3 motivi per seguire Snowflake al Mobile World Congress 2025

Innovazione e AI, trend tecnologici e connettività all’avanguardia. Questo è ciò che rende il Mobile World Congress (MWC) l’evento dell’anno per gli operatori delle telecomunicazioni e i leader del settore in tutto il mondo, dai fornitori di servizi mobili e fintech ai produttori e fornitori di servizi digitali. L’evento non è solo un modo per le società di telecomunicazioni di rimanere in vantaggio, ma è anche l’occasione in cui il settore entra in contatto con leader di pensiero e luminari spingendo i confini di ciò che è possibile fare nelle reti mobili basate sull’AI, nei sistemi IoT su vasta scala basati sull’AI e non solo. È dove clienti e partner possono trovare soluzioni pratiche, porre domande e incontrare colleghi che altrimenti non avrebbero mai avuto la possibilità di incontrare di persona.

MWC 2025 è destinato ad essere ancora più elettrico rispetto allo scorso anno, con temi ampliati come AI+, Game Changers, Enterprise Reinvented e Connect X. Snowflake è orgoglioso sponsor anche quest’anno, offrendo presentazioni pratiche e stimolanti e tavole rotonde che forniscono ai partecipanti insight aziendali tangibili.

“Il 2025 sarà l’anno in cui le discussioni sull’AI di molte organizzazioni si trasformeranno in vere e proprie soluzioni AI e Snowflake sarà al centro di tutto questo. Per molte aziende leader lo siamo già. Siamo a un punto critico entusiasmante e Snowflake si presenta più forte dell’anno scorso a MWC con le ultime novità in fatto di innovazione AI e soluzioni all’avanguardia di Snowflake che affrontano sfide business-critical come l’ottimizzazione della rete e il miglioramento della customer experience”, dichiara Phil Kippen, Head of Industry, Telecommunications di Snowflake. “Io e il team Snowflake non vediamo l’ora di metterci in contatto con i nostri clienti e partner e di avere discussioni che si trasformino in vere e proprie distribuzioni di produzione su Snowflake.”

Ecco tre motivi per contattare Snowflake al MWC.

1. Scoprire come Snowflake può aiutarti a sfruttare l’AI per semplificare le operazioni di rete e aziendali e migliorare la customer experience

Le sessioni informative esploreranno temi quali:

In che modo i leader del settore delle telecomunicazioni utilizzano le funzionalità AI di Snowflake, tra cui Snowflake Cortex AI, per automatizzare le operazioni, ottimizzare le reti e rivoluzionare l’engagement dei clienti

In che modo Snowflake consente agli operatori di sbloccare nuove opportunità di reddito attraverso insight sui dati in tempo reale, servizi iperpersonalizzati e strategie di monetizzazione innovative

In che modo l’esclusivo approccio di Snowflake alla gestione dei dati geospaziali e dei gemelli digitali migliora la pianificazione della rete e la fornitura dei servizi

Snowflake unifica tutti i dati aziendali, operativi e aziendali su tutti i sistemi OSS e BSS, consentendo alle società di telecomunicazioni di semplificare le operazioni e gestire l’intera attività su un’unica piattaforma sicura e pronta per il futuro.

2. Imparare direttamente da dirigenti, esperti e partner Snowflake

Snowflake organizza sei sessioni di conferenze su tutto, dall’AI generativa alla monetizzazione del 5G. Ecco alcune sessioni da non perdere:

Telecom Executive Roundtable: Interrompere o essere disturbati: la corsa verso l’AI: Il panel esplora l’adozione dell’AI nel settore delle telecomunicazioni, per affrontare le sfide legate ai sistemi legacy, le barriere normative e le resistenze culturali, oltre agli insight ottenuti dai primi utilizzatori. Gli esperti discuteranno anche di come l’AI e il 5G possono promuovere la monetizzazione dei dati, sbloccare nuove opportunità di business e fornire un ROI misurabile. I posti sono limitati. Registrati ora.

Potenza dell’ecosistema: le migliori funzionalità per CSP: Questa presentazione esplora il futuro della gestione delle reti e il ruolo in evoluzione delle rApp nell’automazione RAN. Con una discussione proiettata al futuro, la sessione metterà in evidenza le principali priorità strategiche per CSP e ISV, affrontando le sfide, condividendo storie di successo e scoprendo opportunità di innovazione. Scopri di più.

Panel sul quoziente femminile: Innovazione cross-industriale: Abbattimento dei silos industriali: Con la convergenza di settori come energia, sanità e servizi finanziari, l’innovazione accelera. Questa sessione esplora il modo in cui dati, piattaforme digitali e partnership strategiche stanno abbattendo i silos per sbloccare nuovo valore e affrontare sfide che nessun settore può risolvere da solo. Scopri di più.

3. Demo live

Preparati a vivere il futuro dell’intelligenza artificiale e dell’innovazione dei dati allo stand Snowflake! I partecipanti potranno assistere a dimostrazioni live delle nuove funzionalità e capacità dell’AI Data Cloud Snowflake per le telecomunicazioni e dei nostri partner presso lo stand 5A31 nel padiglione 5. Queste demo includono:

Demo di Ericsson LiDAR Drone: Questa demo mostra una soluzione basata su droni AI che sfrutta LiDAR, 5G e cloud AI per trasformare le operazioni del mondo reale. Consentendo l’acquisizione e l’elaborazione in tempo reale di dati 3D ad alta risoluzione, la soluzione trasmette insight in streaming tramite reti programmabili. L’AI data platform Snowflake integra l’analisi basata sull’AI, creando nuove efficienze nelle telecomunicazioni, nella risposta alle catastrofi e nell’automazione industriale.

Nokia: Demo Network-Aware Routing for Connected Vehicles: Quando si pianificano percorsi di guida o piani di volo per veicoli connessi al 5G e droni, è essenziale includere le previsioni sulla qualità del servizio della rete nel calcolo del percorso ottimale. Guarda la demo di Snowflake e Nokia sull’ottimizzazione dei percorsi consapevole della rete per scoprire come possono essere utilizzati dati geospaziali, API di rete, gemelli digitali e AI per garantire una qualità di rete sicura e affidabile per i veicoli connessi.

RelationalAI: Demo Digital Twins Reimagined: Vieni a scoprire come i knowledge graph Snowflake e RelationalAI trasformano le simulazioni e le analisi delle reti, fornendo la capacità di identificare le vulnerabilità della rete, ottimizzare il posizionamento delle apparecchiature e pianificare per le fluttuazioni della domanda.

Oltre a queste demo all’avanguardia, presentiamo potenti soluzioni di partner come Aglocell, Aible, Amdocs, Carto, Ericsson, GrowthLoop, Hightouch, Nokia, Prodapt, RelationalAI e TransUnion. Scopri di prima mano come questi leader del settore stanno aiutando gli operatori del settore ad accelerare il successo dell’AI con una piattaforma dati solida e unificata.

Ci vediamo a Barcellona

Non vediamo l’ora di incontrarti al più grande evento dell’anno nel campo delle telecomunicazioni e della connettività. Scopri di più sulla partecipazione di Snowflake al Mobile World Congress 2025. Se vieni, non dimenticare di prenotare un incontro con noi – i posti si riempiono velocemente – oppure passa a trovarci allo stand 5A31 nel padiglione 5.