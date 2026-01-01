Celebrating Innovation and Excellence: Announcing Snowflake's Data Drivers

Zu den diesjährigen Preisträger:innen der Data Drivers Awards gehören auch Datenexpert:innen von globalen Unternehmen wie Caterpillar, Bentley, Mitsubishi Corporation, Zoom und mehr. Sie repräsentieren die führenden Personen und Organisationen, die Snowflakes AI Data Cloud nutzen, um Innovation, Wachstum und Wandel voranzutreiben.

„Die Kunden von Snowflake beeindrucken uns Jahr für Jahr mit ihren innovativen Datenansätzen“, so Denise Persson, Chief Marketing Officer bei Snowflake. „Die diesjährigen Preisträger:innen sind Beispiele für erstklassige Unternehmen, die die Macht der Daten in allen Bereichen ihrer Organisation nutzen, um Unternehmens-KI zu beschleunigen, zukunftsweisende Applikationen zu erstellen und datengestützte Produkte zu entwickeln, die den Wandel in der Welt vorantreiben.“

Es gibt insgesamt sieben „Data Drivers“-Kategorien, mit einer Auszeichnung pro Region.

Unser prestigeträchtigster „Data Driver of the Year“-Preis würdigt große Unternehmen, die die Bedeutung von Datenorientierung verkörpern und zeigen, wie eine gut umgesetzte Datenstrategie die Bereitstellung von Geschäftsfunktionen beschleunigen und das Unternehmen transformieren kann.

Der „Data Driver of the Year“ in der Region Nordamerika (NOAM) ist Caterpillar

Der „Data Driver of the Year“ in der Region Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) ist ABB

Der „Data Driver of the Year“ in der Region Asien, Pazifik und Japan (APJ) ist Nexon

Mit der Auszeichnung „Data Hero of the Year“ werden Personen geehrt, die die AI Data Cloud in ihren Unternehmen eingeführt und sich für ihre Verwendung stark gemacht haben. Ihre Bemühungen gehen über die interne Förderung von Snowflake hinaus – sie fungieren auch als Botschafter:innen, indem sie ihre eigenen Erkenntnisse und Erfahrungen zum Nutzen der Gemeinschaft weitergeben.

Der „Data Hero of the Year“ in der NOAM-Region ist Soeren Ahrens , Senior VP of IT – Data Platforms bei Ross Stores

Der „Data Hero of the Year“ in der EMEA-Region ist Wilson Sinclair , Distinguished Engineer bei NatWest

Der „Data Hero of the Year“ in der APJ-Region ist Moe Kiss, Director of Data Science – Marketing bei Canva

Mit der Auszeichnung „Data Executive of the Year“ werden führende Personen (auf CTO-, CIO- oder VP-Ebene) gewürdigt, die als strategische Führungskräfte in ihrem Unternehmen die AI Data Cloud vorantreiben und in ihrer Branche Pionierarbeit leisten. Die Preisträger:innen haben neue Maßstäbe für die Nutzung von Daten zur Schaffung von unternehmerischem Mehrwert für Kunden, Partner und Mitarbeitende gesetzt.

„AI Innovators“, eine brandneue Kategorie in diesem Jahr, hebt Unternehmen hervor, die in der Ära der Unternehmens-KI mithilfe von Daten und KI Veränderungen vorantreiben.

Der NOAM-Preisträger der Kategorie „AI Innovator“ ist Zoom

Der EMEA-Preisträger der Kategorie „AI Innovator“ ist Siemens Energy

Der APJ-Preisträger der Kategorie „AI Innovator“ ist Laybuy

Mit dem „Data for Good“-Preis werden Organisationen ausgezeichnet, die mithilfe von Daten und Analytik Leben und/oder die Umwelt weltweit schützen, verlängern und verbessern.

Der NOAM-Preisträger der Kategorie „Data for Good“ ist Pfizer

Der EMEA-Preisträger der Kategorie „Data for Good“ ist Bright Data

Der APJ-Preisträger der Kategorie „Data for Good“ ist Bidgely

Die Auszeichnung „Collaboration“ hebt Unternehmen hervor, die Daten als strategisches Geschäftskapital anerkennen und ihr Geschäft durch einfaches und sicheres Data Sharing und die Monetarisierung aktueller, kontrollierter Daten transformieren.

Der NOAM-Preisträger der Kategorie „Collaboration“ ist Paramount

Der EMEA-Preisträger der Kategorie „Collaboration“ ist Ericsson

Der APJ-Preisträger der Kategorie „Collaboration“ ist Mitsubishi Corporation

Unser „Powered by Snowflake“-Preis zeichnet Organisationen aus, die die innovativste datengestützte Applikation auf Grundlage von Snowflake entwickelt und den Wert dieser Applikation für ihre Kundschaft erweitert haben.

Der NOAM-Preisträger der Kategorie „Powered by Snowflake“ ist Maxa

Der EMEA-Preisträger der Kategorie „Powered by Snowflake“ ist Hunters

Der APJ-Preisträger der Kategorie „Powered by Snowflake“ ist Sharesies

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