Per le aziende che eseguono analisi mission-critical su Teradata, il percorso verso l’AI Data Cloud Snowflake è stato a lungo frenato da una scelta difficile: rinnovare un contratto costoso e pluriennale oppure affrontare una riscrittura rischiosa e di lunga durata. Oggi questo ostacolo non esiste più.
Annunciamo la public preview di Datometry for Snowflake, un nuovo approccio alla transizione di piattaforma che consente di uscire più rapidamente da Teradata.
Perché proprio ora? Interrompere il ciclo dei rinnovi
Oggi i clienti Teradata sono sottoposti a una pressione crescente per prendere decisioni strategiche ad alto impatto, spesso vincolati da contratti pluriennali non annullabili e costi in continuo aumento.
Allo stesso tempo, gli approcci di migrazione tradizionali richiedono spesso tempi e risorse significativi, introducendo rischi inaccettabili per le operazioni aziendali critiche. Anni di SQL integrato, dipendenze downstream e strumenti personalizzati rendono le riscritture lente, costose e difficili da implementare senza interruzioni.
Datometry for Snowflake offre una nuova alternativa, eliminando la necessità di compromessi.
Snowflake è l’unica piattaforma dati in cloud che consente un vero approccio lift-and-shift da Teradata, eseguendo i workload esistenti con modifiche minime o nulle e senza downtime. Con Datometry, puoi passare a Snowflake riducendo il rischio di migrazione e senza alcuna interruzione delle applicazioni.
Reindirizzare, testare e completare la transizione in settimane, non in anni
L’approccio Datometry si basa su velocità, affidabilità e continuità. Virtualizzando direttamente su Snowflake il comportamento SQL di Teradata, Datometry fa apparire Snowflake come Teradata alle applicazioni esistenti, consentendo loro di funzionare senza modifiche.
Questo approccio rende possibile un percorso collaudato in tre fasi:
Repoint: collega a Snowflake tramite Datometry le applicazioni esistenti eseguite su Teradata, senza riscrivere una sola riga di SQL.
Test: valida prestazioni, logica e SLA prestazionali in un ambiente Snowflake live, mentre il business continua a operare senza interruzioni.
Transition: passa alla produzione senza interrompere le operazioni live né introdurre rischi.
"Non si tratta solo di una tutela rispetto al rinnovo del nostro contratto Teradata, ma di una capacità strategica fondamentale per ridurre i rischi della nostra transizione a Snowflake."
— VP di azienda di data engineering, media e telecomunicazioni
Un nuovo percorso da seguire, senza compromessi
La maggior parte delle organizzazioni che si avvicinano al rinnovo si trova davanti a una scelta obbligata: rinnovare e rimandare la modernizzazione oppure affrontare una riscrittura costosa e pluriennale. Datometry elimina questo compromesso.
Eseguendo direttamente su Snowflake i workload Teradata senza modificarli, puoi abbandonare immediatamente l’infrastruttura legacy continuando a garantire la continuità operativa del business. In questo modo puoi prima completare la transizione di piattaforma e poi modernizzare secondo le tue tempistiche, senza legare la trasformazione a una migrazione rischiosa eseguita tutta in una volta.
Uscire subito dall’ambiente legacy, modernizzare secondo le proprie esigenze
Datometry cambia non solo il modo di migrare, ma anche tempi e modalità della modernizzazione. Combinando Datometry con SnowConvert AI, puoi separare la dismissione di Teradata dalla trasformazione di lungo periodo:
Uscita immediata dall’infrastruttura legacy: abbandona rapidamente l’hardware legacy ed evita rinnovi costosi e non annullabili.
Modernizzazione secondo le tue tempistiche: converti gradualmente il codice in SQL nativo Snowflake nel tempo, senza pressioni né interruzioni.
Questo approccio “lift-and-shift subito, modernizzazione in seguito” ti consente di iniziare immediatamente a ottenere valore da Snowflake, mantenendo al tempo stesso il pieno controllo del percorso di trasformazione.
Principali benefit della public preview
Supera la pressione dei rinnovi senza affrontare una riscrittura rischiosa
Evita di restare vincolato a un nuovo contratto pluriennale. Passa a Snowflake più rapidamente e secondo le tue tempistiche.
Elimina il rischio della riscrittura e mantieni operative le applicazioni
Nessuna lunga riscrittura SQL. Nessun costoso refactoring di ETL o strumenti BI. Applicazioni e dipendenze restano invariate.
Proteggi le operazioni mission-critical senza downtime
Mantieni attivi reporting, analytics e workload operativi senza interruzioni né regressioni.
Modernizza più rapidamente e alle tue condizioni
Passa subito a Snowflake per sbloccare l’innovazione nell’AI e nell’analisi dei dati, ottimizzando gradualmente nel tempo.
Scegli il percorso più rapido verso Snowflake
Non lasciare che la pressione dei rinnovi o strategie di migrazione ad alto rischio determinino la tua roadmap.
Con Datometry for Snowflake in public preview, puoi abbandonare Teradata senza riscritture, downtime o interruzioni operative.
Per conoscere i requisiti di installazione e configurazione nel dettaglio, e verificare l’idoneità all’utilizzo di Datometry, contatta il tuo referente Snowflake.