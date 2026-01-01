Hoy nos complace anunciar la disponibilidad general de Claude 3.5 Sonnet como el primer modelo básico de Anthropic disponible en Snowflake Cortex AI. Los clientes ya pueden acceder al modelo más inteligente de la familia de modelos Claude desde Anthropic utilizando interfaces conocidas de SQL, Python y REST API (próximamente), dentro del perímetro de seguridad de Snowflake. Esta integración nativa permite a los equipos de datos e ingeniería abordar de manera eficiente algunos de los desafíos más comunes, según la encuesta de MIT Technology Review Insights 2024, en la implementación de inteligencia artificial (IA), incluida la gobernanza, privacidad e integración de datos.

Con Sonnet 3.5 en Cortex AI, las empresas pueden aprovechar aún más todo el potencial de sus datos a través de asistentes de conversación y procesamiento de lenguaje a gran escala. Los modelos lingüísticos avanzados de Claude mejorarán aún más la forma en que los desarrolladores pueden crear agentes que ejecuten analíticas ad hoc, extraigan respuestas de documentos y otras bases de conocimientos y ejecuten otros flujos de trabajo en varios pasos. Puedes crear aplicaciones en el perímetro de seguridad de Snowflake con los modelos junto a tus datos gobernados. La facilidad de uso y el entorno de confianza aceleran la entrega de IA empresarial.

Snowflake Cortex AI

Snowflake ha lanzado Cortex AI, un conjunto de funciones y servicios integrados que incluye la inferencia de large language models (LLM) totalmente gestionados, el ajuste y la generación aumentada de recuperación (Retrieval Augmented Generation, RAG) para datos estructurados y no estructurados, con el fin de permitir a los clientes analizar rápidamente los datos no estructurados junto con sus datos estructurados y acelerar la creación de aplicaciones de IA. La plataforma de datos e IA unificada facilita el paso del concepto de IA a la realidad en pocos días para las empresas. Organizaciones de todos los tamaños y sectores ahora pueden llevar a cabo una gama de casos de uso, desde el resumen de texto y el análisis de sentimientos hasta el desarrollo de potentes chatbots de IA.

Claude 3.5 Sonnet

Claude 3.5 Sonnet es un modelo básico de la empresa de investigación y seguridad en IA Anthropic. El modelo sube el listón de la industria en inteligencia, superando así a los modelos de la competencia y al modelo Claude 3 Opus en una amplia gama de evaluaciones, incluido un nuevo logro de última generación para SWE-bench , una evaluación de ingeniería de software. Claude 3.5 Sonnet destaca en las referencias del sector en razonamiento a nivel de posgrado (GPQA), conocimiento a nivel de grado (MMLU) y competencia en programación (HumanEval). Además, ha mejorado el rendimiento con matices de comprensión, humor e instrucciones complejas. Las capacidades de razonamiento combinadas con el rendimiento hacen que Claude 3.5 Sonnet sea ideal para tareas complejas, como proporcionar asistencia al cliente sensible al contexto y organizar flujos de trabajo en varios pasos.