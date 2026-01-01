Il punto di svolta dell’AI: cosa devono sapere i leader del settore manifatturiero per il 2025

L’AI sta dimostrando che è destinata a rimanere. Mentre il 2023 ha portato panico e meraviglia e il 2024 ha visto una sperimentazione diffusa, il 2025 sarà l’anno in cui le aziende manifatturiere prenderanno sul serio le applicazioni dell’AI. Ma è complicato: le POC dell’AI stanno passando dalla fase sandbox a quella di produzione, proprio mentre alcuni dei maggiori sostenitori dell’AI stanno diventando un po’ cupi.

Per me e per alti dirigenti come Sridhar Ramaswamy, CEO di Snowflake, Yuxiong Xe, Distinguished AI Engineer di Snowflake, e altri esperti del settore che hanno preso parte al report AI e dati: previsioni di Snowflake per il 2025 è ormai imprescindibile sapere come orientarsi in questo panorama. Dall’implementazione dell’intelligenza artificiale alla riscrittura delle competenze di leadership, prevediamo come potrebbe essere un futuro accelerato dall’intelligenza artificiale (e cosa succederebbe se le organizzazioni non mettessero in atto le loro strategie fondamentali per i dati per farne parte).

Esploreremo in che modo l’adozione dell’AI e le sfide normative previste influenzeranno il settore manifatturiero negli anni futuri. L’approccio del settore sarà più misurato, bilanciando l’innovazione con un valore chiaro e dimostrabile per l’azienda. Uno dei grandi problemi è la volontà delle aziende manifatturiere all’avanguardia tecnologica di puntare su soluzioni AI completamente nuove e non dimostrate.

Per il resto delle previsioni sui servizi finanziari e altro ancora, scarica il report e dati: previsioni di Snowflake per il 2025.