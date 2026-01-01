Celebrating Innovation and Excellence: Announcing Snowflake's Data Drivers

I vincitori dei Data Drivers Awards di quest’anno includono leader nel campo dei dati provenienti da numerose imprese globali, tra cui Caterpillar, Bentley, Mitsubishi Corporation, Zoom e altre ancora, e rappresentano il meglio delle persone e delle organizzazioni che utilizzano l’AI Data Cloud Snowflake per creare innovazione, crescita e trasformazione.

“I clienti Snowflake continuano a stupirci ogni anno con i loro approcci innovativi ai dati”, dichiara Denise Persson, Chief Marketing Officer di Snowflake. “I destinatari dei premi di quest’anno sono magnifici esempi di aziende leader che stanno sfruttando la potenza dei dati per supportare ogni aspetto della propria organizzazione, per accelerare l’enterprise AI, creare applicazioni rivolte al futuro e sviluppare prodotti basati sui dati per promuovere il cambiamento nel mondo esterno.”

I premi Data Drivers sono suddivisi in sette categorie, con un vincitore in ogni regione.

Il nostro riconoscimento più prestigioso, Data Driver of the Year, premia le grandi organizzazioni che incarnano il significato di “data‑driven” e dimostrano come una strategia dati ben implementata può accelerare la fornitura di funzionalità aziendali e trasformare il business.

Il vincitore del premio Data Driver of the Year per il Nord America (NOAM) è Caterpillar

Il vincitore del premio Data Driver of the Year per l’Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA) è ABB

Il vincitore del premio Data Driver of the Year per l’Asia, Pacifico e Giappone (APJ) è Nexon

I premi Data Hero of the Year sono assegnati alle persone che hanno adottato e promosso l’AI Data Cloud all’interno delle proprie organizzazioni. I loro sforzi vanno al di là della promozione di Snowflake all’interno della loro organizzazione: sono anche ambasciatori che condividono i propri insight e le proprie esperienze a vantaggio della comunità globale.

Il vincitore del premio Data Hero of the Year per la regione NOAM è Soeren Ahrens , Senior VP of IT – Data Platforms di Ross Stores

Il vincitore del premio Data Hero of the Year per la regione EMEA è Wilson Sinclair , Distinguished Engineer di NatWest

La vincitrice del premio Data Hero of the Year per la regione APJ è Moe Kiss, Director of Data Science – Marketing di Canva

I premi Data Executive of the Year onorano gli individui chiave (CTO, CIO o di livello VP) che agiscono come leader strategici, pionieri dell’AI Data Cloud all’interno della propria organizzazione e apripista nel proprio settore. I vincitori hanno stabilito un nuovo standard di utilizzo dei dati per creare valore aziendale a vantaggio dei clienti, dei partner e dei dipendenti.

Il vincitore del premio Data Executive of the Year per la regione NOAM è Matt Griffiths , CTO di Stanley Black & Decker

Il vincitore del premio Data Executive of the Year per la regione EMEA è Andy Moore , CDO di Bentley Motors

La vincitrice del premio Data Executive of the Year per la regione APJ è Olga Sholomitskaya, VP of Business Intelligence di DHL Express

La nuova categoria AI Innovators, inaugurata quest’anno, mette in evidenza le organizzazioni che stanno potenziando l’impatto dei dati e dell’AI nell’era dell’enterprise AI.

Il vincitore del premio AI Innovator per la regione NOAM è Zoom

Il vincitore del premio AI Innovator per la regione EMEA è Siemens Energy

Il vincitore del premio AI Innovator per la regione APJ è Laybuy

Il premio Snowflake Data For Good celebra le organizzazioni che utilizzano i dati e l’analisi dei dati per contribuire a salvare, prolungare e migliorare le vite delle persone e/o l’ambiente a livello globale.

Il vincitore del premio Data For Good per la regione NOAM è Pfizer

Il vincitore del premio Data For Good per la regione EMEA è Bright Data

Il vincitore del premio Data For Good per la regione APJ è Bidgely

Il premio Collaboration porta alla ribalta le aziende che riconoscono il valore dei dati come risorsa aziendale strategica e trasformano il proprio business condividendo e monetizzando in modo facile e sicuro dati aggiornati e governati.

Il vincitore del premio Collaboration per la regione NOAM è Paramount

Il vincitore del premio Collaboration per la regione EMEA è Ericsson

Il vincitore del premio Collaboration per la regione APJ è Mitsubishi Corporation

Il nostro riconoscimento Powered by Snowflake premia le organizzazioni che hanno creato l’applicazione data‑driven più innovativa su Snowflake ed esteso il valore dell’applicazione ai propri clienti.

Il vincitore del premio Powered by Snowflake per la regione NOAM è Maxa

Il vincitore del premio Powered by Snowflake per la regione EMEA è Hunters

Il vincitore del premio Powered by Snowflake per la regione APJ è Sharesies

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