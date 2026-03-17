Snowflakeは、常にSnowflakeプラットフォーム上で独自のFinOpsプラクティスを実施しています。クラウドのコスト、使用状況、ビジネスメトリクスをガバナンスの確保された単一の環境に集約したことで、すべてのステークホルダーに一貫性、スケーラビリティ、信頼性がもたらされました。SnowflakeのエンタープライズデータとAIのプラットフォームの強みは、こうしたデータセットをコンテキスト化して真のビジネス成果を促進することです。

すでにSnowflake Buildersブログの投稿（その 1、その 2、その 3）で説明したように、このキュレーションされたセルフサービスモデルによってインテリジェンスを民主化し、チーム全体でアナリティクスを共有できるようになりました。その基盤のおかげで、スタック全体で高い粒度の可視性を維持しながら、大規模に運用できています。

とはいっても、私たちのビジネスは急速に変化しており、迅速な反復が求められます。Snowflake Cortex AI機能や新しいウェアハウスSKU、急速に変化するお客様のニーズが、クラウドの経済性と利益率の測定に対する考え方を変えつつあります。変化のペースは加速しており、私たちも同じスピードで反復する必要があります。

変化を加速する：Cortex Code

2月のローンチでSnowflake Cortex Codeが登場して以来、私たちの働き方はほぼ一変しました。

Cortex Codeでは、Snowflakeにすでにあるデータの上に、チームメンバーごとにアナリストや開発者を配備したようなものです。私たちのチームは、次のようなリクエストを出せるようになりました。「Google Cloudでリージョンごとの月間費用を表示するStreamlitインターフェイスを作成し、定義したメトリクスの10%を超える異常値にフラグを付けてください」

Cortex Codeはその「意図」を汲み取り、Snowflake内ですでにガバナンスが効いているデータに対して、安全に実行と展開が可能なアプリケーションコードへと変換します。この組み合わせは、従来のFinOpsツールのようには見えないかもしれませんが、ビジネスコンテキストに結びついた迅速なイテレーションという重要なメリットをもたらします。それこそが、FinOpsの実践を成功させるための基盤です。

ユースケース 1：完全に自動化されたクラウド予測

ほとんどのチームと同様に、私たちの予測はこれまで、複雑なスプレッドシートベースのモデルで管理されてきました。プロセスは機能しますが、スケールにしたがって脆弱性が目立ち、ダウンストリームのツールに直接接続していないため、サイクルごとに更新に多大な作業が必要です。

現在は、Cortex Codeを使用して、社内ワークロードと顧客向けワークロード、Snowflakeの機能、サードパーティSaaSなど、さまざまな領域にわたって予測を再構築しています。現在は、履歴コストデータだけでなく予測値も、既存ツールと連携できる構造化テーブルに格納しています。エンジニアリングチームとプロダクトチームは、財務チームが使用する番号に基づいて目標を構築し、KPIを追跡できます。エクスポートや継続的なメトリクスの乖離はなく、予測は1つです。

この新しいアプローチで得られた主な成果：

ファイナンスサイクルの迅速化： 予測はより頻繁に更新され（毎日が目標）、手作業が大幅に軽減されます。

初期の乖離シグナル： 私たちは、異常報告をロックされた予測に直接関連付けることができました。さらに、乖離が生じた場合にはリーダー層に事前通知することで、どの企業期間においても事後対応ではなく事前対応を取ることができます。

可視性の向上：予測ロジックは、主要なステークホルダーに向けて公開されています。このフィードバックサイクルは、私たちが反復し続けるために不可欠です。データの共有は、直接的なアカウンタビリティを意味します。

私たちの目標は、数十億ドル規模の支出に関する予測を更新するのに必要な作業時間を、（人手換算で）約1週間分から数時間へ短縮することです。これは夢物語ではありません。私たちはこの成果を実現しています。

ユースケース 2：AIを活用した週次のメトリクスレビューと粒度の高い異常検知

週次のビジネスの変化に対応するため、当初は週次のメトリクスレビューを実施しました。グループとして、プラットフォーム領域、顧客、ワークロード全体のトレンド変化をレビューし、アナリストが手作業で何時間もかけてデータを掘り下げて説明してきた結果をデバッグしました。これらのミーティングを終える頃には、分析は完了していましたが、アクションを起こす機会は減少していました。

私たちのチームは、このプロセスを自動化する機会をはっきりと捉え、Streamlitで自動化しました。本当の転機となったのは、FinOps向けのCortex Code専用スキルを開発し始めたときです。

今では、チームとしてのファーストパスの乖離分析、異常、根本原因ガイダンスをレビューまで最小限の監視下で利用できます。アクション開始までの時間が短縮したことで、フットプリント全体でより迅速にトリアージできるようになりました。ドライバーや初稿の解説の登場により、財務ガイダンスにかかる時間も急速に短縮しています。これも、小規模チームにとって重要な成果です。これらは静的な分析機能ではなく、時間の経過とともに追加の使用によって成熟するスキルです。

このスピードとインテリジェンスにもかかわらず、Snowflakeはアナリストの判断を置き換えるものではなく、増幅させるものであると確信しています。チームは、データ収集ではなく、意思決定と成果の推進に集中した議論に臨めるようになります。