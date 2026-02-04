Snowflake bringt intelligentere, kontrollierte KI in Unternehmen

Snowflake Intelligence demokratisiert Daten und Einblicke und versetzt alle in die Lage, selbstbewusst zu denken, zu entscheiden und zu handeln. Benutzer:innen können alle Daten, den geschäftlichen Kontext und die umfangreiche Semantik in einer vertrauenswürdigen Umgebung analysieren, begründen und verifizierte Antworten erhalten.

Mit Agentic Document Analytics (demnächst in Private Preview) können Kunden Snowflake Intelligence für Antworten auf alle Daten nutzen, einschließlich unstrukturierter Daten. Benutzer sind nicht mehr durch herkömmliche RAGs eingeschränkt, bei denen nur Dutzende von Dokumenten pro Abfrage abgefragt werden, sondern Tausende Dokumente mit einer einzigen Abfrage analysiert werden können. Jetzt können Sie aussagekräftige Fragen zu Ihren Dokumenten stellen. So können Sie von „Wie kann ich mein Passwort zurücksetzen?“ auf „Zeige mir eine Anzahl wöchentlicher Erwähnungen nach Produktbereich in meinen Kundensupport-Tickets für die letzten sechs Monate“ umstellen.

Snowflake Intelligence stellt auch die semantische Ebene auf Autopilot (demnächst in Public Preview) – damit Sie sich an die Weiterentwicklung Ihres Unternehmens anpassen können und schneller zu Einblicken gelangen. Durch das Lernen aus Live-Nutzungsdaten und Abfragehistorie werden automatisch neue verifizierte Abfragen zur Überprüfung angezeigt und das Verständnis Ihrer Metriken, Definitionen und Geschäftslogik kontinuierlich verbessert. Snowflake kann automatisch Kontexte aus Tools wie Tableau, manuell eingegebenem SQL und weiteren BI-Plattformen importieren, die demnächst starten und Ihre semantischen Modelle kontinuierlich verbessern. Das Ergebnis sind hochwertigere Modelle, eine schnellere Time-to-Value und Erkenntnisse, denen Sie ab Tag 1 vertrauen können.

Snowflake Intelligence stellt all Ihr Wissen mit einem zuverlässigen Unternehmensagenten zur Verfügung und beseitigt die Barrieren zwischen Fragen und Einblicken. So können Mitarbeitende gemeinsam Innovationen erforschen, schlussfolgern und entwickeln.

Vertrauenswürdige, kontextorientierte Data Agents erstellen

Snowflake bietet leistungsstarke Tools zur Entwicklung zuverlässiger, produktionsreifer Datenagenten, mit denen Sie all Ihre strukturierten und unstrukturierten Daten genauer abrufen können. Auf diese Agenten kann über die vorkonfigurierte Natural Language Interface in Snowflake Intelligence ganz einfach zugegriffen oder über die Snowflake Cortex Agents API (allgemein verfügbar) in benutzerdefinierte Multiagentenarchitekturen integriert werden.

Cortex Agents orchestrieren Informationen über strukturierte und unstrukturierte Datenquellen hinweg, um Einblicke zu liefern. Mithilfe von Cortex Search and Snowflake Cortex Analyst brechen sie komplexe Abfragen auf, rufen relevante Daten ab und generieren präzise Antworten. Für die Orchestrierung stehen Kunden sofort einsatzbereite LLMs wie OpenAI GPT und Anthropic Claude zur Auswahl. Das ermöglicht Genauigkeit, Effizienz und Governance in jedem Schritt.

Snowflake erleichtert die Entwicklung von Agenten, die domänenspezifische und kontextorientierte Einblicke liefern. Mit den Snowflake Cortex Knowledge Extensions und der Freigabe semantischer Ansichten (beide allgemein verfügbar) können Unternehmen die Interaktionen zwischen den Agenten mit Kontext und Wissen von Drittanbietern und Publishern anreichern und gleichzeitig den Schutz geistigen Eigentums und die ordnungsgemäße Zuordnung für Inhaltseigentümer ermöglichen. Zu den neuesten KI-fähigen Datenanbietern und Publishern, die auf dem Snowflake Marketplace verfügbar sind, gehören Alation, Allium, The Associated Press, CARTO, CB Insights, Cotality, Crisp, Crunchbase, Deutsche Börse, Equilar, FactSet, Flipside Crypto, Investopedia, IPinfo, LSEG, MSCI, NASDAQ, Nordot, Truestar und The Washington Post. Darüber hinaus bietet Snowflake eine Reihe von KI-fähigen öffentlichen Datenquellen im Snowflake Marketplace, darunter Earnings Calls, klinische Studien, medizinische Forschung und Snowflake-Dokumentation.

Bei der Entwicklung Ihrer Agenten und Anwendungen in Snowflake möchten wir sicherstellen, dass sie interoperabel und mit Ihren anderen Systemen verbunden sind. MCP hat sich zum Standard für Agententools entwickelt, die Verbindungen herstellen und integrieren können. Mit dem verwalteten MCP-Server von Snowflake (allgemein verfügbar) können Sie über das MCP-Protokoll eine sichere Verbindung zu Cortex Agents, Cortex Analyst und Cortex Search herstellen. So können Ihre anderen Systeme und Multiagentenarchitekturen über Snowflake AI hochwertigen Geschäftskontext abrufen, ohne dass Ihre Daten jemals die sicheren Governance-Grenzen von Snowflake verlassen müssen.

Snowflake Interactive Tables und Warehouses (demnächst allgemein verfügbar) bieten den für agentengestützte Erlebnisse erforderlichen Serving-Layer in Sekundenschnelle und mit hoher Parallelität.

Entwicklung multimodaler KI-Pipelines mit schnellerer Performance