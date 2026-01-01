Celebrating Innovation and Excellence: Announcing Snowflake's Data Drivers

Snowflake hat die globalen Preisträger:innen der sechsten jährlichen Data Drivers Awards bekannt gegeben. Diese Auszeichnungen werden an Unternehmenskunden von Snowflake verliehen, die ihre Organisationen in die Zukunft führen und ihre Branchen mit der AI Data Cloud umgestalten.
Zu den diesjährigen Preisträger:innen der Data Drivers Awards gehören auch Datenexpert:innen von globalen Unternehmen wie Caterpillar, Bentley, Mitsubishi Corporation, Zoom und mehr. Sie repräsentieren die führenden Personen und Organisationen, die Snowflakes AI Data Cloud nutzen, um Innovation, Wachstum und Wandel voranzutreiben.
„Die Kunden von Snowflake beeindrucken uns Jahr für Jahr mit ihren innovativen Datenansätzen“, so Denise Persson, Chief Marketing Officer bei Snowflake. „Die diesjährigen Preisträger:innen sind Beispiele für erstklassige Unternehmen, die die Macht der Daten in allen Bereichen ihrer Organisation nutzen, um Unternehmens-KI zu beschleunigen, zukunftsweisende Applikationen zu erstellen und datengestützte Produkte zu entwickeln, die den Wandel in der Welt vorantreiben.“
Es gibt insgesamt sieben „Data Drivers“-Kategorien, mit einer Auszeichnung pro Region.
Unser prestigeträchtigster „Data Driver of the Year“-Preis würdigt große Unternehmen, die die Bedeutung von Datenorientierung verkörpern und zeigen, wie eine gut umgesetzte Datenstrategie die Bereitstellung von Geschäftsfunktionen beschleunigen und das Unternehmen transformieren kann.
- Der „Data Driver of the Year“ in der Region Nordamerika (NOAM) ist Caterpillar
- Der „Data Driver of the Year“ in der Region Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) ist ABB
- Der „Data Driver of the Year“ in der Region Asien, Pazifik und Japan (APJ) ist Nexon
Mit der Auszeichnung „Data Hero of the Year“ werden Personen geehrt, die die AI Data Cloud in ihren Unternehmen eingeführt und sich für ihre Verwendung stark gemacht haben. Ihre Bemühungen gehen über die interne Förderung von Snowflake hinaus – sie fungieren auch als Botschafter:innen, indem sie ihre eigenen Erkenntnisse und Erfahrungen zum Nutzen der Gemeinschaft weitergeben.
- Der „Data Hero of the Year“ in der NOAM-Region ist Soeren Ahrens, Senior VP of IT – Data Platforms bei Ross Stores
- Der „Data Hero of the Year“ in der EMEA-Region ist Wilson Sinclair, Distinguished Engineer bei NatWest
- Der „Data Hero of the Year“ in der APJ-Region ist Moe Kiss, Director of Data Science – Marketing bei Canva
Mit der Auszeichnung „Data Executive of the Year“ werden führende Personen (auf CTO-, CIO- oder VP-Ebene) gewürdigt, die als strategische Führungskräfte in ihrem Unternehmen die AI Data Cloud vorantreiben und in ihrer Branche Pionierarbeit leisten. Die Preisträger:innen haben neue Maßstäbe für die Nutzung von Daten zur Schaffung von unternehmerischem Mehrwert für Kunden, Partner und Mitarbeitende gesetzt.
- Der „Data Executive of the Year“ in der NOAM-Region ist Matt Griffiths, CTO bei Stanley Black & Decker
- Der „Data Executive of the Year“ in der EMEA-Region ist Andy Moore, CDO bei Bentley Motors
- Der „Data Executive of the Year“ in der APJ-Region ist Olga Sholomitskaya, VP of BI bei DHL Express
„AI Innovators“, eine brandneue Kategorie in diesem Jahr, hebt Unternehmen hervor, die in der Ära der Unternehmens-KI mithilfe von Daten und KI Veränderungen vorantreiben.
- Der NOAM-Preisträger der Kategorie „AI Innovator“ ist Zoom
- Der EMEA-Preisträger der Kategorie „AI Innovator“ ist Siemens Energy
- Der APJ-Preisträger der Kategorie „AI Innovator“ ist Laybuy
Mit dem „Data for Good“-Preis werden Organisationen ausgezeichnet, die mithilfe von Daten und Analytik Leben und/oder die Umwelt weltweit schützen, verlängern und verbessern.
- Der NOAM-Preisträger der Kategorie „Data for Good“ ist Pfizer
- Der EMEA-Preisträger der Kategorie „Data for Good“ ist Bright Data
- Der APJ-Preisträger der Kategorie „Data for Good“ ist Bidgely
Die Auszeichnung „Collaboration“ hebt Unternehmen hervor, die Daten als strategisches Geschäftskapital anerkennen und ihr Geschäft durch einfaches und sicheres Data Sharing und die Monetarisierung aktueller, kontrollierter Daten transformieren.
- Der NOAM-Preisträger der Kategorie „Collaboration“ ist Paramount
- Der EMEA-Preisträger der Kategorie „Collaboration“ ist Ericsson
- Der APJ-Preisträger der Kategorie „Collaboration“ ist Mitsubishi Corporation
Unser „Powered by Snowflake“-Preis zeichnet Organisationen aus, die die innovativste datengestützte Applikation auf Grundlage von Snowflake entwickelt und den Wert dieser Applikation für ihre Kundschaft erweitert haben.
- Der NOAM-Preisträger der Kategorie „Powered by Snowflake“ ist Maxa
- Der EMEA-Preisträger der Kategorie „Powered by Snowflake“ ist Hunters
- Der APJ-Preisträger der Kategorie „Powered by Snowflake“ ist Sharesies
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