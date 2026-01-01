Condividere e monetizzare i modelli AI in modo sicuro nell’AI Data Cloud

Sfrutta la potenza dei LLM Cortex con Cortex Knowledge Extensions

Le aziende vogliono un modo semplice per integrare i propri modelli di base con informazioni specifiche per il proprio settore per ottenere risposte più pertinenti. Tradizionalmente, occorre molto tempo e impegno per trovare e procurare i data set giusti, e poi più tempo e competenze tecniche per preparare i dati per il consumo e ottimizzare i LLM. Snowflake ha già semplificato la prima parte di questo processo, ossia la localizzazione dei dati appropriati, con il Marketplace Snowflake, che offre un unico posto centrale per trovare, provare e acquistare rapidamente più di 2900 data set, app e data product (al 31 ottobre 2024). Ora, con Cortex Knowledge Extensions (attualmente in private preview), rendiamo più facile preparare e trasformare i dati di terze parti.

Le Cortex Knowledge Extensions offrono ai clienti un “semplice pulsante” per ampliare il modello di base scelto con informazioni aggiornate riferite a un particolare dominio, senza richiedere ulteriori competenze tecniche per ottimizzare e massaggiare i dati grezzi di un provider di contenuti. Fondamentalmente, i clienti avranno la certezza di utilizzare contenuti con licenza ufficiale.

Cortex Knowledge Extensions consente alle applicazioni Gen AI di trarre risposte dai dati non strutturati e con licenza dei provider, attribuendo loro l’attribuzione appropriata e isolando dall’esposizione il data set completo originale. Questo aiuta i provider a monetizzare la Gen AI riducendo al minimo il rischio che i loro contenuti vengano utilizzati per l’addestramento dei modelli.

Per rendere disponibili i propri dati sul Marketplace Snowflake, il provider di contenuti imposta un servizio Cortex Search sui propri dati e li pubblica sul Marketplace Snowflake. Dopo la pubblicazione, il consumatore può trovare il listing e acquisire i dati dal Marketplace Snowflake. I data consumer possono quindi utilizzare le API AI Cortex per richiedere ai LLM i dati acquisiti nel Marketplace Snowflake.

Condividi i modelli AI/ML tradizionali nell’AI Data Cloud

Sempre più aziende stanno creando modelli AI/ML personalizzati per attività specifiche come la previsione dell’abbandono o dei ricavi. Questi modelli possono essere sviluppati all’interno dell’organizzazione da data scientist o da partner esterni. Ora le aziende possono sbloccare la potenza di questi modelli e condividerli con partner, clienti e utenti all’interno dell’azienda utilizzando Snowflake Native Apps sia sul Marketplace interno che sul Marketplace Snowflake rivolto all’esterno.

Con il Secure Data Sharing Snowflake, le organizzazioni possono consentire agli utenti finali di eseguire modelli ML in modo sicuro grazie a un controllo degli accessi granulare basato sui ruoli sui propri dati. I dati veri e propri non lasciano mai i confini di sicurezza dell’organizzazione. La pacchettizzazione dei modelli con Snowflake Native Apps garantisce che essi ereditino la postura di sicurezza di Snowflake Native Apps, tra cui scansione di sicurezza, sandboxing e accesso a risorse locali o esterne in base a specifici privilegi concessi al modello.

Condividere un modello è semplice come aggiungere artefatti del modello a un pacchetto di applicazione e concedere privilegi di utilizzo specifici per l’applicazione. Gli utenti sono poi liberi di installare l’applicazione e invocare le funzioni del modello.