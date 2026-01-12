AI Customer Analytics 2025: Ihr nächster Wettbewerbsvorteil

Die nächste Generation der Customer Analytics ist da. Angesichts steigender Kosten für die Kundenakquise und des sich verschärfenden Wettbewerbs setzen Unternehmen auf KI, um verborgene Potenziale in ihren bestehenden Kundendaten zu heben, Abwanderung zu reduzieren und den Umsatz auszubauen. Jeden Monat generiert Ihr Unternehmen Hunderte bis Tausende von Kundenkontaktpunkten – Supportanrufe, Produktinteraktionen, Umfrageantworten und Servicetickets, die gemeinsam die Geschichte Ihrer Kundenbeziehungen erzählen. Die Herausforderung besteht nicht darin, neue Daten zu finden, sondern die Intelligenz freizusetzen, die bereits jeden Tag durch Ihr Unternehmen fließt.
Jede Kundeninteraktion birgt Signale über Zufriedenheit, neue Trends und Expansionsmöglichkeiten, doch diese Signale zu aggregieren und in echte Einblicke zu übersetzen, ist oft schwierig. Moderne Customer Journeys erstrecken sich über mehrere Kanäle, Plattformen und Touchpoints und schaffen so ein Netz von Interaktionen, das herkömmliche Analytics-Infrastrukturen nur schwer in Echtzeit erfassen und analysieren können. Bislang erforderten umfassende Kundeneinblicke spezielle Data-Science-Kenntnisse, komplexe Tools und lange Entwicklungszyklen.
Die Chance besteht darin, Customer-Success-Teams von der reaktiven Problemlösung hin zu proaktivem Handeln zu führen. Das Ergebnis? Teams können ihren Fokus von komplexen Systemen auf den Aufbau von Kundenbeziehungen verlagern.
TS Imagine hat jährlich 4.000 Stunden eingespart und die KI-Kosten um 30 % reduziert, indem das Unternehmen die manuelle E-Mail-Verarbeitung automatisiert und die Workflows im Kundensupport verbessert hat – unter anderem durch eine Kategorisierung von Tickets nach Dringlichkeit und Komplexität.
„Mit Snowflake kann ich Mitarbeitende befähigen, KI an einem einzigen Ort zum Leben zu erwecken. Snowflake Cortex AI ist eine echte All-in-One-Lösung.“
Thomas Bodenski
Vom Rückstand zum echten Differenzierungsfaktor
Für die meisten Unternehmen ist es nichts Neues, in irgendeiner Form über Customer Analytics und Sentiment-Analysen zu verfügen. Doch das eigentliche Unterscheidungsmerkmal heute ist die Geschwindigkeit und Agilität, mit der Ihre Teams auf Informationen zugreifen und auf Ausschläge bei Kundenabwanderung oder unerwartete Umsätze in einem neuen Marktsegment reagieren können. Diese Geschwindigkeit hängt maßgeblich davon ab, wie schnell Ihre Teams unstrukturierte Daten in großem Umfang transformieren können.
Für die meisten Unternehmen bedeutet das einen komplexen Prozess: Sie müssen unterschiedliche Datenquellen zusammenführen und verschiedene KI-Tools einsetzen, um Audiodateien zu transkribieren, Stimmungen zu analysieren und Zusammenfassungen zu erstellen, bevor sie aussagekräftige Erkenntnisse gewinnen können. Heute lässt sich das auf wenige Zeilen Code reduzieren. Und das Beste: Der Weg zu produktionsreifen Lösungen dauert nur wenige Tage.
Kundeneinblicke der nächsten Generation
Betrachten wir Post-Call-Analytics – einen gängigen Customer-Intelligence-Anwendungsfall, bei dem aufgezeichnete Kundengespräche in Business Intelligence zu Kundenanfragen und -beschwerden verwandelt werden.
Schritt 1: Effiziente Transkription von Anrufen in großem Umfang
Ausgangspunkt für jeden analytischen Workflow nach einem Anruf ist die Umwandlung von Audio in auswertbaren Text mit hoher Qualität, insbesondere in großem Umfang. Zur Einordnung: Ein Unternehmenskunde betreibt Callcenter, die über 100.000 Anrufe pro Woche mit einer durchschnittlichen Dauer von 30 Minuten abwickeln, die häufig in Objektspeichern wie Amazon S3, Azure Blob Storage oder Google Storage Services gespeichert werden. Das sind insgesamt drei Millionen Minuten Inhalt, die Sie jede Woche einfach und effizient verarbeiten müssen, bevor Sie mit zusätzlichen Analysen beginnen können.
Um dies in großem Umfang zu bewältigen, haben wir AI_TRANSCRIBE (in Public Preview) entwickelt, einen SQL-nativen KI-Operator für Speech-to-Text, der eine hochwertige Audiotranskription, automatische Sprecheridentifizierung und Zeitstempel auf Wortebene für Audiodateien mit einer Länge von bis zu zwei Stunden ermöglicht. AISQL AI_TRANSCRIBE ist nicht nur einfach zu bedienen, sondern bietet auch eine vergleichbare Qualität und eine bessere Latenz als beliebte kommerzielle Systeme wie AWS Transcribe.
Der vollständig verwaltete KI-Operator kann Dateien direkt aus dem Objektspeicher verarbeiten, ohne Daten verschieben zu müssen und ohne Infrastrukturverwaltung – zeigen Sie einfach auf Ihre Audiodateien und erhalten Sie strukturierten, sofort analysierbaren Text mit SQL.
Einer der größten britischen Reiseveranstalter kann täglich über 2.000 Anrufe analysieren, um Kundenwünsche zu ermitteln.
„Ich glaube nicht, dass wir den Weg in Richtung LLMs ohne Cortex AI überhaupt hätten einschlagen können – zumindest nicht, ohne dass die Kosten den Nutzen überstiegen hätten.“
Mark Atkinson
Schritt 2: Zugang zu branchenführender Qualität für Customer Analytics
Sobald Sie Texte aus Kundenanrufen transkribiert haben, ist der nächste Schritt, nicht nur zu verstehen, was Kund:innen sagen, sondern auch, wie sie sich fühlen und welche Muster in Tausenden von Gesprächen entstehen. Mit Cortex AISQL können Sie ganz einfach KI-Transformations-Pipelines aufbauen, um hochwertige Stimmungsanalysen zu erhalten, verschiedene Anrufe zu übersetzen und zu kategorisieren und wichtige Themen zusammenzufassen.
Um die Kundenstimmung und -zufriedenheit besser zu verstehen, haben wir AI_SENTIMENT (allgemein verfügbar) entwickelt. AI_SENTIMENT ist ein aufgabenspezifischer AISQL-Operator, der moderne, umfassende und detaillierte aspektbasierte Stimmungsanalysen über unterschiedliche Inhalte in verschiedenen Sprachen hinweg liefert. Er ist ideal für globale Unternehmen mit Kund:innen in mehreren Märkten. AI_SENTIMENT wurde so feinabgestimmt, dass es Englisch, Französisch, Deutsch, Hindi, Italienisch und Portugiesisch versteht und dabei den Kontext und die Nuancen dessen bewahrt, was gesagt wird – Nuancen, die in der Übersetzung sonst verloren gingen.
Über die einfache Klassifizierung in positive oder negative Stimmung hinaus bietet AI_SENTIMENT detaillierte, aspektbasierte Analysen, die Aufschluss darüber geben, was Kund:innen von bestimmten Aspekten Ihres Produkts oder Ihrer Dienstleistung halten. Ein einziges Anruftranskript kann eine gemischte Stimmung zur Produktqualität zeigen und gleichzeitig eine negative Stimmung zur Preisgestaltung oder zu den Reaktionszeiten des Supports erkennen lassen, was präzise, gezielte Interventionen ermöglicht.
Um die Übersetzung, Kategorisierung von Anrufanliegen und Zusammenfassung von Themen in Tausenden von transkribierten Gesprächen zu vereinfachen, haben wir eine Suite skalierbarer AISQL-Operatoren wie AI Translate (allgemein verfügbar), AI_CLASSIFY (Public Preview) und AI_AGG (Public Preview) entwickelt.
Viele Unternehmen nutzen Cortex AI Translate, um ihre Transkripte zunächst in ihre primäre Geschäftssprache zu übersetzen, bevor sie weitere Analysen durchführen. Anschließend setzen sie AI_CLASSIFY ein, um Anrufe automatisch zu kategorisieren, sie den richtigen Produktteams zuzuordnen oder Eskalationsstufen zu kennzeichnen. Sie können beispielsweise Anrufe wie [‚billing_issue‘, ‚product_bug‘, ‚feature_request‘ oder ‚escalation‘] in Kategorien klassifizieren.
Schließlich kann AI_AGG Einblicke und Themen aus Tausenden von kategorisierten Anruftranskripten ähnlich wie eine SQL-Aggregationsfunktion zusammenführen. Mit AI_AGG können Unternehmen beispielsweise „die wichtigsten Abrechnungsprobleme nach Schweregrad zusammenfassen“ oder „Eskalationsthemen nach Anrufkategorie identifizieren“. Ob es nun darum geht, die tatsächlichen Ursachen von Problemen zu identifizieren, Top-Feature-Requests nach Produktbereichen zu extrahieren oder Zufriedenheitsfaktoren hervorzuheben: Mit AI_SENTIMENT lassen sich Details herausarbeiten, und AI_AGG hilft dabei, Anruftranskripte in verwertbare Business Intelligence zu verwandeln.
„Die Art und Weise, wie Cortex AI Daten verarbeitet und aus relativ abstrakten, komplexen Notizen einzeilige Zusammenfassungen generiert, ist ein riesiger Vorteil für unsere Agenten. Das lässt sich für uns ganz einfach im Rahmen von Standard-SQL-Abfragen erledigen. Wir mussten dafür weder eine weitere Compute-Engine noch einen anderen Cloud-Anbieter anbinden oder aufwendige Integrationen bauen. Das senkt die Einstiegshürde für KI massiv.“
Elliott Crush
Der Multiplikatoreffekt moderner Customer Analytics
Durch die Verbesserung der Customer Analytics entsteht ein Multiplikatoreffekt, wenn Einblicke zwischen Teams fließen – das steigert Kundenbindung und Expansionserlöse und generiert gleichzeitig mehr Daten für noch tiefere Einblicke.
- Produkt: Identifizieren Sie Funktionslücken, priorisieren Sie Entwicklungs-Roadmaps auf der Grundlage tatsächlicher Pain Points und beheben Sie Probleme proaktiv, bevor sie sich auf die allgemeine Kundenzufriedenheit und -bindung auswirken.
- Marketing: Verstehen Sie, was bei Kund:innen am meisten ankommt, verfeinern Sie Ihre Botschaften auf Grundlage der tatsächlichen Kundensprache und Pain Points und erstellen Sie gezielte Kampagnen, die spezifische Kundenanliegen adressieren und gleichzeitig erfolgreiche Produkterfahrungen hervorheben.
- Vertrieb: Finden Sie Upselling-Möglichkeiten, verstehen Sie Einwände, bevor sie entstehen, und stellen Sie Interessent:innen relevante Fallstudien und Lösungen auf der Grundlage realer Kundenerfolgsmuster und gelöster Pain Points zur Verfügung.
- Data-Science-Teams: Erstellen Sie genauere Prognosemodelle für Abwanderung und Expansion, entdecken Sie verborgene Verhaltensmuster über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg und entwickeln Sie datengestützte Features, die die wichtigsten Kundenchancen direkt adressieren.
Verkürzen Sie die Zeit von Insight zu Action – und damit zum Customer Value
Kundenanalysen auf Snowflake verändern grundlegend, wie Ihre Teams ihre Zeit einsetzen, und wirken sich direkt auf Ihr Ergebnis aus. Indem Sie den Weg von Rohdaten zu verwertbaren Erkenntnissen beschleunigen, können Sie von verzögerten Reaktionen zu proaktiven Interventionen übergehen, genauere Prognosemodelle entwickeln und Abläufe optimieren, die sich messbar auf Umsatzwachstum und Kundenzufriedenheit auswirken. Dank dieser Transformation können sich Ihre Kundenteams von reaktiven Problemlösern zu strategischen Umsatztreibern entwickeln: Aus frustrierten Kund:innen werden loyale Fürsprecher:innen, während Sie sicherstellen, dass Ihre Technologieinvestitionen greifbare Renditen liefern. Die Unternehmen, die diesen Wandel heute vollziehen, bauen die Kundenbeziehungen auf, die das Wachstum von morgen tragen – und schaffen sich damit einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil in einem zunehmend umkämpften Markt.
Je weniger Zeit Sie damit verbringen, Einblicke manuell zu aggregieren, desto mehr Zeit bleibt für das, was Ihr Geschäft wirklich voranbringt: Beziehungen aufbauen, Chancen erkennen und fundierte Entscheidungen auf Basis echter Customer Intelligence treffen. Die Cortex AI-Plattform von Snowflake senkt die Hürden für Daten- und Technologieteams, indem sie KI-gestützte Transformation über mehrere Datentypen, uneinheitliche Formate und Qualitäten hinweg sowie unter sich wandelnden Datenschutzanforderungen vereinfacht.
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