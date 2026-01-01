Crea app AI RAG e agent-based con Claude 3.5 Sonnet di Anthropic in Snowflake Cortex AI

Oggi siamo lieti di annunciare la general availability di Claude 3.5 Sonnet come primo foundation model Anthropic disponibile in Snowflake Cortex AI. I clienti possono ora accedere al modello più intelligente della famiglia di modelli Claude di Anthropic utilizzando familiari interfacce SQL, Python e API REST (presto disponibile), all’interno del perimetro di sicurezza di Snowflake. Questa integrazione nativa consente ai team dati e engineering di affrontare in modo efficiente alcune delle sfide più comuni, secondo il MIT Technology Review Insights poll 2024, nell’implementazione dell’AI, tra cui governance dei dati, privacy e integrazione.

Con Sonnet 3.5 in Cortex AI, le aziende possono sbloccare ulteriormente il pieno potenziale dei propri dati attraverso assistenti conversazionali ed elaborazione del linguaggio su vasta scala. I modelli linguistici avanzati di Claude miglioreranno ulteriormente il modo in cui gli sviluppatori possono creare agenti in grado di eseguire analisi ad hoc, estrarre risposte da documenti e altre knowledge base ed eseguire altri flussi di lavoro multistep. Puoi creare applicazioni all’interno del perimetro di sicurezza di Snowflake con i modelli accanto ai tuoi dati governati. La facilità d’uso unita all’ambiente affidabile accelerano la fornitura di AI enterprise-ready.

Snowflake Cortex AI

Snowflake ha lanciato Cortex AI, una suite di funzionalità e servizi integrati che includono inferenza LLM completamente gestita, fine-tuning e RAG per i dati strutturati e non strutturati, per consentire ai clienti di analizzare rapidamente i dati non strutturati insieme ai propri dati strutturati e accelerare la creazione di app AI. L’AI e la piattaforma dati unificate consentono a molte organizzazioni di passare facilmente dal concetto di AI alla realtà in pochi giorni. Oggi organizzazioni di ogni dimensione e settore possono realizzare una gamma di casi d’uso, dalla sintesi del testo e l’analisi del sentiment allo sviluppo di potenti chatbot AI.

Claude 3.5 Sonnet

Claude 3.5 Sonnet è un modello di base della società di ricerca e sicurezza AI Anthropic. Il modello alza l’asticella dell’intelligence, superando i modelli concorrenti e Claude 3 Opus su un’ampia gamma di valutazioni, tra cui un nuovo risultato all’avanguardia per SWE-bench, una valutazione di software engineering. Claude 3.5 Sonnet eccelle nei benchmark di settore GPQA (ragionamento a livello post-laurea), MMLU (conoscenza universitaria) e HumanEval (competenza di codifica). Inoltre, ha migliorato le prestazioni con capacità di comprendere sfumature, umorismo e istruzioni complesse. Le funzionalità di ragionamento combinate con le prestazioni rendono Claude 3.5 Sonnet ideale per attività complesse, come fornire supporto clienti sensibile al contesto e orchestrare flussi di lavoro multistep.