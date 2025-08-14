경쟁에서 앞서 나가기 위한 선택: AI 고객 분석

고객 분석의 미래는 이미 우리 곁에 와 있습니다. 고객 획득 비용은 계속 높아지고 경쟁은 한층 치열해지는 상황에서 기업들은 기존 고객 데이터 속에 숨겨진 기회를 찾아 이탈을 줄이고 매출을 확대하기 위해 AI를 활용할 방안을 모색하고 있습니다. 매달 발생하는 수백, 수천 건의 고객 접점 자료(고객 지원 통화, 제품 사용 기록, 설문 응답, 서비스 티켓 등)는 회사의 고객 관계 실정을 생생하게 담고 있는 기록입니다. 자꾸 새로운 데이터를 찾으려고 할 것이 아니라 이미 매일 비즈니스에서 흐르고 있는 인텔리전스를 활용해야 합니다.

모든 고객 상호 작용에는 만족도, 새로운 동향, 확장 기회 등에 관한 신호가 담겨 있는데, 이러한 신호를 모아 진정한 인사이트로 전환하는 것이 그리 쉽지만은 않습니다. 오늘날의 고객 여정은 여러 채널, 플랫폼 및 접점에 걸쳐 복잡하게 얽혀 있어서 기존 분석 인프라로는 이 방대한 상호 작용을 실시간으로 포착하고 분석하는 데 한계가 있습니다. 지금까지는 총체적 고객 인사이트를 확보하려면 전문 데이터 사이언스 역량, 복잡한 도구 및 긴 개발 주기가 필요했습니다.

경쟁에서 앞서 나가려면 고객 지원을 사후 대응에서 선제적 대응으로 전환해야 합니다. 그렇게 하면 고객 지원 팀은 복잡한 시스템 구축 대신 고객 관계 구축에 집중할 수 있습니다.