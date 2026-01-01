Snowflake Cortex AI에서 Anthropic의 Claude 3.5 Sonnet를 사용한 RAG 및 에이전트 기반 AI 앱 구축

Claude 3.5 Sonnet이 Snowflake Cortex AI에서 사용 가능한 최초의 Anthropic 파운데이션 모델로 마침내 일반 출시(GA)되었음을 알려드립니다. 이에 따라 고객들은 이제 SQL, Python 및 REST API(곧 출시 예정) 인터페이스를 사용하여 Snowflake 보안 경계 내에서 Anthropic의 Claude 모델 제품군에서 가장 지능적인 모델에 액세스할 수 있습니다. 이러한 네이티브 통합을 통해 데이터 팀과 엔지니어링 팀은 데이터 거버넌스, 개인정보 보호 및 통합 등 MIT Technology Review Insight 설문조사 2024에서 AI 배포 시 직면하게 되는 가장 보편적인 과제로 지적된 문제들을 효율적으로 해결할 수 있습니다.

기업들은 Cortex AI에서 Sonnet 3.5를 사용하여 대화형 어시스턴트와 대규모 언어 처리 기능을 통해 자사의 데이터 잠재력을 최대한 활용할 수 있습니다. Claude의 고급 언어 모델은 개발자가 애드혹 분석을 실행하고, 문서 및 기타 지식 기반에서 답변을 추출하고, 다른 멀티 스테이지 워크플로우를 실행할 수 있는 에이전트를 구축하는 방법을 더욱 향상시킬 것입니다. 또한 기업들은 Snowflake의 보안 환경 내에서 자사가 제어하는 데이터를 옆에 두고 모델을 활용하여 애플리케이션을 개발할 수 있습니다. 이처럼 신뢰할 수 있는 환경과 결합된 사용 편의성은 엔터프라이즈 AI의 제공 속도를 높입니다.

Snowflake Cortex AI

Snowflake는 정형 및 비정형 데이터를 위한 완전관리형 LLM 추론, 미세 조정 및 RAG를 포함한 통합 기능 및 서비스 모음인 Cortex AI를 출시했습니다. 이를 통해 고객들은 비정형 데이터를 정형 데이터 옆에서 빠르게 분석하고 AI 앱 개발을 가속화할 수 있습니다. 이 통합된 AI 및 데이터 플랫폼을 통해 많은 기업들이 단 며칠 내에 AI 개념에서 실제 적용으로 전환할 수 있습니다. 규모를 막론하고 모든 산업 분야의 조직들은 이제 텍스트 요약 및 감정 분석에서부터 강력한 AI 챗봇 개발에 이르기까지 다양한 사용 사례를 구현할 수 있습니다.

Claude 3.5 Sonnet

AI 안전 및 연구 회사인 Anthropic의 파운데이션 모델인 Claude 3.5 Sonnet은 인텔리전스 업계의 기준을 한층 높인 모델로서 소프트 엔지니어링 평가인 SWE-bench의 최첨단 성과 등 광범위한 평가에서 경쟁 모델과 Claude 3 Opus를 능가하고 있습니다. Claude 3.5 Sonnet은 대학원 수준의 추론(GPQA), 대학원 수준 지식(MMLU) 및 코딩 역량(HumanEval) 분야의 업계 벤치마크를 뛰어 넘습니다. 또한, 뉘앙스, 유머, 복잡한 지시 등도 포착하여 성능을 향상시켰습니다. 추론 기능과 탁월한 성능이 결합되어 있는 Claude 3.5 Sonnet는 컨텍스트에 민감한 고객 지원을 제공하고 다단계 워크플로우를 오케스트레이션하는 등의 복잡한 태스크에 이상적입니다.