L’obiettivo della fase di modernizzazione è aumentare l’accessibilità e l’agilità. Amplierai le funzionalità di base di Snowflake esplorando nuovi casi d’uso che forniscono vantaggi sia agli utenti tecnici che a quelli aziendali. In questa fase è importante:

abilitare capacità aziendali in Snowflake risolvendo nuovi casi d’uso;

ottimizzare la piattaforma Snowflake già operativa;

integrare più sistemi sorgenti e abilitare nuovi modelli di consumo;

sfruttare le funzionalità di osservabilità per consentire il chargeback e l’ottimizzazione dei costi;

potenziare i dipendenti grazie alla democratizzazione dei dati.

Implementare funzionalità di elaborazione e generazione di report in tempo quasi reale è un ottimo primo passo in questa fase, poiché migliorano la capacità degli stakeholder di prendere decisioni tempestive, accelerando il time‑to‑insight e migliorando la reattività.

Da questa base potrai poi affrontare casi d’uso più complessi, come creare una visione a 360 gradi dei clienti integrando sistemi tra cui CRM, ERP, applicazioni di marketing, identificatori dei social media e altre sorgenti dati. L’implementazione del servizio di streaming di Snowpipe consente di caricare dati e messaggi in tempo quasi reale, migliorando l’agilità dell’elaborazione dei dati. L’esecuzione dei processi batch giornalieri e settimanali con cadenza oraria o in micro‑batch ti consente di fornire aggiornamenti e report più frequenti agli utenti aziendali.

Con questa visione unificata dei dati in tempo quasi reale da tutta l’organizzazione, i tuoi team marketing possono fornire raccomandazioni e offerte più targetizzate e personalizzate nel momento più adatto del ciclo di acquisto, incrementando l’efficacia delle campagne e la customer experience complessiva. Per migliorare ulteriormente l’accesso e la gestione dei dati, integra Streamlit nei tuoi flussi di dati per consentire a data analyst e data scientist di creare app interattive altamente visive che forniscono tanto ai dipendenti quanto ai clienti un’esperienza coinvolgente e intuitiva.

Non saranno solo i team LOB a trarre vantaggio dall’espansione dell’utilizzo delle funzionalità di una piattaforma dati moderna. Per quanto riguarda i vari aspetti dell’osservabilità, adottando strumenti che offrono funzionalità avanzate per l’ottimizzazione dei costi della piattaforma (come i servizi FinOps e di ottimizzazione dei costi di Snowflake di LTIMindtree, disponibili nel Marketplace Snowflake), il monitoraggio e il tracciamento della qualità dei dati, il tuo team Operations sarà in grado di intervenire in modo proattivo sulle pipeline di dati. Questo renderà più scorrevoli i flussi di lavoro e aiuterà i team a mitigare rapidamente i potenziali problemi.

Il tuo team Operations potrà anche automatizzare e semplificare le attività DataOps, contribuendo a incrementare la produttività e accelerare il time‑to‑market delle nuove iniziative. Le funzionalità di governance di Snowflake aiutano a rispettare e applicare le policy di integrità, conformità e sicurezza dei dati.

Nell’includere nuovi casi d’uso, potresti avere bisogno di ulteriori dati per aggiungere contesto e profondità alle analisi. L’integrazione di data product di terze parti disponibili nel Marketplace Snowflake ti consente di aggiungere nuove dimensioni ai tuoi insight. E poiché il Marketplace Snowflake offre app e servizi in aggiunta ai data set, puoi accedere a nuove funzionalità e integrarle nei tuoi flussi di lavoro per sbloccare altri tipi di insight.

Nel mercato odierno, modernizzare significa anche intelligenza artificiale, e molte aziende si stanno concentrando sulla creazione di team AI e sullo sviluppo di capacità AI per soddisfare le richieste di funzionalità di Gen AI da parte del business. Snowflake Cortex fornisce funzionalità di intelligenza artificiale generativa come servizio gestito pronto all’uso per accelerare le attività quotidiane di analisi dei dati e sviluppo di app basate sull’AI.

Con le funzioni AI/ML serverless, tutti gli utenti Snowflake, qualunque sia il loro livello di esperienza, possono utilizzare i modelli ML e LLM per sfruttare la potenza dell’intelligenza artificiale in modo rapido e sicuro. Per gli sviluppatori, Snowpark ML è un toolkit che aiuta ad addestrare, sviluppare e distribuire modelli AI/ML personalizzati, per consentire alla loro organizzazione di ricavare insight più approfonditi e mirati dai dati aziendali.

Dimensioni del valore per la fase di modernizzazione: