente piattaforma Data Cloud, le analisi, le app e le solide funzionalità AI. Incorporando Snowflake nel tuo curriculum, aiuti i tuoi studenti ad acquisire l’esperienza e le competenze essenziali che i datori di lavoro stanno attivamente cercando.

Gli studenti del corso di data warehouse di Nate esplorano argomenti fondamentali come SQL e la gestione dei database e approfondiscono anche argomenti all'avanguardia come:

Architettura Snowflake e caricamento dei dati

Intelligenza artificiale e analisi dei dati avanzate

Interrogazione e dati semi-strutturati

Concetti di data engineering

3. Flessibilità per far evolvere il tuo curriculum: Con l’evoluzione della tecnologia, aumentano anche le esigenze del settore. Il programma Snowflake for Academia offre una vasta gamma di argomenti, consentendo agli istruttori di personalizzare i propri corsi in base alle esigenze del settore. Sia che tu intenda concentrarti sui fondamenti SQL o sul data engineering avanzato basato sull’AI, la flessibilità di Snowflake consente di adattare facilmente il tuo curriculum nel tempo.

Nate spiega: “Posso concentrarmi su alcune aree e saltarne altre se necessario. Se ho bisogno di evolvere il corso, ho tutto quello che mi serve per farlo.”

4. Supporto per lo sviluppo professionale e la certificazione: Snowflake non è solo per gli studenti: diventare istruttore consente anche di migliorare le proprie competenze. Come parte del programma Academia, gli istruttori hanno accesso a:

Crediti Snowflake gratuiti per corsi di formazione e certificazione

Aggiornamenti didattici continui per stare al passo con le tecnologie emergenti

Certificazioni riconosciute del settore che aggiungono credibilità alle tue competenze

Nate racconta: “Ho seguito sia i corsi fondamentali che quelli di data engineering e mi sono divertito molto. Questo ha un effetto moltiplicatore: miglioro le mie competenze e poi le trasmetto ai miei studenti.”