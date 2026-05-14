È un momento cruciale per le organizzazioni sanitarie e di sanità pubblica. I budget e i margini si stanno riducendo, i mandati — sia governativi sia interni — si stanno ampliando per affrontare le sfide attuali e le tariffe di rimborso stanno cambiando o sono in evoluzione. Executive e responsabili decisionali delle linee di business in questi settori stanno affrontando problemi complessi in cui dati, tecnologia e interoperabilità svolgono un ruolo fondamentale per affrontarli direttamente.

Snowflake e Hakkoda collaborano per fornire insight AI concreti

Per ottenere le informazioni più aggiornate su come queste organizzazioni stanno evolvendo la loro strategia di interoperabilità e AI per affrontare le sfide odierne, Snowflake e Hakkoda, un’azienda IBM, hanno collaborato per intervistare decisori in questi settori con l’obiettivo di fornire insight concreti e insegnamenti utili per leader e stakeholder, oltre a far emergere trend, cambiare prospettive e stimolare il confronto, offrendo materiale per conversazioni approfondite.

In totale, 183 dirigenti e manager senior del settore sanitario tra provider, payer, sistemi sanitari, organizzazioni sanitarie non profit e agenzie di sanità pubblica sono stati intervistati tramite un sondaggio online gestito da Fierce Healthcare. I loro ruoli spaziavano da CEO e direttore a program manager e partner, e tutti i partecipanti risiedevano negli Stati Uniti.

Oggi abbiamo pubblicato i risultati della nostra ricerca nel nostro report The Future of AI + Interoperability. È il secondo report di questo tipo, dopo il nostro sondaggio del 2023 sullo stato dell’interoperabilità nella sanità.

Alcuni punti salienti* del report:

L’85% dei leader del settore sanitario e delle agenzie di sanità pubblica riferisce che migliorare la condivisione dei dati e l’interoperabilità è oggi una priorità più alta rispetto a due anni fa, mentre le organizzazioni scalano l’AI e cercano di raggiungere obiettivi di efficienza operativa e assistenza basata sul valore.

I risultati della ricerca evidenziano inoltre il rapido ritmo di adozione delle tecnologie ad agenti e dell’AI in una varietà di casi d’uso, a seconda del tipo di organizzazione.

Il 77% delle organizzazioni ha già investito o prevede di investire in tecnologie di generative o agentic AI, dando priorità a casi d’uso ad alto impatto come l’automazione dei workflow amministrativi, la documentazione clinica e le operazioni del ciclo dei ricavi.

Ottieni subito i risultati completi del report.

I leader della sanità e della sanità pubblica si aspettano un ROI misurabile dall’AI

Inoltre, il report evidenzia che i leader della sanità e della sanità pubblica si aspettano un ROI misurabile dai loro investimenti in AI. È chiaro che questi settori stanno maturando nella loro adozione dell’AI, passando da sperimentazioni e progetti pilota all’operativizzazione su larga scala. Di conseguenza, i decisori stanno ponendo maggiore enfasi su miglioramenti misurabili di produttività, efficienza e risparmio sui costi.