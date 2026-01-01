Steigern Sie den Wert Ihrer modernen Datenplattform: ein Drei-Phasen-Ansatz

In der Modernisierungsphase dreht sich alles darum, Verfügbarkeit und Agilität zu steigern. Sie erweitern Ihre grundlegenden Snowflake-Funktionen, indem Sie neue Anwendungsfälle erkunden, die Vorteile für technische und geschäftliche User:innen bieten. Hier einige Schwerpunktbereiche dieser Phase:

Geschäftliche Funktionen in Snowflake ermöglichen, indem neue Anwendungsfälle ermittelt werden

Operationalisierte Snowflake-Plattform optimieren

Zusätzliche Quellsysteme integrieren und neue Nutzungsmuster unterstützen

Funktionen für Beobachtbarkeit nutzen, darunter Rückbuchungen und Kostenoptimierung

Mitarbeitende durch Datendemokratisierung unterstützen

Die Implementierung von Verarbeitungs- und Reporting-Funktionen, die nahezu in Echtzeit ablaufen, ist ein guter erster Schritt in dieser Phase. Mit diesen Funktionen können Stakeholder:innen schnelle Entscheidungen treffen, was bedeutet, dass sie schneller Einblicke gewinnen und reagieren können.

Ausgehend von dieser Grundlage können Sie dann komplexere Anwendungsfälle implementieren, beispielsweise das Erstellen einer 360-Grad-Übersicht Ihrer Kundschaft. Hierzu können Sie Systeme wie CRM, ERP, Marketingapplikationen, Social-Media-Handles oder andere Datenquellen integrieren. Indem Sie den Snowpipe-Streamingservice implementieren, können Sie Ihre Daten nahezu in Echtzeit einspeisen, was die Agilität Ihrer Datenverarbeitung steigert. Und indem Sie Ihre täglichen und wöchentlichen Batch-Aufträge stattdessen stündlich oder in Mikrobatches ausführen, können Sie geschäftlichen User:innen häufiger Updates und Berichte bereitstellen.

Auf diese Weise entsteht eine zentrale Ansicht der unternehmensweiten Daten, und zwar nahezu in Echtzeit. So können Ihre Marketingteams personalisierte Empfehlungen und Angebote besser zuschneiden und in den entscheidenden Momenten des Kaufzyklus bereitstellen. Hierdurch wird nicht nur die Effektivität Ihrer Kampagnen, sondern auch die gesamte Kundenerfahrung verbessert. Um Datenzugriff und -interaktionen weiter zu verbessern, können Sie Streamlit in Ihre Datenworkflows integrieren. Hiermit können Datenanalyst:innen und Data Scientists visuelle und interaktive Apps entwickeln, die sowohl den Mitarbeitenden als auch Endbenutzer:innen intuitive Datenerfahrungen bereitstellen.

Doch die Teams in den verschiedenen Geschäftsbereichen sind nicht die einzigen, die von einer Erweiterung Ihrer Datenplattform-Funktionen profitieren. Tools, die erweiterte Funktionen zur Optimierung der Plattformkosten (z. B. die FinOps-Funktionen von LTIMindtree oder die Kostenoptimierungen von Snowflake, die im Snowflake Marketplace verfügbar sind), zur Überwachung sowie zur Nachverfolgung der Datenqualität bieten, können Ihr operatives Team bei proaktiven Maßnahmen in Daten-Pipelines unterstützen. So werden Workflows optimiert und Teams können schnell potenzielle Probleme beheben.

Ihr operatives Team kann außerdem DataOps automatisieren und optimieren, um die Produktivität zu steigern und neue Initiativen schneller umzusetzen. Und mit den Governance-Funktionen von Snowflake können Sie Datenintegritäts-, Compliance- und Sicherheitsrichtlinien durchsetzen.

Wenn Sie neue Anwendungsfälle angehen, stellen Sie möglicherweise fest, dass Sie hierfür zusätzliche Daten benötigen, um den Kontext zu erweitern und Ihre Analysen zu vertiefen. Indem Sie Drittanbieter-Datenprodukte aus dem Snowflake Marketplace integrieren, können Sie Ihre Einblicke um neue Dimensionen erweitern. Und weil im Snowflake Marketplace nicht nur Datasets, sondern auch Apps und Services angeboten werden, können Sie neue Funktionen in Ihre Workflows integrieren, um zusätzliche Einblicke zu gewinnen.

Auf dem aktuellen Markt beinhaltet praktisch jede Modernisierung auch KI. Und viele Unternehmen konzentrieren sich darauf, KI-Teams aufzubauen und KI-Funktionen zu erweitern, um den geschäftlichen Bedarf an GenAI-Funktionen zu bedienen. Snowflake Cortex stellt sofort einsatzbereite GenAI-Funktionen als verwalteten Dienst bereit, um die alltägliche Analytik sowie die Entwicklung von KI-Apps zu unterstützen.

Mit serverlosen KI-/ML-Funktionen erhalten sämtliche Snowflake-Nutzende Zugang zu ML-Modellen und LLMs – ganz unabhängig von ihrer Erfahrungsstufe. So können alle schnell und sicher KI einsetzen und sich ihre Leistungsfähigkeit zunutze machen. Entwickler:innen dient Snowpark ML als Toolkit, mit dem sie eigene KI-/ML-Modelle entwickeln, trainieren und bereitstellen können. Mit diesen Modellen kann Ihr Unternehmen dann tiefgreifendere und individuell abgestimmtere Einblicke aus seinen Daten gewinnen.

Verbesserungen in der Modernisierungsphase: