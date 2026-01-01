Ingestion dei dati di produzione in Snowflake

Nell’Industria 4.0 i dati hanno un’importanza vitale. Un sondaggio condotto da IoT Business News rileva che le aziende che non si stanno muovendo nella direzione di una strategia per l’Industria 4.0 sono una minoranza. Un sorprendente 72% degli intervistati sta implementando un proprio modello di Industria 4.0/smart factory con numerose iniziative in corso e alcune già completate. Con un’applicazione efficace dei principi dell’Industria 4.0, le aziende hanno la possibilità di incentivare l’efficienza operativa, l’innovazione e la competitività nell’era digitale.

L’Industria 4.0 richiede molteplici categorie di dati, dalle serie temporali ai dati transazionali fino a quelli strutturati e non strutturati. Si basa inoltre sull’integrazione dei sistemi informatici (IT) e di tecnologia operativa (OT) per supportare le varie funzioni all’interno dell’organizzazione. Le iniziative di Industria 4.0 chiave, come il miglioramento dell’efficienza e la riduzione dei tempi di fermo grazie all’inclusione di data set più vasti (sia interni che esterni), aumentano ulteriormente il valore e la precisione dei risultati.

Per controllare e monitorare le macchine di produzione, i team OT devono anche gestire l’ulteriore complessità dovuta ai molteplici protocolli di comunicazione che governano le modalità di scambio dei dati. Ciò richiede l’utilizzo di software di connessione specializzati per l’estrazione dei dati da queste macchine.

Per l’Industria 4.0 sono importanti sia i dati IT che i dati OT ed è necessario comprendere entrambi questi tipi di dati in modo olistico per ottenere insight significativi mirati a semplificare le operazioni di produzione. I casi d’uso come la qualità predittiva richiedono dati di test (qualitativi) e dati relativi ai parametri di processo delle macchine rilevati da sensori o controller PLC, che vengono correlati tra loro per creare modelli AI/ML in grado di identificare la combinazione di parametri di processo che può aver portato alla fabbricazione di prodotti di scarsa qualità. Inoltre, quando si lavora a casi d’uso per la sostenibilità, come l’ottimizzazione del consumo energetico di un impianto di produzione, abbiamo bisogno di ulteriore hardware specializzato e sensori da interfacciare con i contatori di potenza per estrarre parametri rilevanti sul consumo energetico.