El punto de inflexión de la IA: lo que los líderes en fabricación deben saber de cara a 2025
La inteligencia artificial (IA) está demostrando que ha llegado para quedarse. Si bien 2023 trajo pánico y asombro, y 2024 fue testigo de una experimentación generalizada, 2025 será el año en que las empresas de fabricación se tomen en serio las aplicaciones de la IA. Pero es complicado: las pruebas de concepto de la IA están pasando del sandbox a la producción, pero algunos de los mayores defensores de la IA están empezando a mostrarse un poco más escépticos.
Para mí y para altos directivos como Sridhar Ramaswamy, CEO de Snowflake, Yuxiong Xe, Distinguished AI Engineer de Snowflake, y otros expertos específicos del sector que han intervenido en el informe Predicciones sobre datos e IA en 2025 de Snowflake, es muy importante cómo abordar este panorama. Desde operacionalizar la IA hasta reformular el conjunto de habilidades de liderazgo, predecimos cómo podría ser un futuro acelerado por la IA (y qué podría suceder si las organizaciones no implementan sus estrategias de datos fundamentales para formar parte de ella).
Exploramos cómo la adopción de la IA y los desafíos normativos previstos afectarán a la fabricación en los próximos años. El enfoque del sector será más cauto y equilibrará la innovación con un valor empresarial claro y demostrable. Uno de los grandes problemas es cuán dispuestas estarán las empresas de fabricación orientadas a la tecnología a apostar por soluciones de IA muy nuevas que no hayan demostrado que funcionan.
Para ver el resto de predicciones sobre fabricación y mucho más, descarga el informe de Snowflake Predicciones sobre datos e IA en 2025.
Predicción: La IA impulsará la cuarta revolución industrial en la próxima década.
La cuarta revolución industrial, que durante la última década parecía un término de marketing que no era para tanto, se está haciendo realidad para los fabricantes que han invertido en eliminar silos de sus datos e implementar soluciones de IA y aprendizaje automático (machine learning, ML). Con las herramientas avanzadas y la capacidad de nube ahora disponibles, las fábricas están haciendo realidad su sueño de aumentar el rendimiento.
El paso previsto a los datos unificados, optimizados para su uso por parte de la IA, acelerará esta transformación. Una estrategia de datos integrada y estandarizada permitirá a los fabricantes implementar soluciones de IA en redes de fábricas, pasando de una eficiencia incremental a una verdadera transformación digital.
Más allá de la IA, las cuestiones ambientales están impulsando cambios significativos en la fabricación. “Existe una presión social y normativa cada vez mayor sobre las organizaciones para que reduzcan las emisiones de carbono, y no solo en sus propias instalaciones, sino en toda su cadena de suministro”, afirma Long. Los mercados europeos seguirán estando a la vanguardia de este cambio en el sector de la fabricación, y los datos serán el elemento clave para estos esfuerzos de sostenibilidad.
Lee el informe completo para ver el resto de mis predicciones para la fabricación en 2025, la información de otros 6 líderes del sector y las previsiones generales más recientes sobre datos e IA de líderes como Baris Gultekin, Head of AI de Snowflake, y Brad Jones, Chief Information Security Officer de Snowflake.