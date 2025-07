Data Driver of the Year

Il premio Data Driver of the Year, il nostro riconoscimento più alto, celebra le grandi organizzazioni che esemplificano cosa significa essere incentrati sui dati. Queste aziende all’avanguardia dimostrano l’impatto di una strategia dati ben definita nell’accelerare la fornitura di funzionalità aziendali chiave, promuovere un cambiamento trasformativo in tutta l’azienda e migliorare la customer experience.

Vincitori:

Nord America: Colgate-Palmolive

Europa, Medio Oriente e Africa: Roche

Asia Pacifico e Giappone: NTT Docomo, Inc.

AI Innovator

Questa categoria premia un’organizzazione che ha dimostrato velocità e agilità nell’adattarsi alle innovazioni in rapida evoluzione nel campo dell’intelligenza artificiale, implementando un caso d’uso di produzione che sta determinando un chiaro impatto aziendale.

Vincitori:

Nord America: Alberta Health Services

Europa, Medio Oriente e Africa: Siemens AG

Asia Pacifico e Giappone: Commonwealth Bank of Australia

Innovation in Data Analytics

Questa categoria riconosce un’organizzazione che massimizza il valore dei propri data asset, abbatte i silos di dati e ricava chiari insight aziendali per il successo.

Vincitori:

Nord America: Freeport-McMoRan

Europa, Medio Oriente e Africa: CMA CGM

Asia Pacifico e Giappone: Lotte Shopping

Data Collaboration

Questa categoria riconosce un’organizzazione che sfrutta la condivisione di dati e app per generare risultati aziendali in modo più rapido e sicuro, utilizzando dati che potrebbero essere stati in precedenza inaccessibili e collaborando in tutta un’organizzazione, nel suo ecosistema e nel mondo in generale.

Vincitori:

Nord America: Exiger

Europa, Medio Oriente e Africa: Hoist Finance

Asia Pacifico e Giappone: PT Telekomunikasi Selular

Data for Good

Questa categoria riconosce un’organizzazione che utilizza i dati e l’AI in modo significativo per risolvere questioni umanitarie o promuovere l’impatto sociale, come migliorare i risultati sanitari, proteggere i diritti umani, promuovere la sostenibilità, migliorare l’istruzione o ridurre l’impatto ambientale.

Vincitori:

Nord America: Prologie

Europa, Medio Oriente e Africa: AstraZeneca

Asia Pacifico e Giappone: Grow Indigo

Data Executive of the Year

Questa categoria premia un leader senior che è stato pioniere di una strategia dati e AI chiaramente definita all’interno della propria organizzazione, dimostrando leadership e agilità nell’adattarsi alle innovazioni in rapida evoluzione nel campo dei dati e dell’AI.

Vincitori:

Nord America: David Haney, Cambia Health Solutions

Europa, Medio Oriente e Africa: Naveed Memon, Emirates

Asia Pacifico e Giappone: Sami Uddin Ahmad, XLSmart

Data Hero of the Year

Questa categoria riconosce una persona all’interno di un’organizzazione che ha fatto da apripista tecnologico, aprendo la strada all’uso dei dati e dell’AI come risorsa strategica.

Vincitori:

Nord America: John Gajewski, dentsu

Europa, Medio Oriente e Africa: Florian Jell, Allianz

Asia Pacifico e Giappone: Jaemyoun Lee, NEXON

Congratulazioni vivissime a tutti i vincitori dei premi 2025 per il meritato riconoscimento!

Scopri di più sul programma annuale Data Drivers Awards su Snowflake.com. Non vediamo l’ora di leggere la tua storia di innovazione quando apriranno le candidature per i premi del prossimo anno a febbraio 2026.