AI Customer Analytics nel 2025: il tuo prossimo vantaggio competitivo

Fase 2: Accedi a una qualità leader del settore per la customer analytics

Una volta trascritto il testo dalle chiamate dei clienti, il passo successivo consiste nel capire non solo ciò che i clienti dicono, ma come si sentono e quali schemi emergono in migliaia di conversazioni. Utilizzando Cortex AISQL, puoi creare facilmente pipeline di trasformazione AI per ottenere analisi del sentiment di alta qualità, tradurre e categorizzare diverse chiamate e riassumere i temi chiave.

Per aiutare a comprendere il sentiment e i livelli di soddisfazione dei clienti, abbiamo creato AI_SENTIMENT (in GA). AI_SENTIMENT è un operatore AISQL specifico creato per fornire analisi del sentiment globali e granulari allo stato dell’arte su diversi contenuti in lingue diverse. È perfetto per le aziende globali con clienti in più mercati. AI_SENTIMENT è ottimizzato per comprendere inglese, francese, tedesco, hindi, italiano e portoghese, preservando il contesto e le sfumature di ciò che viene detto che altrimenti andrebbe perso nella traduzione.