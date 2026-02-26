Non aspettare i regolatori. Adotta un’AI governance per i tuoi clienti.

L’era del “move fast and break things” nell’AI è davvero finita? Assolutamente no: Siamo ancora in una fase di grande sperimentazione. Le aziende stanno analizzando operazioni e workflow per capire dove l’AI può semplificare i processi, accelerare l’innovazione e aumentare la produttività.

Tuttavia, dovresti vivere sotto una roccia per non essere consapevole delle dinamiche su entrambi i fronti del dibattito normativo. Soprattutto in Europa, l’AI Act dell’UE introduce nuovi paletti o, secondo alcuni, una vera e propria barriera burocratica. Per molti, però, la preoccupazione non riguarda tanto la regolamentazione in sé quanto la rapidità della sua attuazione. Sì, le richieste di rinvio dell’AI Act dell’UE sono state forti, con stakeholder che sostengono che il calendario originario non lasciasse tempo sufficiente per adeguarsi. Tuttavia, anche chi chiede una proroga non mette in discussione il valore della regolamentazione.

Una lettera aperta del 2025 firmata da 40 CEO europei, provenienti da diversi Paesi, settori e aziende di varie dimensioni, ha invocato “un approccio normativo più proporzionato e favorevole all’innovazione”. La richiesta prevedeva una misura di “stop the clock” per posticipare l’attuazione e dare priorità alla “qualità della regolamentazione rispetto alla velocità”. Gli sforzi proposti per razionalizzare e semplificare normative sovrapposte “dovrebbero andare a beneficio di PMI, startup, scale-up e grandi aziende consolidate, che contribuiranno tutte a promuovere l’innovazione se potranno contare su regole chiare e prevedibili”. Questi leader riconoscono che le regole possono offrire vantaggi, una convinzione condivisa anche dai clienti Snowflake, per i quali i requisiti normativi hanno accelerato l’innovazione.

Sebbene la nuova tempistica di attuazione non sia ancora stata pubblicata, e l’UE abbia mancato una scadenza per le linee guida all’inizio del mese, non c’è motivo di rimandare la preparazione. Il vero motore della governance di AI e dati è già in funzione. Sono i clienti a richiederla. Implementare controlli su sicurezza e privacy dei dati e governare l’utilizzo dell’AI è una questione di reputazione tanto quanto di conformità normativa. Violando tali requisiti rischi di compromettere la fiducia dei clienti e, potenzialmente, l’intera attività. Una posta in gioco ben più alta di una sanzione per mancata conformità.