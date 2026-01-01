Celebrating Innovation and Excellence: Announcing Snowflake's Data Drivers

Los ganadores de los Data Drivers Awards de este año son líderes de organizaciones de todo el mundo como Caterpillar, Bentley, Mitsubishi Corporation y Zoom, entre otras. Son las personas y organizaciones que mejor han usado el AI Data Cloud de Snowflake para innovar, crecer y transformar.

“Los clientes de Snowflake nos siguen sorprendiendo año tras año con ideas innovadoras sobre la gestión de datos”, afirma Denise Persson, Chief Marketing Officer de Snowflake. “Este año, los premios se han entregado a las mejores empresas que pueden servir de ejemplo sobre cómo aprovechar el potencial de los datos en todas las áreas de la organización para acelerar la inteligencia artificial (IA) empresarial, crear aplicaciones preparadas para el futuro y desarrollar productos que transformen el mundo”.

En total, hay siete categorías diferentes en los Data Drivers, con un premio para cada región.

El premio más prestigioso, Data Driver of the Year, es un reconocimiento para las grandes organizaciones que tienen un enfoque ejemplar basado en datos y demuestran que una estrategia de datos bien implementada puede estimular las capacidades empresariales y transformar el negocio.

El premio Data Driver of the Year de Norteamérica (NOAM) es para Caterpillar .

. El premio Data Driver of the Year de Europa, Oriente Medio y África (Europe, Middle-East and Africa; EMEA) es para ABB .

. El premio Data Driver of the Year de Asia-Pacífico y Japón (APJ) es para Nexon.

La categoría Data Hero of the Year premia a aquellas personas que han apostado y abogado por el uso del AI Data Cloud en sus organizaciones. Además de especializarse en Snowflake a nivel interno, se han convertido en embajadores y compartido sus conocimientos y experiencia para beneficiar a toda la comunidad.

El premio Hero Driver of the Year de NOAM es para Soeren Ahrens , Senior VP of IT – Data Platforms de Ross Stores .

. El premio Hero Driver of the Year de EMEA es para Wilson Sinclair , Distinguished Engineer de NatWest .

. El premio Hero Driver of the Year de APJ es para Moe Kiss, Director of Data Science – Marketing de Canva.

El premio Data Executive of the Year reconoce el esfuerzo de aquellas personas en puestos directivos (CTO, CIO o VP) que destacan como líderes estratégicos y del AI Data Cloud dentro de sus organizaciones y amplían los horizontes del sector. Las personas premiadas han establecido nuevos estándares en el uso de datos para aumentar el valor empresarial que se ofrece a clientes, partners y empleados.

La nueva categoría de este año, AI Innovators, destaca aquellas empresas que están influyendo en el uso de los datos y la IA en la era de la IA empresarial.

El premio AI Innovator de NOAM es para Zoom .

. El premio AI Innovator de EMEA es para Siemens Energy .

. El premio AI Innovator de APJ es para Laybuy.

La categoría Data For Good premia a aquellas organizaciones que utilizan los datos y las analíticas para tener un impacto positivo en el medioambiente, para mejorar la calidad o la esperanza de vida o para salvar vidas en todo el mundo.

El premio Data For Good de NOAM es para Pfizer .

. El premio Data For Good de EMEA es para Bright Data .

. El premio Data For Good de APJ es para Bidgely.

El premio Collaboration se otorga a aquellas empresas que tratan los datos como un recurso empresarial estratégico y transforman sus negocios compartiendo y monetizando datos gobernados y actualizados con seguridad y facilidad.

El premio Collaboration de NOAM es para Paramount .

. El premio Collaboration de EMEA es para Ericsson .

. El premio Collaboration de APJ es para Mitsubishi Corporation.

El galardón Powered by Snowflake premia a las organizaciones que han creado la aplicación basada en datos más innovadora con Snowflake y han sabido hacer llegar su valor a sus clientes.

El premio Powered by Snowflake de NOAM es para Maxa .

. El premio Powered by Snowflake de EMEA es para Hunters .

. El premio Powered by Snowflake de APJ es para Sharesies.

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