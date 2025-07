Snowflake al Cannes Lions 2025

Aggiornamenti di partner e clienti

Snowflake e il nostro ecosistema aperto stanno potenziando la prossima ondata di innovazione, offrendo a partner e clienti la flessibilità, la trasparenza e l’interoperabilità necessarie per creare, attivare e misurare in modi più efficaci e precisi. Questi annunci riflettono il crescente slancio nel nostro ecosistema dei dati e dei media, in cui editori, inserzionisti e agenzie risolvono sfide complesse con velocità, scala e precisione. Dall’identità e l’attivazione all’intelligenza basata sull’AI fino alla collaborazione nelle clean room, questa nuova ondata di innovazione testimonia il valore condiviso che stiamo sbloccando insieme su Snowflake.

Afterpay Media Network utilizza Narrative, una Snowflake Native App, per semplificare i segnali di prima parte e attivarla su più piattaforme. Questa integrazione, sfruttando la Narrative Federation of Identity, consente a Block, Inc. e ai suoi brand, tra cui Afterpay, Square, Cash App e altri, di creare supergrafi per migliorare l’onboarding, l’attribuzione e la gestione delle frequenze.

“Afterpay (parte di Block, Inc.) utilizza Snowflake e Narrative per creare una collaborazione sui dati sicura e trasparente che sblocca una visione realmente olistica del comportamento dei consumatori. Con la piattaforma scalabile Snowflake e le funzionalità di collaborazione sui dati di Narrative, offriamo insight approfonditi che mettono la privacy al primo posto nel modo in cui i consumatori scoprono, decidono e acquistano.” — Saket Mehta, Afterpay VP of Global Advertising, Block

Fanatics sta creando un media network sportivo su Snowflake, in collaborazione con Audience Acuity for identity, su varie piattaforme. Con Snowflake come infrastruttura di supporto critica, Fanatics ora può assemblare in modo efficiente le audience e attivarle in numerose destinazioni in un ambiente dati unificato.

"Snowflake sta consentendo a Fanatics di fare un passo avanti trasformativo nel nostro modo di comprendere e interagire con i fan su vasta scala. Stiamo sbloccando nuove opportunità per personalizzare le esperienze, misurare le prestazioni e potenziare il futuro dei media sportivi con precisione e agilità."

Hightouch trasforma Snowflake in una piattaforma dati per venditori e acquirenti di media, migliorando le prestazioni, velocizzando l’esecuzione, responsabilizzando l’intero processo e unificando la governance. I media buyer possono risolvere le identità, attivare audience granulari, bloccare l’accesso e inviare conversioni su oltre 50 canali multimediali. I venditori possono fornire audience curate on-site e off-site e fornire misurazioni a ciclo chiuso, il tutto senza copiare e archiviare dati all’esterno di Snowflake.

“Troppi media team sono costretti a scegliere tra scalabilità e sicurezza o tra intelligenza artificiale e attivazione. Con Hightouch, non devono farlo. Facciamo di Snowflake il centro di controllo per i dati multimediali: basati sull’identità, pronti per il machine learning e immediatamente utilizzabili su oltre 50 canali, senza più copie dei dati, ritardi o silos.” —Ian Maier, AdTech Lead, Hightouch

ID5 e le sue soluzioni per l’identità che mettono la privacy al primo posto sono ora disponibili sull’AI Data Cloud Snowflake, che offre accesso trasparente a una collaborazione sui dati sicura all’interno dell’affidabile ambiente Snowflake. La partnership consente ai clienti Snowflake di arricchire i propri dati, ampliare la copertura dell’audience e migliorare la performance delle campagne su tutti i dispositivi, garantendo un’indirizzabilità coerente e scalabile anche in ambienti senza cookie e non autenticati, mantenendo al contempo la conformità alla privacy.

Kargo con il suo prodotto contestuale sfrutta Snowflake Cortex AI per creare coorti per il targeting di consumatori pertinenti grazie alla potenza dell’AI. Questo metodo va oltre le tassonomie standard per consentire agli esperti di marketing di utilizzare descrizioni dell’audience in linguaggio naturale per creare segmenti personalizzati. In collaborazione con Snowflake, Kargo ha accelerato il lancio di questo prodotto sul mercato lavorando insieme a una soluzione integrata.

“La partnership di Kargo con Snowflake promuove una nuova ondata di innovazione nel campo della tecnologia pubblicitaria, fondendo l’AI scalabile con un design intuitivo dell’audience. Questa collaborazione ridefinisce il modo in cui i dati alimentano la creatività, fornendo soluzioni più intelligenti e veloci che elevano l’intero ecosistema del marketing.” — Andy Owens, VP of Data and Analytics, Kargo

Magnite Access, l’offerta di dati di base di Magnite, ora sfrutta le Snowflake Data Clean Rooms per centralizzare l’attivazione dei dati di prima parte, l’esposizione omnicanale degli annunci e i dati di conversione per migliorare i risultati degli inserzionisti e incrementare le entrate degli editori.

“Magnite si impegna ad aiutare i clienti a sfruttare al meglio i loro dati. Grazie all’infrastruttura potente e sicura di Snowflake integrata in Magnite Access, gli utenti possono integrare i dati in modo trasparente, attivare le audience su vasta scala e persino creare segmenti di audience internazionali.” —Kristen Williams, SVP of Partnerships, Magnite

Newton Research fornisce a brand, agenzie ed editori agenti AI appositamente creati per il marketing analytics, direttamente all’interno di Snowflake. Con zero spostamenti di dati, Newton potenzia i modelli di marketing mix (MMM), l’attribuzione multi-touch (MTA), i test di incrementalità, la stimolazione, la riallocazione del budget e l’analisi post-campagna, sbloccando potenti insight in modo più rapido, sicuro e su vasta scala.

NIQ con la sua divisione media collabora con Snowflake per creare un ambiente dati sicuro che consenta a inserzionisti e media company di combinare i dati di visibilità degli annunci con i dati di vendita proprietari di NIQ. In questo modo gli inserzionisti potranno misurare l’impatto del marketing sui profitti di un marchio con precisione e accuratezza.

PubMatic in partnership con Snowflake offre un approccio differenziato all’attivazione dei dati commerciali, apportando nuovo valore incrementale ai dati abilitando un targeting dell’audience sicuro e scalabile in tutto l’inventario omnicanale premium di PubMatic. Con meno sistemi che toccano i dati e mantenendo il pieno controllo sui dati, questa integrazione migliora sia le prestazioni che la privacy in un modo davvero unico per l’ecosistema.

“Siamo incredibilmente entusiasti di collaborare con Snowflake per portare sul mercato una soluzione davvero differenziata. Mantenendo gli asset dei partner per i dati commerciali completamente governati all’interno dell’infrastruttura Snowflake, semplifichiamo le operazioni e riduciamo i costi, senza mai compromettere la privacy. Questo approccio unico alimenta un targeting preciso e in tempo reale in tutto l’inventario omnicanale di PubMatic, creando un percorso sicuro e scalabile verso le prestazioni create per il futuro della pubblicità.” — Elena Lau, VP of Business Development and Partner Management, PubMatic

Samba TV consente alle applicazioni agentiche di attraversare le data clean room con il suo nuovo protocollo di corrispondenza delle identità basato su MCP, accelerando la collaborazione sui dati per inserzionisti e proprietari di media. Tramite questo protocollo saranno disponibili segnali proprietari Samba provenienti da dati televisivi, comportamentali e contestuali. L’identità che attraversa clean room discrete trasforma Snowflake in un’aggregazione di supersegnali rispettosa della privacy che il settore stava aspettando.

Trade Desk Connector App in Snowflake consente agli esperti di marketing di automatizzare l’onboarding e accelerare l’attivazione dei segmenti nel DSP di The Trade Desk. Tramite un’unica applicazione, le aziende possono inviare dati di prima parte, tra cui dati CRM come UID2, audience retail personalizzate e cataloghi di prodotti a livello di SKU, e ricevere nuovamente dati a livello di log in Snowflake. Questa integrazione semplifica il marketing a ciclo chiuso, collegando gli insight sull’attivazione con la pubblicità per migliorare i risultati.

Yahoo DSP sta creando una data clean room Snowflake per semplificare l’onboarding dei dati di prima parte e consentire analisi sicure e rispettose della privacy. L’integrazione supporta le query di log degli annunci per la misurazione dei risultati e consente agli editori di mappare i propri ID su Yahoo Connect ID all’interno di Snowflake, migliorando la qualità dell’inventario e contribuendo a ridurre le frodi. Gli editori hanno così un modo sicuro e personalizzato per monetizzare le proprie audience in Yahoo DSP mantenendo la fiducia degli utenti.

“Yahoo DSP si impegna a fornire ai partner la flessibilità e il controllo necessari per condividere i dati. La nostra partnership con Snowflake rientra nel nostro impegno ad aiutare inserzionisti ed editori a collaborare in modo sicuro e responsabile. Nel mondo di oggi che mette la privacy al primo posto, è più importante che mai che il settore collabori per proteggere i dati dei consumatori e siamo orgogliosi di unire le forze con Snowflake per sostenere questa missione.” —Giovanni Gardelli, VP of Ads Data Products, Yahoo DSP