La vision des données et des analyses de votre organisation repose avant tout sur une plateforme data robuste et moderne. Au départ, cette plateforme peut vous servir de source de vérité unique pour rationaliser vos opérations, mais vous pourriez l’exploiter davantage en intégrant d’autres cas d’usage. Cet article vous fournit des conseils pour exploiter les fonctionnalités de Snowflake autour des données et de l’intelligence artificielle (IA), afin de créer des applications et de favoriser l’innovation.
Une approche en 3 phases pour développer les fonctionnalités de la plateforme data
Après la migration de leurs anciens systèmes de données vers une plateforme data sur le cloud, le développement des plateformes data des entreprises peut ralentir, en particulier en cas de portage sans modification.
Lorsqu’elles migrent vers Snowflake, par contre, les entreprises disposent d’un large éventail de fonctionnalités à explorer. En exploitant pleinement ces fonctionnalités, elles débloquent de nouveaux cas d’usage et de nouvelles initiatives liées aux données, à l’IA et aux applications, afin d’améliorer l’expérience client et de faire évoluer leur plateforme data dans le bon sens.
Chez LTIMindtree, un partenaire intégrateur système clé de Snowflake, nous pensons qu’une approche simple en trois phases peut aider votre entreprise à développer les fonctionnalités de sa plateforme data :
- Phase 1 – Migration : transférez les données et fonctionnalités analytiques de votre ancienne plateforme vers Snowflake. Pour découvrir en détail comment accélérer votre migration, cliquez ici.
- Phase 2 – Modernisation : étendez l’utilisation de votre plateforme data grâce à de nouvelles fonctionnalités techniques et commerciales.
- Phase 3 – Monétisation : intégrez des fonctionnalités pour générer davantage de revenus et améliorer l’expérience client.
Phase 1 – Migration : migrez votre ancien système de données vers Snowflake
Au cours de la phase de migration, vous déplacez vos données et vos charges de travail vers Snowflake. Vous résolvez ainsi les problèmes de coûts et de performances liés à votre ancien entrepôt de données. Cette phase vous permet d’établir les bases d’une évolution linéaire pour votre plateforme data et implique un mappage détaillé des fonctionnalités commerciales recherchées avec les fonctionnalités techniques de Snowflake et la création d’une vision globale des données. Les priorités sont les suivantes :
- Migrer vos fonctionnalités de données et vos indicateurs clés de performance actuels vers Snowflake
- Déterminer une architecture et un modèle de données évolutif pour intégrer plus de systèmes sources à l’avenir
- Finaliser les nouvelles fonctionnalités commerciales et les cas d’usage à mettre en œuvre dans les phases suivantes
La migration vers Snowflake présente de nombreux avantages, à commencer par une architecture de données partagées multi‑cluster qui assure l’évolutivité et de hautes performances. Vous réduisez aussi vos coûts grâce à des fonctionnalités telles que la suspension automatique et un modèle de paiement à l’utilisation. Et, grâce aux fonctionnalités SQL et aux fonctionnalités Snowflake telles que les procédures stockées, Snowpark et Streams et Tasks, vous rationalisez vos opérations.
L’accélérateur PolarSled de LTIMindtree facilite la migration des systèmes existants tels que SAP, Teradata et Hadoop vers Snowflake. Vous pouvez également incorporer les fonctions intégrées d’authentification, d’autorisation et de sécurité de Snowflake pour améliorer la gouvernance en amont, et activer une configuration DataOps simple pour mettre en œuvre le CI/CD.
Parallèlement, Snowflake Cortex vous permet de tester des fonctionnalités d’IA générative prêtes à l’emploi qui peuvent améliorer votre expérience de migration et d’intégration, comme la génération de SQL avec des invites en langage natif, l’amélioration de la capacité de recherche et l’extraction d’informations à partir de documents et de fonctions sans serveur.
Avantages de la phase de migration :
- Les coûts d’exploitation des plateformes data MPP (Massively Parallel Processing) existantes sont réduits.
- Les risques associés aux systèmes existants qui entravent l’évolutivité et les performances sont atténués.
- L’obtention d’informations est accélérée.
Phase 2 – Modernisation : adoptez de nouvelles fonctionnalités techniques et commerciales
La phase de modernisation a pour but d’améliorer l’accessibilité et l’agilité. Après les fonctionnalités de base de Snowflake, vous explorez de nouveaux cas d’usage bénéfiques pour les utilisateurs techniques et commerciaux. Les priorités de cette phase sont les suivantes :
- Activer des fonctionnalités commerciales dans Snowflake avec le déblocage de nouveaux cas d’usage
- Optimiser la plateforme opérationnalisée de Snowflake
- Intégrer davantage de systèmes sources et débloquer de nouveaux modèles de consommation
- Exploiter les fonctionnalités d’observation et permettre la refacturation et l’optimisation des coûts
- Donner à vos collaborateurs les moyens d’agir grâce à la démocratisation des données
Mettre en œuvre des fonctionnalités de traitement et de création de rapports en temps quasi réel est un bon point de départ pour cette phase, car celles‑ci aident vos parties prenantes à prendre des décisions rapides. Le délai d’obtention des informations et la réactivité sont donc améliorés.
Vous pouvez alors envisager des cas d’usage plus complexes, tels que la création d’une vue à 360 degrés de vos clients via l’intégration de systèmes CRM et ERP, d’applications marketing, de réseaux sociaux et d’autres sources de données. La mise en place du service de streaming Snowpipe permet l’ingestion de données et de messages en temps quasi réel, ce qui améliore l’agilité de votre traitement de données. En actualisant vos tâches quotidiennes et hebdomadaires pour qu’elles s’exécutent toutes les heures ou par micro‑batchs, vous pouvez fournir des mises à jour et des rapports plus fréquents aux utilisateurs commerciaux.
Avec une vue unique des données de toute l’entreprise en temps quasi réel, vos équipes marketing peuvent proposer des recommandations et des offres personnalisées plus pertinentes au moment le plus opportun du cycle d’achat, améliorant ainsi l’efficacité des campagnes et l’expérience client globale. Pour améliorer davantage l’accès aux données et l’engagement, intégrez Streamlit à vos flux de données. Vous permettrez ainsi aux data analysts et data scientists de créer des applications visuellement attrayantes et interactives offrant à vos collaborateurs et vos utilisateurs finaux une expérience de données intuitive et réaliste.
Les unités commerciales ne sont toutefois pas les seules à profiter de cette utilisation étendue des fonctionnalités de votre plateforme data moderne. Si vous réglez les problématiques de l’observabilité avec des outils qui permettent d’optimiser les coûts de la plateforme (comme les services Snowflake Cost Optimization et FinOps de LTIMindtree, disponibles sur la Marketplace Snowflake), la surveillance et le suivi de la qualité des données, votre équipe opérationnelle pourra prendre des mesures proactives sur les pipelines de données. Ainsi, les flux de travail seront plus fluides et les équipes pourront plus vite atténuer les problèmes éventuels.
Votre équipe d’opérations peut également automatiser et rationaliser les DataOps, afin d’augmenter la productivité et d’accélérer la mise sur le marché de nouvelles initiatives. Les fonctionnalités de gouvernance de Snowflake, quant à elles, vous aident à maintenir et à appliquer des politiques d’intégrité des données, de conformité et de sécurité.
En adoptant de nouveaux cas d’usage, vous constaterez peut‑être qu’il vous faut plus de données pour ajouter du contexte et approfondir vos initiatives d’analyse. L’intégration de produits de données tiers depuis la Marketplace Snowflake vous permet de voir vos informations sous un nouvel angle. Et, puisque la Marketplace Snowflake propose des applications et services en plus des ensembles de données, vous pouvez accéder à de nouvelles fonctionnalités et les intégrer à vos flux de travail pour extraire d’autres formes d’informations.
La modernisation étant aujourd’hui synonyme d’IA, nombre d’entreprises créent des équipes dédiées à l’IA et des fonctionnalités d’IA pour répondre à leurs besoins d’IA générative. Snowflake Cortex fournit des fonctionnalités d’IA générative prêtes à l’emploi sous la forme d’un service géré pour accélérer les analyses quotidiennes et le développement d’applications d’IA.
Les fonctionnalités d’IA et de machine learning (ML) sans serveur placent les modèles de ML et les LLM à la portée de tous les utilisateurs de Snowflake, quel que soit leur niveau d’expertise. Ils peuvent ainsi exploiter rapidement la puissance de l’IA, en toute sécurité. Les développeurs peuvent utiliser Snowpark ML comme une boîte à outils pour former, développer et déployer des modèles d’IA/de ML personnalisés. Votre entreprise peut ainsi extraire des informations plus détaillées et personnalisées des données de l’entreprise.
Avantages de la phase de modernisation :
- Les coûts sont davantage réduits en mettant l’accent sur les FinOps.
- Les coûts sont optimisés et les risques réduits en améliorant le fonctionnement de la plateforme data.
- La gouvernance est améliorée.
- Votre approche s’appuie davantage sur les données et l’IA, ainsi que sur des applications et sources de données nouvelles et variées.
Phase 3 – Monétisation : générez des revenus à partir des données et améliorez l’expérience client
Maintenant que vous avez développé et modernisé l’utilisation de votre plateforme de données, vous pouvez la transformer en source de revenus. Cette phase vous donne accès à de multiples flux dont vous pouvez tirer des bénéfices économiques tangibles. Par exemple, la vente directe d’ensembles de données ou l’offre « d’informations en tant que service » qui vend des informations et des tendances dérivées aux consommateurs intéressés.
La monétisation ne permet pas seulement d’augmenter vos revenus, mais aussi d’améliorer plusieurs aspects de l’expérience utilisateur en facilitant l’accès aux données et aux applications. Les priorités de cette phase sont les suivantes :
- Monétiser les produits et services de données et améliorer l’accessibilité des données et des informations pour les utilisateurs finaux
- Encourager l’innovation chez les parties prenantes avec des fonctionnalités commerciales de pointe
- Améliorer l’expérience des parties prenantes et des consommateurs
- Adopter et déployer des fonctionnalités basées sur l’IA et l’IA générative
- Créer de nouveaux produits de données et applications de données analytiques et d’IA générative
La monétisation de vos données, services et applications passe par les fonctionnalités Snowflake Collaboration et la Marketplace Snowflake. Snowflake Secure Data Sharing et la fonctionnalité cross‑cloud Snowgrid permettent de partager des données et d’échanger des informations en temps réel avec des partenaires, des prestataires et des fournisseurs dans tous les clouds et régions, tout en protégeant la confidentialité. La Marketplace Snowflake est la « vitrine » de vos ensembles de données tiers et de vos Snowflake Native Apps et les met à la disposition de vos clients ou de l’ensemble du AI Data Cloud de Snowflake. Les fonctionnalités de monétisation intégrées de la Marketplace peuvent gérer la maintenance et la facturation, simplifiant ainsi le processus pour vous et vos clients.
Grâce aux données, à l’IA et aux applications de la plateforme Snowflake, vous pouvez exploiter l’IA et l’IA générative et explorer de nouvelles fonctionnalités commerciales. Par exemple, vous pouvez ajouter une personnalisation en temps quasi réel à votre portail web pour proposer des pages adaptées aux centres d’intérêt de vos clients et améliorer ainsi votre taux de conversion. L’ajout de fonctionnalités d’IA générative aux chatbots leur permet de répondre à des questions en langage naturel. Les parties prenantes internes peuvent alors trouver plus rapidement les documents et l’expertise dont elles ont besoin, et le service client en ligne est nettement amélioré.
Permettez à vos développeurs, analystes et data engineers de bénéficier des services d’IA de Snowflake, tels que Snowpark ML, Cortex et Snowflake Native Apps avec Snowpark Container Services, afin de booster l’innovation et d’élargir l’utilisation de votre plateforme data. Les développeurs peuvent créer et regrouper des applications/interfaces utilisateur dans n’importe quel langage de programmation (C/C++, Node.js, Python, R, React, etc.) et héberger les applications dans Snowpark Container Services. Cela profite à votre propre entreprise de plus d’une manière, car vous pouvez transformer cette initiative en nouvelle source de revenus en proposant vos créations Snowflake Native Apps sur la Marketplace Snowflake.
Avantages de la phase de monétisation :
- Vos revenus augmentent grâce aux données, applications et services proposés sur la Marketplace Snowflake.
- De nouvelles fonctionnalités commerciales exploitant l’IA et des applications sont disponibles.
- L’expérience et de la satisfaction des clients sont améliorées.
Mettre en œuvre les 3 phases de développement
Les fonctionnalités robustes de Snowflake en matière de données, d’IA et d’applications facilitent le « développement » de votre entreprise sur votre plateforme data. Vous pouvez accélérer ce parcours grâce à une approche claire et progressive axée sur la création de valeur et la contribution tangible aux revenus de l’entreprise, ainsi que sur l’amélioration de l’expérience client. La première étape consiste à migrer les données. Une fois les bonnes bases mises en place, les entreprises peuvent augmenter la valeur dérivée de leurs données en adoptant des fonctionnalités avancées de Snowflake (voir la figure ci‑dessous).
Cette approche en trois phases est logique et a fait ses preuves dans de nombreuses entreprises, mais rien ne vous oblige à la suivre à la lettre. Vous n’avez pas besoin de respecter chaque détail des étapes ou de mettre en œuvre toutes les fonctionnalités mentionnées dans une étape avant de passer à l’étape suivante. L’architecture de Snowflake est flexible et sans dépendance technique excessive, ce qui permet à votre entreprise d’aborder les cas d’usage commerciaux en fonction de ses objectifs, de sa vision et de l’évolution de ses besoins.
Prochaines étapes
Découvrez l’infrastructure d’optimisation des coûts FinOps PolarSled de LTIMindtree sur la Marketplace Snowflake. Pour en savoir plus sur la migration vers Snowflake, consultez nos webinaires à la demande et lisez notre ebook « 5 questions à se poser avant de migrer vers Snowflake ». Concernant la modernisation de votre data lake avec Snowflake, regardez notre webinaire à la demande. Si vous souhaitez transformer vos données et vos applications en source de revenus, lisez ce blog ou téléchargez l’ebook « Nouvelles stratégies de monétisation des données ».