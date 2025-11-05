Snowflakeは更なるインテリジェントなガバナンスが確保されたAIを企業に提供

Snowflake Intelligenceは、データとインサイトを民主化し、誰もが自信を持って推論、意思決定、行動できるようにします。ユーザーは、信頼できる単一の環境で、すべてのデータ、ビジネスコンテキスト、豊富なセマンティクスから分析、推論、検証済みの回答を得られます。

お客様は、Agentic Document Analytics（近日中にプライベートプレビュー）を使用して、非構造化データを含むすべてのデータの回答にSnowflake Intelligenceを使用できます。ユーザーは、1回のクエリで数十個のドキュメントをサンプリングする従来のRAGに制限されなくなりました。しかし、1回のクエリで数千個のドキュメントを分析できます。ドキュメントに対して強力な質問ができるようになったため、「パスワードをリセットするには？」から「過去6か月間のカスタマーサポートチケットの製品領域別の週次メンション数を表示する」に変更できます。

また、Snowflake Intelligenceは、セマンティックレイヤーをオートパイロット（近日中にパブリックプレビュー）にします。つまり、ビジネスの進化に合わせて適応し、より迅速にインサイトを得られるようになります。ライブ使用状況データとクエリ履歴から学習することで、検証済みの新しいクエリを自動的に提示してレビューし、メトリクス、定義、ビジネスロジックの理解を継続的に改善します。Snowflakeは、Tableauなどのツール、手動で入力したSQL、その他のBIプラットフォームからコンテキストを自動的にインポートできます。近日中に、セマンティックモデルを迅速かつ継続的に改善できるようになります。これにより、1日目からより高品質なモデル、価値実現までの時間の短縮、信頼できるインサイトを得られます。

Snowflake Intelligenceは、信頼できる単一のエンタープライズエージェントですべての知識を提供することで、質問とインサイトの間の障壁を取り除き、従業員が協力して探索、推論、イノベーションを行えるようにします。

信頼性の高いコンテキストリッチなデータエージェントの構築

Snowflakeは、信頼性の高い実稼働可能なデータエージェントを構築するための強力なツールを提供し、すべての構造化データと非構造化データをより正確に取得できます。これらのエージェントは、Snowflake Intelligenceの事前構築された自然言語インターフェイスから簡単にアクセスすることも、Snowflake Cortex Agents AP I（一般提供中）を使用してカスタムのマルチエージェントアーキテクチャに統合することもできます。

Cortex Agentsは、構造化データと非構造化データのソースをオーケストレーションを実施し、インサイトを提供します。Snowflake Cortex Search、Snowflake Cortex Analystを使用して、複雑なクエリを分解し、関連データを取り出し、正確な回答を生成します。オーケストレーションは、OpenAI GPTやAnthropic Claudeなど、すぐに使用できるLLMから選択できます。これにより、あらゆる段階で正確性、効率性、ガバナンスが確保されます。

Snowflakeは、ドメイン固有のインサイトやコンテキスト認識のインサイトを提供するエージェントを簡単に構築できるようにします。Snowflake Cortex Knowledge Extensionsとセマンティックビューの共有（いずれも一般提供中）により、企業はサードパーティプロバイダーやパブリッシャーからのコンテキストや知識を使用してエージェントインタラクションをエンリッチし、同時にコンテンツ所有者の知的財産の保護と適切な帰属を実現できます。Snowflakeマーケットプレイスで利用可能な最新のAI対応データプロバイダーとパブリッシャーには、Alation、Allium、The Associated Press、CARTO、CB Insights、Cotality、Crisp、Crunchbase、Deutsche Börse、Equilar、FactSet、Flipside Crypto、Investopedia、IPinfo、LSEG、MSCI、NASDAQ、Nordot、Truestar、The Washington Postなどがあります。さらに、Snowflakeは、Snowflakeマーケットプレイスで、決算報告、臨床試験、医学研究、Snowflakeドキュメントなど、AIに対応したさまざまな公開データソースを提供しています。

Snowflakeでエージェントやアプリケーションを構築する際には、相互運用可能で他のシステムに接続されていることを確認する必要があります。MCPは、エージェントツールの接続と統合のための標準的な方法となっています。SnowflakeマネージドMCPサーバー（一般提供中）では、MCPプロトコルを使用してCortex Agent、Cortex Analyst、Cortex Searchにセキュアに接続できます。これにより、他のシステムやマルチエージェントアーキテクチャは、Snowflakeのセキュアなガバナンスの境界を出ることなく、Snowflake AIを通じて高品質なビジネスコンテキストを取得できます。

Snowflake Interactive Tables and Warehouse（近日中に一般提供）は、実稼働グレードの高性能AIワークロードをサポートするために、エージェントドリブンなエクスペリエンスの強化に必要な1秒未満のサービングレイヤーを提供します。

より高速なマルチモーダルAIパイプラインの構築

Snowflakeは、 Cortex AISQ L（一般提供中）によるデータ分析を再考し、使い慣れたSQLを使用してテキスト、ドキュメント、画像、音声、動画を扱うAIパイプラインの構築を可能にします。個別のAIサービスは不要です。開発者は、AI_COMPLETE、AI_TRANSCRIBE、AI_CLASSIFYなどの大規模なマルチモーダルデータ分析のための実稼働可能な関数から、AI_PARSE_DOC、AI_EXTRACTなどのドキュメント固有の関数まで、あらゆる規模の複雑なユースケースに対応できます。ユーザーは、直感的なDocument AI Playground（パブリックプレビュー中）にファイルを直接アップロードして、ノーコードで体験できます。情報の抽出や解析を行い、対応するCortex AISQLコードを自動生成できます。Cortex AISQLのダイナミックテーブルのサポートにより、増分更新を通じてAIドリブンなインサイトを継続的に最新の状態に保つことができます。

Cortex AISQLは、すべてのSQLユーザーがAI処理にアクセスできるようにするとともに、AIパイプラインを簡単に構築できるようにします。これにより、開発プロセスが合理化され、提供が迅速化し、開発者体験が向上します。さらに、高パフォーマンスのAIパイプラインを提供します。類似のサイズのモデルを使用した概念実証（PoC）コードに基づくCortex AISQLランタイムの結果は、Snowflakeのエンジンに直接組み込まれたパフォーマンス最適化の結果、手動パイプラインと比較して3～7倍のクエリランタイム高速化を示しています。このパフォーマンスの向上は、コンピュートコストの削減と価値実現までの時間の短縮につながります。