Entwicklung von RAG- und agentenbasierten KI-Apps mit Claude 3.5 Sonnet von Anthropic in Snowflake Cortex AI

Heute freuen wir uns, die allgemeine Verfügbarkeit von Claude 3.5 Sonnet als erstes Anthropic-Grundlagenmodell in Snowflake Cortex AI bekannt geben zu können. Kundenunternehmen können nun über bekannte Schnittstellen – SQL, Python und REST API (demnächst verfügbar) – auf das intelligenteste Modell der Claude-Modellfamilie von Anthropic innerhalb des Snowflake-Sicherheitsbereichs zugreifen. Dank dieser nativen Integration können Daten- und Engineering-Teams einige der häufigsten Herausforderungen in der KI-Bereitstellung effizient meistern, darunter Data Governance, Datenschutz und Integration, wie aus der MIT Technology Review Insights Umfrage 2024 hervorgeht.

Mit Sonnet 3.5 in Cortex AI können Unternehmen das volle Potenzial ihrer Daten durch dialogorientierte Assistenten und groß angelegte Sprachverarbeitung weiter ausschöpfen. Die fortschrittlichen Sprachmodelle von Claude werden noch weiter verbessern, wie Entwickler:innen Agenten entwickeln können, die Ad-hoc-Analysen durchführen, Antworten aus Dokumenten und anderen Wissensdatenbanken extrahieren und andere mehrstufige Workflows ausführen können. Sie können Anwendungen innerhalb der Sicherheitsumgebung von Snowflake mit den Modellen neben Ihren kontrollierten Daten erstellen. Die Benutzerfreundlichkeit in Verbindung mit der zuverlässigen Umgebung beschleunigt die Bereitstellung unternehmenstauglicher KI.

Snowflake Cortex AI

Snowflake hat Cortex AI eingeführt, eine Suite integrierter Funktionen und Services, die vollständig verwaltete LLM-Inferenz, Feinabstimmung und RAG für strukturierte und unstrukturierte Daten umfassen. So können Kunden unstrukturierte Daten schnell neben ihren strukturierten Daten analysieren und die Entwicklung von KI-Apps beschleunigen. Mit der einheitlichen KI- und Datenplattform können viele Unternehmen innerhalb weniger Tage vom KI-Konzept zur Realität übergehen. Unternehmen verschiedenster Größen und Branchen können nun verschiedenste Anwendungsfälle umsetzen, von der Textzusammenfassung und Stimmungsanalyse bis hin zur Entwicklung leistungsstarker KI-Chatbots.

Claude 3.5 Sonnet

Claude 3.5 Sonnet ist ein Grundlagenmodell des KI-Sicherheits- und Forschungsunternehmens Anthropic. Das Modell setzt die Messlatte für Intelligence höher und übertrifft sowohl die Konkurrenzmodelle als auch das Opus Claude 3 in einer Vielzahl von Bewertungen, darunter eine neue moderne Leistung für SWE-bench, eine Software-Engineering-Bewertung. Claude 3.5 Sonnet brilliert bei Branchen-Benchmarks für Schlussfolgerungen auf „Graduate-Level“ (GPQA), Wissen auf „Undergraduate-Level“ (MMLU) und Programmierkenntnisse (HumanEval). Darüber hinaus hat es die Performance mit präzisen Nuancen, Humor und komplexen Anweisungen verbessert. Dank der Schlussfolgerungen und der Kombination aus Performance eignet sich Claude 3.5 Sonnet ideal für komplexe Aufgaben wie die Bereitstellung kontextbezogener Kundenbetreuung und die Orchestrierung von mehrstufigen Workflows.