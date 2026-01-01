El punto de inflexión de la IA: lo que los líderes en fabricación deben saber de cara a 2025

La cuarta revolución industrial, que durante la última década parecía un término de marketing que no era para tanto, se está haciendo realidad para los fabricantes que han invertido en eliminar silos de sus datos e implementar soluciones de IA y aprendizaje automático (machine learning, ML). Con las herramientas avanzadas y la capacidad de nube ahora disponibles, las fábricas están haciendo realidad su sueño de aumentar el rendimiento.

El paso previsto a los datos unificados, optimizados para su uso por parte de la IA, acelerará esta transformación. Una estrategia de datos integrada y estandarizada permitirá a los fabricantes implementar soluciones de IA en redes de fábricas, pasando de una eficiencia incremental a una verdadera transformación digital.

Más allá de la IA, las cuestiones ambientales están impulsando cambios significativos en la fabricación. “Existe una presión social y normativa cada vez mayor sobre las organizaciones para que reduzcan las emisiones de carbono, y no solo en sus propias instalaciones, sino en toda su cadena de suministro”, afirma Long. Los mercados europeos seguirán estando a la vanguardia de este cambio en el sector de la fabricación, y los datos serán el elemento clave para estos esfuerzos de sostenibilidad.

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