La phase de modernisation a pour but d’améliorer l’accessibilité et l’agilité. Après les fonctionnalités de base de Snowflake, vous explorez de nouveaux cas d’usage bénéfiques pour les utilisateurs techniques et commerciaux. Les priorités de cette phase sont les suivantes :

Activer des fonctionnalités commerciales dans Snowflake avec le déblocage de nouveaux cas d’usage

Optimiser la plateforme opérationnalisée de Snowflake

Intégrer davantage de systèmes sources et débloquer de nouveaux modèles de consommation

Exploiter les fonctionnalités d’observation et permettre la refacturation et l’optimisation des coûts

Donner à vos collaborateurs les moyens d’agir grâce à la démocratisation des données

Mettre en œuvre des fonctionnalités de traitement et de création de rapports en temps quasi réel est un bon point de départ pour cette phase, car celles‑ci aident vos parties prenantes à prendre des décisions rapides. Le délai d’obtention des informations et la réactivité sont donc améliorés.

Vous pouvez alors envisager des cas d’usage plus complexes, tels que la création d’une vue à 360 degrés de vos clients via l’intégration de systèmes CRM et ERP, d’applications marketing, de réseaux sociaux et d’autres sources de données. La mise en place du service de streaming Snowpipe permet l’ingestion de données et de messages en temps quasi réel, ce qui améliore l’agilité de votre traitement de données. En actualisant vos tâches quotidiennes et hebdomadaires pour qu’elles s’exécutent toutes les heures ou par micro‑batchs, vous pouvez fournir des mises à jour et des rapports plus fréquents aux utilisateurs commerciaux.

Avec une vue unique des données de toute l’entreprise en temps quasi réel, vos équipes marketing peuvent proposer des recommandations et des offres personnalisées plus pertinentes au moment le plus opportun du cycle d’achat, améliorant ainsi l’efficacité des campagnes et l’expérience client globale. Pour améliorer davantage l’accès aux données et l’engagement, intégrez Streamlit à vos flux de données. Vous permettrez ainsi aux data analysts et data scientists de créer des applications visuellement attrayantes et interactives offrant à vos collaborateurs et vos utilisateurs finaux une expérience de données intuitive et réaliste.

Les unités commerciales ne sont toutefois pas les seules à profiter de cette utilisation étendue des fonctionnalités de votre plateforme data moderne. Si vous réglez les problématiques de l’observabilité avec des outils qui permettent d’optimiser les coûts de la plateforme (comme les services Snowflake Cost Optimization et FinOps de LTIMindtree, disponibles sur la Marketplace Snowflake), la surveillance et le suivi de la qualité des données, votre équipe opérationnelle pourra prendre des mesures proactives sur les pipelines de données. Ainsi, les flux de travail seront plus fluides et les équipes pourront plus vite atténuer les problèmes éventuels.

Votre équipe d’opérations peut également automatiser et rationaliser les DataOps, afin d’augmenter la productivité et d’accélérer la mise sur le marché de nouvelles initiatives. Les fonctionnalités de gouvernance de Snowflake, quant à elles, vous aident à maintenir et à appliquer des politiques d’intégrité des données, de conformité et de sécurité.

En adoptant de nouveaux cas d’usage, vous constaterez peut‑être qu’il vous faut plus de données pour ajouter du contexte et approfondir vos initiatives d’analyse. L’intégration de produits de données tiers depuis la Marketplace Snowflake vous permet de voir vos informations sous un nouvel angle. Et, puisque la Marketplace Snowflake propose des applications et services en plus des ensembles de données, vous pouvez accéder à de nouvelles fonctionnalités et les intégrer à vos flux de travail pour extraire d’autres formes d’informations.

La modernisation étant aujourd’hui synonyme d’IA, nombre d’entreprises créent des équipes dédiées à l’IA et des fonctionnalités d’IA pour répondre à leurs besoins d’IA générative. Snowflake Cortex fournit des fonctionnalités d’IA générative prêtes à l’emploi sous la forme d’un service géré pour accélérer les analyses quotidiennes et le développement d’applications d’IA.

Les fonctionnalités d’IA et de machine learning (ML) sans serveur placent les modèles de ML et les LLM à la portée de tous les utilisateurs de Snowflake, quel que soit leur niveau d’expertise. Ils peuvent ainsi exploiter rapidement la puissance de l’IA, en toute sécurité. Les développeurs peuvent utiliser Snowpark ML comme une boîte à outils pour former, développer et déployer des modèles d’IA/de ML personnalisés. Votre entreprise peut ainsi extraire des informations plus détaillées et personnalisées des données de l’entreprise.

Avantages de la phase de modernisation :