Valmet ottimizza i processi di produzione con Snowflake Data Cloud

Dopo un’accurata valutazione di varie piattaforme dati disponibili sul mercato, Valmet ha scelto il Data Cloud di Snowflake. Secondo Sirkka, “Snowflake è risultata la soluzione più adatta. È sicura, fornisce accesso controllato a tutti i dati e permette di condividere i dati in modo sicuro e governato. Altri fattori importanti per noi erano gestire gli utenti concorrenti e la scalabilità e oggi siamo in grado di scalare automaticamente durante le ore di picco.”

I dati provenienti da vari sistemi di automazione vengono caricati in Amazon S3 e da qui in Snowflake, dove sono trasferiti da un’area di staging a una riservata ai dati grezzi. I dati vengono quindi trasformati applicando regole aziendali con l’aiuto del machine learning e infine trasferiti in un’area dedicata, dove alimentano le applicazioni per gli utenti finali.