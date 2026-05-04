Per le aziende che eseguono analisi mission-critical su Teradata, il percorso verso l’AI Data Cloud Snowflake è stato a lungo frenato da una scelta difficile: rinnovare un contratto costoso e pluriennale oppure affrontare una riscrittura rischiosa e di lunga durata. Oggi questo ostacolo non esiste più.

Annunciamo la public preview di Datometry for Snowflake, un nuovo approccio alla transizione di piattaforma che consente di uscire più rapidamente da Teradata.

Perché proprio ora? Interrompere il ciclo dei rinnovi

Oggi i clienti Teradata sono sottoposti a una pressione crescente per prendere decisioni strategiche ad alto impatto, spesso vincolati da contratti pluriennali non annullabili e costi in continuo aumento.

Allo stesso tempo, gli approcci di migrazione tradizionali richiedono spesso tempi e risorse significativi, introducendo rischi inaccettabili per le operazioni aziendali critiche. Anni di SQL integrato, dipendenze downstream e strumenti personalizzati rendono le riscritture lente, costose e difficili da implementare senza interruzioni.

Datometry for Snowflake offre una nuova alternativa, eliminando la necessità di compromessi.

Snowflake è l’unica piattaforma dati in cloud che consente un vero approccio lift-and-shift da Teradata, eseguendo i workload esistenti con modifiche minime o nulle e senza downtime. Con Datometry, puoi passare a Snowflake riducendo il rischio di migrazione e senza alcuna interruzione delle applicazioni.

Reindirizzare, testare e completare la transizione in settimane, non in anni

L’approccio Datometry si basa su velocità, affidabilità e continuità. Virtualizzando direttamente su Snowflake il comportamento SQL di Teradata, Datometry fa apparire Snowflake come Teradata alle applicazioni esistenti, consentendo loro di funzionare senza modifiche.

Questo approccio rende possibile un percorso collaudato in tre fasi:

Repoint: collega a Snowflake tramite Datometry le applicazioni esistenti eseguite su Teradata, senza riscrivere una sola riga di SQL.

Test: valida prestazioni, logica e SLA prestazionali in un ambiente Snowflake live, mentre il business continua a operare senza interruzioni.

Transition: passa alla produzione senza interrompere le operazioni live né introdurre rischi.