Una plataforma de datos moderna y sólida es el punto de partida para definir la visión de tu organización en torno a los datos y las analíticas. Al principio, es posible que la utilices como una única fuente de verdad para obtener ventajas operativas, pero también puedes disfrutar de muchos otros beneficios si añades otros casos de uso. En esta entrada de blog, te orientamos en el uso de las capacidades de Snowflake relacionadas con los datos y la inteligencia artificial (IA) para que desarrolles aplicaciones y fomentes la innovación.
Aumenta las capacidades de tu plataforma de datos en 3 fases
Es posible que las empresas sufran una ralentización en el proceso de maduración de su plataforma de datos tras migrar sus sistemas de datos heredados a una plataforma de datos basada en la nube, sobre todo si siguen un enfoque lift-and-shift.
En cambio, las empresas que migran a Snowflake pueden explorar una amplia gama de capacidades. Si aprovechan al completo estas funcionalidades, podrán implementar nuevos casos de uso e impulsar nuevas iniciativas de datos, IA y aplicaciones para mejorar la experiencia del cliente y expandir más su plataforma de datos.
En LTIMndtree, partner integrador de sistemas clave de Snowflake, creemos que, siguiendo este proceso dividido en tres sencillas fases, tu empresa podrá expandir las capacidades de su plataforma de datos:
- Fase 1 - Migración: mueve la funcionalidad de datos y analíticas de tu plataforma heredada a Snowflake. Para obtener más información sobre cómo acelerar la migración, haz clic aquí.
- Fase 2 - Modernización: aumenta el uso de tu plataforma de datos con nuevas funcionalidades técnicas y capacidades empresariales.
- Fase 3 - Monetización: integra capacidades para aumentar la generación de ingresos y mejorar la experiencia del cliente.
Fase 1 - Migración: mueve tu sistema de datos heredado a Snowflake
La fase de migración consiste en mover tus datos y workloads a Snowflake para despreocuparte de los costes y resolver los cuellos de botella de rendimiento asociados a tu almacén de datos heredado. Esta fase, en la que puedes establecer una base a partir de la que escalar linealmente tu plataforma de datos, implica asociar las capacidades empresariales deseadas con las funcionalidades técnicas de Snowflake y definir una visión integral en torno a los datos. Las acciones principales son las siguientes:
- Migración de tus funcionalidades de datos e indicadores clave de rendimiento (key performance indicators, KPI) actuales a Snowflake
- Establecimiento de una arquitectura y un modelo de datos escalable para integrar más sistemas de origen en el futuro
- Ultimación de los detalles de las nuevas capacidades y los casos de uso empresariales para que estén disponibles en las siguientes fases
La primera ventaja de migrar a Snowflake es tener acceso a su arquitectura de datos compartidos multiclúster, que proporciona escalabilidad y un rendimiento alto. Además, funciones como la parada automática y el modelo de pago por consumo te ayudan a reducir los costes. Otras capacidades de procesamiento con SQL, unidas a las capacidades propias de Snowflake, como Stored Procedures, Snowpark, Streams y Tasks, también ayudan a optimizar las operaciones.
PolarSled Accelerator de LTIMindtree te ayuda a migrar sistemas heredados en funcionamiento, como SAP, Teradata y Hadoop, a Snowflake. También puedes incorporar las funciones de autenticación, autorización y seguridad integradas de Snowflake para mejorar la gobernanza desde cero y activar una configuración básica de DataOps para implementar la integración y el desarrollo continuos (continuous integration/continuous development, CI/CD).
Por su parte, Snowflake Cortex te permite experimentar con capacidades de IA generativa listas para usar, que pueden mejorar la experiencia de migración e integración. Por ejemplo, puedes generar SQL con indicaciones en lenguaje natural, incrementando así la capacidad de búsqueda y obteniendo información de documentos y funciones sin servidor.
Beneficios de la fase de migración:
- Reducción de los costes operativos de las plataformas de datos de procesamiento masivo paralelo (massive parallel processing, MPP) heredadas
- Mitigación de los riesgos de los sistemas heredados que ponen trabas a la escalabilidad y al rendimiento
- Obtención de información de forma más sencilla y oportuna
Fase 2 - Modernización: adopta nuevas funcionalidades técnicas y capacidades empresariales
La fase de modernización consiste en aumentar la accesibilidad y la agilidad. En ella, utilizarás las funcionalidades de Snowflake a modo de referencia para crecer a partir de nuevos casos de uso, que resultarán beneficiosos tanto para los usuarios técnicos como para los empresariales. Las acciones principales de esta fase son las siguientes:
- Habilitación de las capacidades empresariales en Snowflake mediante la resolución de nuevos casos de uso
- Optimización de la plataforma de Snowflake operacionalizada
- Integración de más sistemas de origen y habilitación de nuevos patrones de consumo
- Aprovechamiento de las capacidades de observabilidad, permitiendo así el contracargo y la optimización de costes
- Capacitación de los trabajadores democratizando los datos
Implementar capacidades de procesamiento y elaboración de informes casi en tiempo real es una buena forma de comenzar esta fase. Con ellas, aumenta la habilidad de las partes interesadas para tomar decisiones a tiempo, lo que a su vez sirve para obtener información más rápido y mejorar la capacidad de respuesta.
En este punto, puedes abordar otros casos de uso más complejos, como la creación de una vista integral de los clientes integrando los sistemas en la gestión de relaciones con los clientes (customer relationship management, CRM), la planificación de recursos empresariales (enterprise resource planning, ERP), las aplicaciones de marketing, los identificadores de redes sociales y otras fuentes de datos. Implementar el servicio de transmisión de Snowpipe activa la ingesta de datos y de mensajes casi en tiempo real, lo que aumenta la velocidad con la que se procesan los datos. Además, puedes aumentar la frecuencia con la que los usuarios empresariales conocen cualquier novedad o reciben informes si programas operaciones por horas o en lotes pequeños gracias a la posibilidad de actualizar tus trabajos por lotes una vez al día o a la semana.
Con esta vista única casi en tiempo real de los datos de toda la empresa, tus equipos de marketing podrán hacer recomendaciones personalizadas más focalizadas, así como ofertas en el momento correcto del ciclo de compra. De esta manera, se mejoran la efectividad de las campañas y la experiencia del cliente en general. Si deseas aumentar aún más el acceso a los datos y las interacciones, es recomendable integrar Streamlit en tus flujos de trabajo de datos, así como permitir a los analistas y científicos de datos crear aplicaciones muy visuales e interactivas que ofrezcan una experiencia cercana e intuitiva para los empleados y usuarios finales.
Los beneficios de expandir el uso de las funciones de una plataforma de datos moderna no se limitan a los equipos de línea de negocio (line of business, LOB). Tu equipo de operaciones también podrá involucrarse activamente en los flujos de datos, ya que podrá abordar diversos aspectos de observabilidad con herramientas que cuentan con capacidades avanzadas para la optimización de costes de plataformas (como las operaciones financieras de LTIMindtree y los servicios de optimización de costes de Snowflake, disponibles en Snowflake Marketplace). De esta forma, los flujos de trabajo se vuelven más fluidos y los equipos tienen una mayor capacidad para mitigar problemas potenciales en menos tiempo.
Tu equipo de operaciones también puede automatizar y optimizar DataOps para aumentar la productividad, a la vez que reduce el tiempo de comercialización de las nuevas iniciativas. Además, las capacidades de gobernanza de Snowflake te ayudan a mantener y reforzar las políticas de integridad, cumplimiento y seguridad de los datos.
A medida que abordes nuevos casos de uso, es posible que necesites más datos para añadir contexto a tus iniciativas de análisis y profundizar en ellas. En Snowflake Marketplace, puedes acceder a productos de datos de terceros para añadir nuevas dimensiones a tu información. Es más, como Snowflake Marketplace ofrece aplicaciones y servicios además de conjuntos de datos, puedes obtener nuevas funcionalidades e incorporarlas a tus flujos de trabajo para acceder a la información de formas distintas.
En el mercado actual, la modernización siempre implica incorporar IA. Por este motivo, muchas empresas se están centrando en aumentar sus capacidades de IA y en crear equipos especializados en ella para responder a las necesidades empresariales de IA generativa. Snowflake Cortex ofrece capacidades de IA generativa listas para usar como servicio gestionado que permiten acelerar las analíticas diarias y desarrollar aplicaciones de IA.
Independientemente de su experiencia, los usuarios de Snowflake pueden acceder a modelos de aprendizaje automático (machine learning, ML) y large language models (LLM) gracias a las funciones de IA y ML sin servidor. De esta forma, descubrirán de forma segura y rápida todo lo que la IA ofrece. Los desarrolladores pueden utilizar Snowpark ML como un conjunto de herramientas para entrenar, desarrollar e implementar modelos de IA y ML personalizados, lo que permitirá a tu empresa extraer información más detallada y adecuada a partir de sus datos.
Beneficios de la fase de modernización:
- Mayor reducción de costes, especialmente en las operaciones financieras
- Optimización de los costes y reducción del riesgo tras mejorar la operacionalización de la plataforma de datos
- Mejora de la gobernanza
- Orientación hacia una cultura más basada en datos y un mayor uso de la IA, e incorporación de fuentes de datos y aplicaciones nuevas y variadas
Fase 3 - Monetización: genera ingresos a partir de los datos y mejora la experiencia del cliente
Ahora que ya has ampliado y modernizado el uso de tu plataforma de datos, puedes convertirla en un canal que genere ingresos. En esta fase obtendrás beneficios económicos cuantificables a partir de distintas fuentes, como las ventas directas de conjuntos de datos o la oferta de “información como servicio”, es decir, vender información y tendencias a los clientes interesados.
No obstante, la monetización va a más allá de aumentar los ingresos, puesto que también puedes mejorar distintos aspectos de la experiencia del usuario si facilitas la obtención de datos y aplicaciones. Las acciones principales de esta fase son las siguientes:
- Monetización de los productos y servicios de datos al tiempo que se hacen más accesibles para los usuarios finales
- Fomento de la innovación entre las partes interesadas habilitando capacidades empresariales avanzadas
- Mejora de las experiencias de las partes interesadas y de los consumidores
- Adopción e implementación de capacidades basadas en IA e IA generativa
- Creación de nuevas aplicaciones y productos de datos analíticos y de IA generativa
Para lograr la monetización de tus datos, servicios y aplicaciones, son necesarias las capacidades de Snowflake Collaboration y Snowflake Marketplace. Con Snowflake Secure Data Sharing y la funcionalidad Cross-Cloud Snowgrid, puedes compartir datos e intercambiar información en tiempo real con tus partners y proveedores en todas las nubes y regiones de forma confidencial. Snowflake Marketplace es el “escaparate” de tus conjuntos de datos de terceros y Snowflake Native Apps, ya que están disponibles tanto para tus clientes como para Snowflake AI Data Cloud. Las capacidades de Marketplace Monetization integradas te ayudan a gestionar el mantenimiento y la facturación, lo que supone una simplificación de tus procesos y de los de tus clientes.
Gracias a los datos, la IA y las aplicaciones de la plataforma de datos de Snowflake, puedes abordar casos de uso de la IA e IA generativa , y explorar nuevas capacidades empresariales. Por ejemplo, puedes añadir personalización casi en tiempo real en tu portal web para adaptar las páginas a los intereses de tus clientes y así aumentar las tasas de conversión. Añadir capacidades de IA generativa a tus chatbots para que respondan a preguntas en lenguaje natural ayuda a las partes interesadas internas a encontrar los materiales y conocimientos que necesitan en menos tiempo, además de que se mejora el servicio de atención al cliente en línea.
Capacita a tus desarrolladores, analistas e ingenieros de datos con los servicios de IA de Snowflake, como Snowpark ML, Cortex y Snowflake Native Apps con Snowpark Container Services, para fomentar la innovación y ampliar el uso de las capacidades de tus plataformas de datos. Los desarrolladores pueden crear y empaquetar aplicaciones e interfaces de usuario (UI) en cualquier lenguaje de programación (C/C++, Node.js, Python, R, React, etc.) y alojar aplicaciones en Snowpark Container Services. Tu empresa no tiene por qué ser la única que se beneficie de estas innovaciones, ya que puedes convertir todo ese duro trabajo en una nueva fuente de ingresos añadiendo tus Snowflake Native Apps a Snowflake Marketplace.
Beneficios de la fase de monetización:
- Aumento de los ingresos obtenidos a partir de los datos, servicios y aplicaciones que figuran en Snowflake Marketplace
- Nuevas capacidades empresariales mediante IA y aplicaciones
- Mejora de la experiencia del cliente y aumento de su satisfacción
Cómo poner las 3 fases en marcha
Con las sólidas capacidades de datos, IA y aplicaciones de Snowflake, tu empresa puede crecer más fácilmente a partir de tu plataforma de datos. Puedes acelerar el proceso de maduración si tu enfoque es claro, está dividido en fases y se centra en ofrecer valor empresarial. De esta forma, conseguirás ingresos tangibles para tu empresa y mejorarás la experiencia del cliente. El primer paso para las empresas es la migración. Partiendo de esta base, pueden aumentar el valor que obtienen de sus datos al tiempo que adoptan funciones avanzadas de Snowflake (véase la figura a continuación).
Este proceso dividido en tres fases es la materialización de un enfoque lógico y probado que ya han implementado muchas empresas, pero que no es obligatorio seguir al pie de la letra. No es necesario que realices todos los pasos de cada fase, ni que habilites todas las funcionalidades antes de pasar a la siguiente. La arquitectura de Snowflake es flexible y no necesita implementar demasiadas dependencias técnicas, por lo que tu empresa podrá abordar solo los casos de uso que estén en línea con sus objetivos, visión y cambiantes necesidades.
Siguientes pasos
Echa un vistazo al marco de optimización de costes de PolarSled FinOps de LTIMindtree en Snowflake Marketplace. Para obtener más información sobre cómo migrar a Snowflake, consulta nuestros webinars bajo demanda y nuestro ebook 5 preguntas que debe hacerse si se plantea migrar a Snowflake. Para modernizar tu data lake con Snowflake, ve este webinar bajo demanda. Si deseas convertir tus datos y aplicaciones en una fuente de ingresos, lee esta entrada de blog o descarga el ebook Estrategias modernas de monetización de datos.