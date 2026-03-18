Snowflake는 오래전부터 Snowflake 플랫폼에서 자체 FinOps 운영을 수행해 왔습니다. 클라우드 비용, 사용량, 그리고 비즈니스 지표를 하나의 거버넌스 환경으로 통합함으로써 모든 이해관계자에게 일관성, 확장성 및 신뢰성을 제공할 수 있었습니다. Snowflake의 엔터프라이즈 데이터 및 AI 플랫폼은 이러한 데이터 세트를 컨텍스트에 맞게 연결해 실제 비즈니스 성과로 이어지도록 한다는 점에서 강점을 지닙니다.

Snowflake 빌더 블로그의 여러 글([1], [2], [3])에 소개된 바와 같이, 이러한 큐레이션 기반 셀프서비스 모델을 통해 데이터 인사이트를 조직 전반에 확산하고 팀 간 분석을 공유할 수 있었습니다. 이 토대를 바탕으로 대규모 운영 효율을 유지하는 동시에, 스택 전체에 대한 정밀한 가시성을 확보했습니다.

하지만 Snowflake의 비즈니스는 빠르게 변화하고 있으며, 그에 따라 더 신속한 반복과 개선이 요구되고 있습니다. Snowflake Cortex AI 기능, 새로운 웨어하우스 SKU, 그리고 빠르게 변화하는 고객 요구 사항은 클라우드 경제성과 마진을 측정하는 방식 자체의 재정립을 요구하고 있습니다. 변화의 속도는 점점 빨라지고 있으며, 그 속도에 맞춰 빠르게 반복 개선해 나가야 합니다.

Cortex Code로 구현하는 업무 혁신

2월에 출시된 Snowflake Cortex Code는 사실상 도입과 동시에 업무 방식의 패러다임을 근본적으로 변화시켰습니다.

Cortex Code를 통해 Snowflake에 이미 축적된 데이터를 기반으로, 각 팀원이 여러 명의 분석가와 개발자의 지원을 받는 듯한 환경이 마련되었습니다. 이제 팀에서는 다음과 같은 요청도 손쉽게 수행할 수 있습니다. “Google Cloud의 월별 비용을 리전별로 보여주고, 정의한 특정 지표에서 10% 이상 벗어나는 이상 징후를 표시하는 Streamlit 인터페이스를 만들어 주세요.”

Cortex Code는 이러한 의도를 해석하여 Snowflake에 이미 존재하는 거버넌스 데이터에 안전하게 연결되는 배포 가능한 애플리케이션 코드로 변환합니다. 전통적인 FinOps 도구와는 다르게 보일 수 있지만, 이 접근 방식의 핵심 가치는 비즈니스 맥락에 기반한 빠른 반복을 가능하게 한다는 데 있습니다. 이는 성공적인 FinOps 운영을 뒷받침하는 핵심 요소입니다.

사용 사례 1: 완전 자동화된 클라우드 예측

대부분의 팀과 마찬가지로, 과거의 예측 모델은 복잡한 스프레드시트 기반으로 운영되었습니다. 이 방식은 유효하지만 규모가 커질수록 취약해지고, 하위 도구와 직접적으로 연결되지 않으며, 매 사이클마다 업데이트에 많은 작업이 필요했습니다.

현재 Snowflake는 Cortex Code를 활용해 내부 및 고객 대상 워크로드 전반의 클라우드 사용량은 물론, Snowflake 내부 기능 사용량과 서드 파티 SaaS 사용량까지 아우르며 예측 시스템을 재구축하고 있습니다. 이제 과거 비용 데이터뿐 아니라 예측 값 역시 구조화된 테이블에 저장되어 기존 도구와 바로 연결됩니다. 엔지니어링 팀과 프로덕트 팀은 재무 팀이 사용하는 동일한 숫자를 기반으로 목표를 설정하고 KPI를 추적할 수 있습니다. 더 이상 데이터 내보내기나 지표 간 격차가 발생하지 않으며, 단일 예측 체계가 유지됩니다.

이 접근 방식을 통해 얻은 주요 성과는 다음과 같습니다.

더 빨라진 재무 사이클: 예측 데이터가 훨씬 더 자주 갱신되며(목표는 매일), 수작업도 크게 감소했습니다.

더 빠른 편차 감지: 이상 징후 보고를 확정된 예측 데이터와 직접 연결할 수 있습니다. 또한 편차가 발생할 경우 경영진에게 사전에 알림을 제공할 수 있어, 기업의 회계 기간 마감 시점에 사후 대응이 아닌 사전 대응이 가능해집니다.

향상된 가시성: 예측 로직이 투명하게 공개되어 주요 이해관계자가 직접 확인하고 의견을 낼 수 있습니다. 이러한 피드백 루프는 지속적인 개선에 매우 중요합니다. 데이터를 공유하면 책임 또한 명확해집니다.

Snowflake의 목표는 수십억 달러 규모의 비용에 대한 예측 갱신에 소요되는 1주일 분량의 수작업을 몇 시간 수준으로 단축시키는 것입니다. 이는 단순한 이상적인 목표가 아니라 실제로 구현되고 있는 결과입니다.

사용 사례 2: AI 기반 주간 지표 리뷰와 세밀한 이상 감지

처음에는 주간 지표 리뷰를 도입해, 사업 전반의 작은 변화를 주 단위로 빠르게 조정하고자 했습니다. 팀 전체가 플랫폼 영역, 고객, 워크로드 전반의 추세 변화를 검토하고, 분석가들이 수시간에 걸쳐 데이터를 분석해 원인을 파악한 뒤 이를 함께 논의했습니다. 하지만 회의가 끝날 즈음이면 분석은 완료되어 있었지만, 실제 행동으로 이어질 기회는 이미 줄어든 상태였습니다.

팀은 이 프로세스를 자동화할 여지가 크다고 판단했고, Streamlit으로 이를 구현했습니다. 그러나 접근 방식의 속도에 진정한 변화가 나타난 계기는 FinOps를 위한 전용 Cortex Code 스킬을 개발하기 시작하면서부터였습니다.

이제 1차 편차 분석, 이상 징후 탐지, 근본 원인 가이드까지 대부분 자동으로 확인할 수 있으며, 팀 리뷰 전에도 최소한의 개입만으로 검토할 수 있습니다. 대응까지 걸리는 시간이 크게 줄어들면서, 전체 환경에 걸쳐 훨씬 더 빠르게 문제를 분류하고 대처할 수 있게 되었습니다. 또한 주요 원인과 초안 코멘트를 자동으로 제공함으로써 재무 지침을 준비하는 시간 역시 크게 줄어들었습니다. 이는 고정된 분석 기능이 아니라 사용이 축적될수록 발전하는 ‘스킬’입니다.

이러한 속도와 분석 역량이 제공되더라도, 이는 분석가의 전문적 판단을 대체하는 것이 아니라 판단의 근거를 강화합니다. 이제 팀은 데이터를 수집하는 대신 논의에 집중해 의사 결정을 내리고 결과를 도출할 수 있게 되었습니다.