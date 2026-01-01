La fase de modernización consiste en aumentar la accesibilidad y la agilidad. En ella, utilizarás las funcionalidades de Snowflake a modo de referencia para crecer a partir de nuevos casos de uso, que resultarán beneficiosos tanto para los usuarios técnicos como para los empresariales. Las acciones principales de esta fase son las siguientes:

Habilitación de las capacidades empresariales en Snowflake mediante la resolución de nuevos casos de uso

Optimización de la plataforma de Snowflake operacionalizada

Integración de más sistemas de origen y habilitación de nuevos patrones de consumo

Aprovechamiento de las capacidades de observabilidad, permitiendo así el contracargo y la optimización de costes

Capacitación de los trabajadores democratizando los datos

Implementar capacidades de procesamiento y elaboración de informes casi en tiempo real es una buena forma de comenzar esta fase. Con ellas, aumenta la habilidad de las partes interesadas para tomar decisiones a tiempo, lo que a su vez sirve para obtener información más rápido y mejorar la capacidad de respuesta.

En este punto, puedes abordar otros casos de uso más complejos, como la creación de una vista integral de los clientes integrando los sistemas en la gestión de relaciones con los clientes (customer relationship management, CRM), la planificación de recursos empresariales (enterprise resource planning, ERP), las aplicaciones de marketing, los identificadores de redes sociales y otras fuentes de datos. Implementar el servicio de transmisión de Snowpipe activa la ingesta de datos y de mensajes casi en tiempo real, lo que aumenta la velocidad con la que se procesan los datos. Además, puedes aumentar la frecuencia con la que los usuarios empresariales conocen cualquier novedad o reciben informes si programas operaciones por horas o en lotes pequeños gracias a la posibilidad de actualizar tus trabajos por lotes una vez al día o a la semana.

Con esta vista única casi en tiempo real de los datos de toda la empresa, tus equipos de marketing podrán hacer recomendaciones personalizadas más focalizadas, así como ofertas en el momento correcto del ciclo de compra. De esta manera, se mejoran la efectividad de las campañas y la experiencia del cliente en general. Si deseas aumentar aún más el acceso a los datos y las interacciones, es recomendable integrar Streamlit en tus flujos de trabajo de datos, así como permitir a los analistas y científicos de datos crear aplicaciones muy visuales e interactivas que ofrezcan una experiencia cercana e intuitiva para los empleados y usuarios finales.

Los beneficios de expandir el uso de las funciones de una plataforma de datos moderna no se limitan a los equipos de línea de negocio (line of business, LOB). Tu equipo de operaciones también podrá involucrarse activamente en los flujos de datos, ya que podrá abordar diversos aspectos de observabilidad con herramientas que cuentan con capacidades avanzadas para la optimización de costes de plataformas (como las operaciones financieras de LTIMindtree y los servicios de optimización de costes de Snowflake, disponibles en Snowflake Marketplace). De esta forma, los flujos de trabajo se vuelven más fluidos y los equipos tienen una mayor capacidad para mitigar problemas potenciales en menos tiempo.

Tu equipo de operaciones también puede automatizar y optimizar DataOps para aumentar la productividad, a la vez que reduce el tiempo de comercialización de las nuevas iniciativas. Además, las capacidades de gobernanza de Snowflake te ayudan a mantener y reforzar las políticas de integridad, cumplimiento y seguridad de los datos.

A medida que abordes nuevos casos de uso, es posible que necesites más datos para añadir contexto a tus iniciativas de análisis y profundizar en ellas. En Snowflake Marketplace, puedes acceder a productos de datos de terceros para añadir nuevas dimensiones a tu información. Es más, como Snowflake Marketplace ofrece aplicaciones y servicios además de conjuntos de datos, puedes obtener nuevas funcionalidades e incorporarlas a tus flujos de trabajo para acceder a la información de formas distintas.

En el mercado actual, la modernización siempre implica incorporar IA. Por este motivo, muchas empresas se están centrando en aumentar sus capacidades de IA y en crear equipos especializados en ella para responder a las necesidades empresariales de IA generativa. Snowflake Cortex ofrece capacidades de IA generativa listas para usar como servicio gestionado que permiten acelerar las analíticas diarias y desarrollar aplicaciones de IA.

Independientemente de su experiencia, los usuarios de Snowflake pueden acceder a modelos de aprendizaje automático (machine learning, ML) y large language models (LLM) gracias a las funciones de IA y ML sin servidor. De esta forma, descubrirán de forma segura y rápida todo lo que la IA ofrece. Los desarrolladores pueden utilizar Snowpark ML como un conjunto de herramientas para entrenar, desarrollar e implementar modelos de IA y ML personalizados, lo que permitirá a tu empresa extraer información más detallada y adecuada a partir de sus datos.

Beneficios de la fase de modernización: