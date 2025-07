Snowflake ottiene la prestigiosa certificazione ISO/IEC 42001 che riconosce il suo impegno per l'AI responsabile

Snowflake Intelligence (presto in public preview) offre una nuova esperienza agentic (accessibile tramite ai.snowflake.com)) che consente agli utenti aziendali di conversare in modo sicuro con i dati utilizzando il linguaggio naturale, non solo per trovare risposte, ma anche per porre domande complesse e dettagliate e agire, il tutto da un’unica interfaccia e senza scrivere codice. Riunisce insight provenienti da dati strutturati e non strutturati e, poiché viene eseguito all’interno del perimetro di Snowflake, eredita i vantaggi delle funzionalità di governance e privacy dei dati integrate in Snowflake. Snowflake Intelligence si basa su large language model di Anthropic e OpenAI, eseguiti all’interno del perimetro Snowflake, e su Cortex Agents (public preview).