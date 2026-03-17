Snowflake ha sempre gestito la propria pratica FinOps sulla piattaforma Snowflake. Riunire costi cloud, utilizzo e metriche di business in un unico ambiente governato ha garantito coerenza, scalabilità e fiducia a tutti gli stakeholder. Il punto di forza della nostra piattaforma dati e AI enterprise è la capacità di contestualizzare questi set di dati per generare risultati di business concreti.

Come abbiamo descritto in precedenti articoli del Snowflake Builders Blog [primo, secondo, terzo], questo modello self-service curato ci ha consentito di democratizzare l’intelligence e condividere analisi tra i nostri team. Questa base ci ha permesso di operare alla nostra enorme scala mantenendo al contempo una visibilità molto granulare sull’intero stack.

Tuttavia il nostro business sta cambiando rapidamente e richiede iterazioni veloci. Le funzionalità Snowflake Cortex AI, le nuove SKU dei warehouse e le esigenze in rapida evoluzione dei clienti stanno trasformando il nostro modo di pensare alla misurazione dei fattori economici e dei margini del cloud. Il ritmo del cambiamento sta accelerando e dobbiamo iterare alla stessa velocità.

Premere sull’acceleratore: Cortex Code

Il lancio di febbraio di Snowflake Cortex Code ha cambiato il nostro modo di lavorare praticamente da un giorno all’altro.

Con Cortex Code è come se avessimo aggiunto ai dati che già abbiamo in Snowflake una squadra di analisti e sviluppatori per ogni membro del team. Ora il nostro team può formulare richieste come: “Crea un’interfaccia Streamlit che mostri le spese mensili su Google Cloud per regione e segnali anomalie superiori al 10% di una metrica che definisci tu.”

Cortex Code traduce questa intenzione in codice applicativo distribuibile che viene eseguito in modo sicuro sui dati governati già presenti in Snowflake. La combinazione può non sembrare uno strumento FinOps tradizionale, ma offre ciò che conta: iterazioni rapide legate al contesto di business. Questa è la base di qualsiasi pratica FinOps di successo.

Caso d’uso 1: Previsioni cloud completamente automatizzate

Come per la maggior parte dei team, le nostre previsioni storicamente risiedevano in complessi modelli basati su fogli di calcolo. Il processo funziona ma risulta fragile con la crescita progressiva, non si collega direttamente agli strumenti downstream e richiede molto lavoro per essere aggiornato a ogni ciclo.

Ora utilizziamo Cortex Code per ricostruire le previsioni in più ambiti: tutto il consumo cloud nei nostri workload interni e rivolti ai clienti, il consumo Snowflake delle funzionalità Snowflake, il consumo SaaS di terze parti, e l’elenco continua. Ora non solo i nostri dati storici sui costi risiedono in tabelle strutturate collegate agli strumenti esistenti, ma anche i valori di previsione. I team Engineering e Product possono definire obiettivi e monitorare KPI sugli stessi numeri utilizzati dal team Finance. Niente esportazioni o lacune continue nelle metriche, e un’unica previsione.

Alcuni vantaggi di questo approccio aggiornato:

Cicli finanziari più rapidi: Le previsioni vengono aggiornate più frequentemente (l’obiettivo è quotidiano!) e con uno sforzo manuale significativamente ridotto.

Segnali anticipati di scostamento: Possiamo collegare direttamente il reporting delle anomalie alle nostre previsioni consolidate. Possiamo inoltre avvisare in anticipo il management quando si verifica uno scostamento, consentendoci di essere proattivi anziché reattivi nella chiusura di qualsiasi periodo aziendale.

Maggiore visibilità: La logica delle previsioni è visibile agli stakeholder chiave che possono analizzarla. Questo ciclo di feedback è fondamentale per continuare a iterare. Dati condivisi significano responsabilità diretta.

Il nostro obiettivo è ridurre il tempo necessario per aggiornare le previsioni su miliardi di dollari di spesa da circa una settimana di lavoro a poche ore. Non è un sogno irrealizzabile: stiamo già ottenendo questo risultato.

Caso d’uso 2: Revisione settimanale delle metriche abilitata dall’AI e rilevamento granulare delle anomalie

Inizialmente abbiamo introdotto revisioni settimanali delle metriche per adattarci a piccoli cambiamenti nel nostro business settimana dopo settimana. Come gruppo esaminavamo variazioni di trend tra aree della piattaforma, clienti e workload e analizzavamo risultati che gli analisti avevano impiegato ore a investigare manualmente nei dati per spiegarli. Quando terminavamo queste riunioni l’analisi era completa, ma l’opportunità di agire era ormai ridotta.

Il nostro team ha visto una chiara opportunità di automatizzare questo processo e lo ha fatto tramite Streamlit. Tuttavia il vero cambio di ritmo nel nostro approccio è arrivato quando abbiamo iniziato a sviluppare competenze Cortex Code dedicate al FinOps.

Ora abbiamo analisi preliminari delle variazioni, anomalie e indicazioni sulle cause principali disponibili per la revisione del team con supervisione minima fino al momento della revisione. Grazie alla riduzione del tempo necessario per agire, siamo in grado di effettuare il triage molto più rapidamente su tutta la nostra infrastruttura. L’emersione dei driver e dei primi commenti riduce rapidamente anche il tempo necessario per fornire indicazioni finanziarie, un altro risultato chiave per il nostro piccolo team. Non si tratta di capacità analitiche statiche ma di competenze che maturano con l’utilizzo nel tempo.

Nonostante questa velocità e intelligenza, crediamo fermamente che questo non sostituisca il giudizio degli analisti; lo amplifica. I team arrivano alle discussioni pronti a prendere decisioni e generare risultati invece di raccogliere dati.