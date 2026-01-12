AI Customer Analytics 2025: Ihr nächster Wettbewerbsvorteil

Die nächste Generation der Customer Analytics ist da. Angesichts steigender Kosten für die Kundenakquise und des sich verschärfenden Wettbewerbs setzen Unternehmen auf KI, um verborgene Potenziale in ihren bestehenden Kundendaten zu heben, Abwanderung zu reduzieren und den Umsatz auszubauen. Jeden Monat generiert Ihr Unternehmen Hunderte bis Tausende von Kundenkontaktpunkten – Supportanrufe, Produktinteraktionen, Umfrageantworten und Servicetickets, die gemeinsam die Geschichte Ihrer Kundenbeziehungen erzählen. Die Herausforderung besteht nicht darin, neue Daten zu finden, sondern die Intelligenz freizusetzen, die bereits jeden Tag durch Ihr Unternehmen fließt.

Jede Kundeninteraktion birgt Signale über Zufriedenheit, neue Trends und Expansionsmöglichkeiten, doch diese Signale zu aggregieren und in echte Einblicke zu übersetzen, ist oft schwierig. Moderne Customer Journeys erstrecken sich über mehrere Kanäle, Plattformen und Touchpoints und schaffen so ein Netz von Interaktionen, das herkömmliche Analytics-Infrastrukturen nur schwer in Echtzeit erfassen und analysieren können. Bislang erforderten umfassende Kundeneinblicke spezielle Data-Science-Kenntnisse, komplexe Tools und lange Entwicklungszyklen.

Die Chance besteht darin, Customer-Success-Teams von der reaktiven Problemlösung hin zu proaktivem Handeln zu führen. Das Ergebnis? Teams können ihren Fokus von komplexen Systemen auf den Aufbau von Kundenbeziehungen verlagern.