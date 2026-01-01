本日、Snowflakeは、Snowflake Cortex AIで利用できる初のAnthropicの基盤モデルとしてのClaude 3.5 Sonnetの一般提供を発表します。ユーザーは、Snowflakeのセキュリティ境界内で、使い慣れたSQL、Python、REST API（近日中）のインターフェイスを使用して、AnthropicのClaudeモデルファミリーで最もインテリジェントなモデルにアクセスできるようになりました。MIT Technology Review Insights poll 2024が示しているように、このネイティブな統合により、データチームとエンジニアリングチームは、データガバナンス、プライバシー、統合など、AI展開において最も一般的な課題に効率的に対処できるようになります。

Cortex AIでSonnet 3.5を使用する企業は、会話アシスタントと大規模な言語処理を通じて、データの可能性を最大限に引き出すことができます。Claudeの高度な言語モデルにより、開発者は、アドホック分析の実行、ドキュメントやその他のナレッジベースの回答の抽出、またはその他の複数ステップのワークフローの実行を行うエージェントの構築プロセスを、さらに強化できるようになります。ユーザーは、Snowflakeのセキュリティ境界内で、ガバナンスの確保された自社データに隣接したモデルを使用してアプリケーションを構築できます。使いやすさと信頼できる環境により、エンタープライズ対応AIの提供が迅速化されます。

Snowflake Cortex AI

Snowflakeは、構造化データと非構造化データに対応した、フルマネージドのLLM推論、ファインチューニング、RAGを含む統合機能とサービスのスイートであるCortex AIの提供を開始しました。これにより、ユーザーは構造化データと非構造化データを同時に迅速に分析できるようになり、AIアプリの構築が加速します。統合されたAIとデータのプラットフォームにより、多くの組織が数日で簡単にAIのコンセプトを現実に変換できるようになりました。あらゆる規模のあらゆる業界の組織が現在、テキスト要約や感情分析から強力なAIチャットボットの開発まで、さまざまなユースケースを達成しています。

Claude 3.5 Sonnet

Claude 3.5 Sonnetは、AIの安全性と調査の企業であるAnthropicの基盤モデルです。このモデルは、ソフトウェアエンジニアリング評価であるSWEベンチでの素晴らしい結果を含む幅広い評価において、競合モデルやClaude 3 Opusを上回り、インテリジェンスの業界水準を引き上げています。Claude 3.5 Sonnetは、大学院レベルの推論（GPQA）、学部レベルの知識（MMLU）、コーディング能力（HumanEval）について、優れた業界ベンチマークを記録しています。また、ニュアンス、ユーモア、複雑な指示の理解についても、パフォーマンスが向上しました。Claude 3.5 Sonnetは、推論機能と優れたパフォーマンスを兼ね備えているため、コンテキストに依存するカスタマーサポートや複数ステップのワークフローのオーケストレーションなどの複雑なタスクに最適です。