Celebrating Innovation and Excellence: Announcing Snowflake's Data Drivers

Parmi les lauréats des Data Drivers Awards de cette année figurent des chefs de file de la data issus d’entreprises internationales telles que Caterpillar, Bentley, Mitsubishi Corporation ou encore Zoom. Il s’agit des acteurs et entreprises qui tirent le meilleur parti de l’AI Data Cloud de Snowflake à des fins d’innovation, de croissance et de transformation.

« D’année en année, les clients Snowflake nous impressionnent toujours plus par leur approche innovante de la data », confie Denise Persson, Chief Marketing Officer chez Snowflake. « Les lauréats de cette année incarnent les entreprises qui parviennent le mieux à exploiter le pouvoir des données dans tous les aspects de leurs activités. Ainsi, elles accélèrent l’IA d’entreprise, créent des applications tournées vers l’avenir et développent des produits qui s’appuient sur les données pour impulser le changement dans le monde. »

Il existe sept catégories de gagnants Data Drivers, chacune récompensant un lauréat par région.

Le prix Data Driver of the Year, notre distinction maîtresse, récompense les grandes entreprises qui incarnent la quintessence d’une entreprise data‑driven, et démontrent comment une stratégie data mise en œuvre de façon adéquate peut accélérer la distribution de fonctionnalités d’entreprise et transformer le secteur.

Le lauréat du titre Data Driver of the Year pour l’Amérique du Nord (NOAM) est Caterpillar .

. Le lauréat du titre Data Driver of the Year pour la région Europe, Moyen‑Orient et Afrique (EMEA) est ABB .

. Le lauréat du titre Data Driver of the Year pour la région Asie, Pacifique et Japon (APJ) est Nexon.

Notre prix Data Hero of the Year illustre les acteurs qui ont adopté et qui promeuvent le AI Data Cloud au sein de leur entreprise. Bien plus que des défenseurs de Snowflake en interne, ils agissent également en tant qu’ambassadeurs, en partageant leurs informations et expériences au profit de la communauté tout entière.

Le lauréat de la région NOAM dans la catégorie Data Hero of the Year est Soeren Ahrens , Senior VP of IT – Data Platforms chez Ross Stores .

. Le lauréat de la région EMEA dans la catégorie Data Hero of the Year est Wilson Sinclair , Distinguished Engineer chez NatWest .

. La lauréate de la région APJ dans la catégorie Data Hero of the Year est Moe Kiss, Director of Data Science – Marketing chez Canva.

Le prix Data Executive of the Year récompense des acteurs clés (CTO, CIO ou VP), qui agissent en tant que leaders stratégiques, font figure de précurseurs concernant le AI Data Cloud au sein de leur entreprise et innovent dans leur secteur d’activité. Les vainqueurs ont placé la barre très haut dans l’utilisation des données en vue de créer une valeur commerciale pour leurs clients, partenaires et collaborateurs.

Le lauréat de la région NOAM dans la catégorie Data Executive of the Year est Matt Griffiths , CTO chez Stanley Black & Decker .

. Le lauréat de la région EMEA dans la catégorie Data Executive of the Year est Andy Moore , CDO chez Bentley Motors .

. La lauréate de la région APJ dans la catégorie Data Executive of the Year est Olga Sholomitskaya, VP of BI chez DHL Express.

Ajoutée cette année, la catégorie AI Innovators met en avant les entreprises qui produisent de la valeur grâce aux données et à l’intelligence artificielle à l’ère de l’IA d’entreprise.

Le lauréat de la région NOAM dans la catégorie AI Innovators est Zoom .

. Le lauréat de la région EMEA dans la catégorie AI Innovators est Siemens Energy .

. Le lauréat de la région APJ dans la catégorie AI Innovators est Laybuy.

Notre prix Data For Good récompense les entreprises qui utilisent les données et les analyses pour contribuer à sauver, prolonger ou améliorer des vies et/ou l’environnement dans le monde entier.

Le lauréat de la région NOAM dans la catégorie Data For Good est Pfizer .

. Le lauréat de la région EMEA dans la catégorie Data For Good est Bright Data .

. Le lauréat de la région APJ dans la catégorie Data For Good est Bidgely.

Le prix Collaboration met en avant des entreprises qui considèrent les données comme un atout professionnel stratégique, et transforment leur activité en partageant et en monétisant facilement et en toute sécurité des données gouvernées et actualisées.

Le lauréat de la région NOAM dans la catégorie Collaboration est Paramount .

. Le lauréat de la région EMEA dans la catégorie Collaboration est Ericsson .

. Le lauréat de la région APJ dans la catégorie Collaboration est Mitsubishi Corporation.

Notre prix Powered by Snowflake récompense les entreprises qui ont créé les applications data‑driven les plus innovantes sur Snowflake et qui ont étendu la valeur de ces applications à leurs clients.

Le lauréat de la région NOAM dans la catégorie Powered by Snowflake est Maxa .

. Le lauréat de la région EMEA dans la catégorie Powered by Snowflake est Hunters .

. Le lauréat de la région APJ dans la catégorie Powered by Snowflake est Sharesies.

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