エンタープライズデータとAIプラットフォーム上で、FinOpsレポーティングがどのように動的に進化するか
Snowflakeは、常にSnowflakeプラットフォーム上で独自のFinOpsプラクティスを実施しています。クラウドのコスト、使用状況、ビジネスメトリクスをガバナンスの確保された単一の環境に集約したことで、すべてのステークホルダーに一貫性、スケーラビリティ、信頼性がもたらされました。SnowflakeのエンタープライズデータとAIのプラットフォームの強みは、こうしたデータセットをコンテキスト化して真のビジネス成果を促進することです。
すでにSnowflake Buildersブログの投稿（その 1、その 2、その 3）で説明したように、このキュレーションされたセルフサービスモデルによってインテリジェンスを民主化し、チーム全体でアナリティクスを共有できるようになりました。その基盤のおかげで、スタック全体で高い粒度の可視性を維持しながら、大規模に運用できています。
とはいっても、私たちのビジネスは急速に変化しており、迅速な反復が求められます。Snowflake Cortex AI機能や新しいウェアハウスSKU、急速に変化するお客様のニーズが、クラウドの経済性と利益率の測定に対する考え方を変えつつあります。変化のペースは加速しており、私たちも同じスピードで反復する必要があります。
変化を加速する：Cortex Code
2月のローンチでSnowflake Cortex Codeが登場して以来、私たちの働き方はほぼ一変しました。
Cortex Codeでは、Snowflakeにすでにあるデータの上に、チームメンバーごとにアナリストや開発者を配備したようなものです。私たちのチームは、次のようなリクエストを出せるようになりました。「Google Cloudでリージョンごとの月間費用を表示するStreamlitインターフェイスを作成し、定義したメトリクスの10%を超える異常値にフラグを付けてください」
Cortex Codeはその「意図」を汲み取り、Snowflake内ですでにガバナンスが効いているデータに対して、安全に実行と展開が可能なアプリケーションコードへと変換します。この組み合わせは、従来のFinOpsツールのようには見えないかもしれませんが、ビジネスコンテキストに結びついた迅速なイテレーションという重要なメリットをもたらします。それこそが、FinOpsの実践を成功させるための基盤です。
ユースケース 1：完全に自動化されたクラウド予測
ほとんどのチームと同様に、私たちの予測はこれまで、複雑なスプレッドシートベースのモデルで管理されてきました。プロセスは機能しますが、スケールにしたがって脆弱性が目立ち、ダウンストリームのツールに直接接続していないため、サイクルごとに更新に多大な作業が必要です。
現在は、Cortex Codeを使用して、社内ワークロードと顧客向けワークロード、Snowflakeの機能、サードパーティSaaSなど、さまざまな領域にわたって予測を再構築しています。現在は、履歴コストデータだけでなく予測値も、既存ツールと連携できる構造化テーブルに格納しています。エンジニアリングチームとプロダクトチームは、財務チームが使用する番号に基づいて目標を構築し、KPIを追跡できます。エクスポートや継続的なメトリクスの乖離はなく、予測は1つです。
この新しいアプローチで得られた主な成果：
ファイナンスサイクルの迅速化：予測はより頻繁に更新され（毎日が目標）、手作業が大幅に軽減されます。
初期の乖離シグナル：私たちは、異常報告をロックされた予測に直接関連付けることができました。さらに、乖離が生じた場合にはリーダー層に事前通知することで、どの企業期間においても事後対応ではなく事前対応を取ることができます。
可視性の向上：予測ロジックは、主要なステークホルダーに向けて公開されています。このフィードバックサイクルは、私たちが反復し続けるために不可欠です。データの共有は、直接的なアカウンタビリティを意味します。
私たちの目標は、数十億ドル規模の支出に関する予測を更新するのに必要な作業時間を、（人手換算で）約1週間分から数時間へ短縮することです。これは夢物語ではありません。私たちはこの成果を実現しています。
ユースケース 2：AIを活用した週次のメトリクスレビューと粒度の高い異常検知
週次のビジネスの変化に対応するため、当初は週次のメトリクスレビューを実施しました。グループとして、プラットフォーム領域、顧客、ワークロード全体のトレンド変化をレビューし、アナリストが手作業で何時間もかけてデータを掘り下げて説明してきた結果をデバッグしました。これらのミーティングを終える頃には、分析は完了していましたが、アクションを起こす機会は減少していました。
私たちのチームは、このプロセスを自動化する機会をはっきりと捉え、Streamlitで自動化しました。本当の転機となったのは、FinOps向けのCortex Code専用スキルを開発し始めたときです。
今では、チームとしてのファーストパスの乖離分析、異常、根本原因ガイダンスをレビューまで最小限の監視下で利用できます。アクション開始までの時間が短縮したことで、フットプリント全体でより迅速にトリアージできるようになりました。ドライバーや初稿の解説の登場により、財務ガイダンスにかかる時間も急速に短縮しています。これも、小規模チームにとって重要な成果です。これらは静的な分析機能ではなく、時間の経過とともに追加の使用によって成熟するスキルです。
このスピードとインテリジェンスにもかかわらず、Snowflakeはアナリストの判断を置き換えるものではなく、増幅させるものであると確信しています。チームは、データ収集ではなく、意思決定と成果の推進に集中した議論に臨めるようになります。
ユースケース 3：アカウンティング統制の再構築
私たちが管理する多数の機能、取り込むサードパーティサービス、費用を正しく認識するための内部モデルを考慮すると、Snowflakeの会計および監査のパートナーシップは、Snowflakeのビジネスを健全にするために不可欠です。
監査統制は本質的に、反復、検査、明確な説明を可能にするものですが、Snowflakeの規模と継続的な成長は、多大な手作業を必要とするプロセスをもたらしています。当然ながら、こうしたアイテムは体系的な合理化に役立ちます。現在、Snowflake上で直接、Cortex Codeを使用して多くのプロセスと監査統制を再構築しています。
Snowflakeの重要な月間クラウド統制の1つは、アカウントごとのクラウド費用を正しく認識できるようにすることです。私たちの規模を考えると、これはかなり面倒です。GitHubでホストされているワークフロー、指示、目的など、この制御をStreamlitで直接複製しました。承認はアプリケーション自体で実行され、組み込みのタイムスタンプ付き監査証跡が作成されます。手作業でのデータ操作やクエリ集約が不要になり、オペレーターによるエラーリスクの大部分が取り除かれました。
このプロセスを更新してから、毎月70%の運用労力が削減されました。これらの統制は、耐久性、監査可能性、拡張性が向上しています。また、脆弱なサイドワークフローではなく、当社のコアデータ構造に直接拡張されるように、追加のプロセスを移行し続けています。
これまではこうした統制のメンテナンスに何日も費やしていた各分野のエキスパートが、現在はロジックの厳格化、カバレッジの拡大、より価値の高い作業への注力といった改善に時間を割いています。Cortex Codeは時間を節約し、チームは再投資の方法を決定できるようになりました。
ガバナンスと信頼は依然として重要：データプラクティショナーの新たな役割
アナリティクス部門は、財務部門のビジネスパートナーとして、企業におけるFinOpsの取り組みの基盤であり続けています。AIはその責任を減じるのではなく、高めています。アナリティクスチームは、ビジネスコンテキストに根ざしたインサイトの基盤となるデータの健全性、正確性、防御性を保持しています。
ダッシュボードの構築やルーチン分析などの従来のBIタスクはますます自動化されていますが、Snowflakeのアナリティクスチームの役割も急速に進化しています。Cortex Codeが技術的な実行の多くを担うようになるにつれて、私たちは手作業からオーケストレーションと製品化へと移行しています。現在はエグゼクティブプロデューサーとして、エージェントの指揮、出力のキュレーション、セマンティックレイヤーへのビジネスコンテキストの埋め込みを行っています。
Cortex Codeの迅速性により、システムに直接データガードレールを組み込むことが不可欠です。検証チェックは、インサイトの生成前と生成後に実行され、出力はログに記録され、追跡可能です。履歴結果も保持されます。私たちは、定性的なコンテキストをスキルとセマンティックモデルにフィードバックすることで、チーム間でアクティブなフィードバックループを維持し、モデルの能力を磨いています。私たちは、これらのツールを追加のアナリストのように扱い、出力を高い基準で検証しています。
AIによってワークフローが加速するなかで、当社のクロスチーム運用モデルは成熟しつつあります。チームは設計、レポート作成、ダッシュボードを迅速に行い、アナリティクスチームのエグゼクティブはAIドリブンな機能拡張を作成してフィードバックを行い、その上にレイヤーを重ねます。これにより、Snowflakeが社内外で共有できる利用しやすいワークフローを含め、コンテキスト、品質といった高次の課題に注力できるようになりました。
Cortex Codeでコンテキスト化された成果を加速
FinOps FoundationのState of FinOps 2026では、組織のミッションステートメントが「クラウドの価値を管理する人々を前進させる」から、「テクノロジーの価値を管理する人々を前進させる」へと更新されました。Snowflakeのプラットフォームファイナンスに対するアプローチは、その展望に直接的に対応しています。
FinOpsツールはモダンクラウドプラットフォームの財務管理を形作ってきましたが、企業コンテキストのないコストレポーティングだけでは、もはや不十分です。消費ベースのモデルは詳細かつ広範にスケーリングされるため、組織はコアとなる企業メトリクスに基づいて、投資をパフォーマンスやビジネス価値に直接結びつける必要があります。Snowflakeでは、長年にわたってこの取り組みを進めてきました。そして、各分野のエキスパートが主要なBIパートナーやデータパートナーのサポートを受けながらソリューションを迅速に反復できるようにすることで、さらに加速しています。
Snowflake環境内にあるCortex Codeは、技術系の消費者と非技術系の最終ユーザーの両方が、事前定義されたモデルに強制するのではなく、実際のニーズに合わせてメトリクス、ドライバー、ワークフローをカスタマイズして、真のビジネス運営方法を反映したFinOpsツールを構築できるようにします。コスト、使用状況、ビジネスデータがガバナンスの確保されたプラットフォームで共存している場合、SnowflakeとCortex Codeは、サイロ内ではなく複数のドメインにまたがる推論を実行できるため、時間的な節約がさらに加速し、企業全体にわたってインサイトを促進できます。
結論
クラウドコストを大規模に管理している組織は、エンタープライズデータが存在するSnowflake上で迅速にプロトタイプを作成できるようになりました。クラウドコストをビジネスコンテキストと議論することで、純粋なコストデータを真のビジネスインサイトに変えることができます。