AIで支援した顧客アナリティクスの2025年のトレンド：これからの競争優位性

次世代の顧客アナリティクスが登場しています。顧客獲得コストの増加と競争の激化に伴い、企業はAIを活用して、既存の顧客データからチャーンレートを削減したり、収益を拡大したりするための隠れた機会を見出そうとしています。サポート通話、製品インタラクション、アンケートの回答、顧客関係に関するストーリーをまとめたサービスチケットなど、数百から数千もの顧客タッチポイントが毎月生成されます。課題は、新しいデータを見つけることではなく、すでにビジネスで日々使用されているインテリジェンスを活用することです。

顧客とのあらゆるインタラクションは、満足度、新たなトレンド、拡大の機会についてのシグナルを示唆しています。ただし、真のインサイトを得るためのシグナルの集約は容易ではありません。モダンカスタマージャーニーは複数のチャネル、プラットフォーム、タッチポイントにまたがっており、従来のアナリティクスインフラストラクチャではリアルタイムでの取り込みと分析が困難だったインタラクションの網を形成しています。これまでは、顧客インサイトを大規模に取得するためには、専門のデータサイエンススキル、複雑なツール、長い開発サイクルが必要でした。

これからは、カスタマーサクセスチームが、問題発生後の対応ではなく、先を見越した行動を起こせるようになるチャンスです。結果として、チームは、複雑なシステムの構築から顧客関係の構築へとシフトできます。