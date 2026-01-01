今年のData Drivers Awardsの受賞者には、Caterpillar、Bentley、三菱商事、Zoomなどのグローバル企業のデータリーダーが含まれます。SnowflakeのAIデータクラウドをイノベーション、成長、変革に活用している個人や組織を表彰しています。

Snowflakeの最高マーケティング責任者（CMO）であるDenise Persson氏は、次のように述べています。「Snowflakeのお客様は、データに対する革新的なアプローチで毎年感銘を受け続けています。「今年の受賞者は、データの力を活用して組織のあらゆる側面をサポートし、エンタープライズAIの促進、将来を見据えたアプリケーションの構築、データに裏付けられた製品開発により、世界の変化を促進しているクラス最高の企業を体現しています。」

データドライバーズ・アワードは、各地域に1名ずつ、合計7つのカテゴリーに分かれています。

Data Driver of the Yearは、Snowflakeの最も栄誉ある賞であり、データドリブンであることの意味を体現し、データ戦略を適切に実践すればビジネス能力の提供を促進し、ビジネスを変革できることを示す大企業を称えるものです。

Snowflakeのデータヒーロー・オブ・ザ・イヤー（Data Hero of the Year）は、社内でAIデータクラウドを採用し、それを提唱した個人を称える賞です。その取り組みは社内でのSnowflakeの擁護にとどまらず、より大きなコミュニティのために自らのインサイトや経験を共有するアンバサダーの役割も果たしています。

Data Executive of the Year（年間最優秀データエグゼクティブ賞）は、戦略的リーダーとして活躍し、組織内でAIデータクラウドのパイオニアとなり、業界の新境地を開いた主要な人物（CTO、CIO、VPレベル）を表彰します。受賞者は、データを利用してお客様、パートナー、従業員に対するビジネス価値を生み出す際の新たな基準を設定したことになります。

今年の新しいカテゴリーである「AIイノベーター」は、エンタープライズAI時代にデータとAIでインパクトを推進している組織に焦点を当てています。

北米のAIイノベーター賞は Zoom

EMEA地域のAIイノベーター賞は Siemens Energy

アジア太平洋日本地域のAIイノベーター部門の受賞者はLaybuy

Data For Good Awardは、データとアナリティクスを利用して世界中の生活や環境の保全、拡張、改善に貢献した企業を称えるものです。

北米のデータ・フォー・グッド賞は Pfizer

EMEAでData For Good部門を受賞しているのは Bright Data

Data For Goodのアジア太平洋日本地域の受賞者はBidgely

コラボレーション賞は、データを戦略的なビジネスアセットとして認識し、管理されたライブデータを簡単かつ安全に共有して収益化することによりビジネスを変革している企業を表彰します。

コラボレーションにおける北米の受賞者は Paramount

EMEA地域のコラボレーション部門1位は Ericsson

APJ地域のコラボレーション部門1位は三菱商事

Powered by Snowflakeは、Snowflake上で最も革新的なデータドリブン型アプリケーションを開発し、その価値を顧客に拡張した企業を表彰します。

Powered by Snowflakeの北米部門の受賞者は Maxa

Powered by SnowflakeのEMEA地域での受賞は Hunters

Powered by Snowflakeのアジア太平洋日本地域の受賞者はSharesies

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